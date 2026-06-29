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    Rain Forecast in West Bengal: মঙ্গল, বুধেও বাংলায় বৃষ্টির টি-২০ মেজাজ জারি থাকবে?আবহাওয়ার পূর্বাভাস একনজরে

    আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া কেমন থাকবে, দেখে নিন।

    Published on: Jun 29, 2026 10:54 PM IST
    By Sritama Mitra
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    টি২০ ক্রিকেটের আঙিনায় মহিলা বিশ্বকাপ থেকে শুরু করে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে পুরুষদের টিমের খেলা, সবেতেই ভারতীয় দলের পারফরম্যান্সে মন ভেঙেছে ফ্যান-কূলের! তবে টি২০ মেজাজ ধরে রেখে তার ব্যাটিং পারফরম্যান্স চালিয়ে যাচ্ছে বাংলার বৃষ্টি! সোমবারও আকাশ কালো করে শহর কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকা ভিজিয়েছে বর্ষণ। সঙ্গে দোসর হয়ে এসেছিল দমকা হাওয়া! হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে, সপ্তাহ জুড়েই রয়েছে এমন বৃষ্টির সম্ভাবনা। দক্ষিণের অঝোর বর্ষণের সম্ভাবনা যেমন রয়েছে, তেমনই উত্তরে দুর্যোগের মেঘ এখনই কাটছেনা!

    মঙ্গল, বুধেও বাংলায় বৃষ্টির টি-২০ মেজাজ জারি থাকবে?আবহাওয়ার পূর্বাভাস একনজরে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    মঙ্গল, বুধেও বাংলায় বৃষ্টির টি-২০ মেজাজ জারি থাকবে?আবহাওয়ার পূর্বাভাস একনজরে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)

    আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে, বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা রয়েছে মঙ্গলবার বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানে। ওই জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড় বইতে পারে। এছাড়াও মঙ্গলে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতেও ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে বইতে পারে দমকা হাওয়া। রয়েছে হলুদ সতর্কতা। মঙ্গলবারের পর বুধবারেও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায় মাঝারি বর্ষণের সঙ্গে বইতে পারে ঝড়। ধড়ের গতিবেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতেও বুধবার ঝড় বৃষ্টির তাণ্ডব থাকবে। শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী বর্ষণের সম্ভবানা রয়েছে। রবিবার ভারী বর্ষণ হতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা দুই মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায়।

    দুর্যোগের বর্ষণ থেকে রেহাই পাচ্ছে না উত্তরবঙ্গ। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে মঙ্গলবার ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে। উত্তরের বাকি জেলায় ঝড় বৃষ্টি চলবে। বুধবার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে ভারী বর্ষণের সতর্কতা রয়েছে। শুক্রবার থেকে খানিকটা কমতে পারে উত্তরবঙ্গের ঝড়বৃষ্টি।

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Bengal/Rain Forecast In West Bengal: মঙ্গল, বুধেও বাংলায় বৃষ্টির টি-২০ মেজাজ জারি থাকবে?আবহাওয়ার পূর্বাভাস একনজরে
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