WB Weather Latest Update on 14th June: উত্তরবঙ্গে ভারী বর্ষণের সতর্কতা; কলকাতায় ভ্যাপসা গরমের সঙ্গে বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা

WB Weather Latest Update on 14th June: উত্তরবঙ্গে ভারী বর্ষণের সতর্কতা; কলকাতায় ভ্যাপসা গরমের সঙ্গে বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা
হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আজ কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে। দিনের বিভিন্ন সময়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে বিকেল ও সন্ধ্যার দিকে স্থানীয়ভাবে মেঘ জমে ঝড়বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।
রাজ্যে বর্ষা প্রবেশ করার পর থেকেই আবহাওয়ার খামখেয়ালি মেজাজে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। কখনও চড়া রোদ, কখনও মেঘলা আকাশ, আবার কোথাও ঝেঁপে বৃষ্টি—এই পরিবর্তনশীল আবহের মধ্যেই রবিবারের জন্য কলকাতা, দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রকাশ করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।
হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আজ কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে। দিনের বিভিন্ন সময়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে বিকেল ও সন্ধ্যার দিকে স্থানীয়ভাবে মেঘ জমে ঝড়বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। সেই কারণে বাইরে বেরোনোর সময় ছাতা সঙ্গে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
তাপমাত্রার ক্ষেত্রে কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫ থেকে ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৮ থেকে ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকতে পারে বলে পূর্বাভাস। শনিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বর্ষা ঢুকলেও বাতাসে উচ্চ আর্দ্রতার কারণে অস্বস্তিকর ভ্যাপসা গরম বজায় রয়েছে।
কলকাতার পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে। কোথাও কোথাও দমকা হাওয়াও বইতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। যদিও এই বৃষ্টিতে গরমের দাপট কিছুটা কমবে, তবুও বাতাসে অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে অস্বস্তি পুরোপুরি কাটবে না।
অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে আজ বৃষ্টির প্রভাব অনেক বেশি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। পাহাড়ি এলাকাগুলিতে ভারী বৃষ্টির কারণে ভূমিধস এবং যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে নদ-নদীর জলস্তরও পর্যবেক্ষণ করছে প্রশাসন।
আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, রবিবার রাজ্যের অধিকাংশ জেলাতেই কমবেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টি দেখা গেলেও উত্তরবঙ্গে বর্ষার দাপট অনেকটাই বেশি থাকবে। ফলে ছুটির দিনে বাইরে বেরোনোর আগে স্থানীয় আবহাওয়ার সর্বশেষ আপডেট জেনে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা।এই প্রতিবেদনটি অনলাইন নিউজ পোর্টাল বা সংবাদপত্রের প্রকাশযোগ্য ফরম্যাটে তৈরি করা হয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More