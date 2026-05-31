    Weather Forecast Thunderstorm in WB: বৃষ্টির সঙ্গে তেড়ে ঝড়! রবিবাসরীয় বাংলায় ভিজতে পারে কোন কোন জেলা?

    বৃষ্টির পূর্বাভাস নিয়ে আবহাওয়া দফতর কী বলছে? দেখে নিন ওয়েদার আপডেট।

    Published on: May 31, 2026 7:06 AM IST
    By Sritama Mitra
    রবিবার কালবৈশাখীর তাণ্ডব দেখা যেতে পারে রাজ্যের একাধিক জেলায়। দক্ষিণের জেলাগুলিতে এদিন প্রবল ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। তবে রবিবারের পর থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম।

    দক্ষিণবঙ্গে প্রবল ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)

    একদিকে ঘূর্ণাবর্ত অন্যদিকে, অক্ষরেখা, এই দুইয়ের প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে ছুটে আসছে জলীয় বাষ্প। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, মধ্য পাকিস্তান থেকে অন্ধ্রের উত্তর উপকূল পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে। অন্যদিকে, ওড়িশার দক্ষিণাংশের উপর দিয়েও বিস্তৃত রয়েছে ওই অক্ষরেখা। এছাড়াও বাংলাদেশ এবং আশপাশের অঞ্চলের উপরে রয়েছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, উত্তরবঙ্গে ৪ জুন থেকে বৃষ্টিপাত হতে পারে।

    দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া

    কলকাতায় বৃষ্টির সম্ভাবনা কম রয়েছে। তবে কয়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। রবিবার দক্ষিণবঙ্গে ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে হালকা বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিতে ঝড়ের জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। দক্ষিণের বাকি জেলাতেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবারের পর সোমবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। দুই এক জেলার কিছু অংশে হতে পারে বৃষ্টি।

    উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া

    উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির দু’-এক জায়গায় রবি এবং সোমবার হালকা বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। তবে সতর্কতা জারির মতো পরিস্থিতি কোথাও হয়নি।দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পঙের মতো জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভবনা রয়েছে। বৃষ্টি হতে পারে ৪০ কিলোমিটার বেগে। তিন জেলায় হলুদ সতর্কতা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে বুধবার থেকে বৃষ্টি বাড়তে পারে।জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে শুক্রবার ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস রয়েছে।

      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

