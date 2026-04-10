WB Voter List Tribunal Process: 'স্থায়ী অধিকার….', ট্রাইবুনালে ‘সফল’ ভোটাররা ভোট দিতে পারবেন? কী বলল আদালত?
WB Voter List Tribunal Process: ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা ফ্রিজ করে দিয়েছে। যাঁদের নাম ট্রাইবুনালের কাছে গিয়েছে, তাঁরা যদি সেই পরীক্ষায় পাশ করে যান, তাহলে কি ভোটার তালিকায় নাম ঢুকে যাবে এবারই?
WB Voter List Tribunal Process: বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণের জন্য ইতিমধ্যে ভোটার তালিকা ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ট্রাইবুনালের গণ্ডি পেরিয়ে যে বাতিল ভোটারদের নাম ভোটার তালিকায় উঠে যাবে, তাঁরা কি এবার বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন? সেই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এক আইনজীবী। তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে শুক্রবার ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্যকন্তের নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম কোর্টের তিন বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ (বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি বিপুল পাঞ্চোলিও আছেন) জানিয়েছে যে আগামী সোমবার (১৩ এপ্রিল) সেই বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবে শীর্ষ আদালত। প্রয়োজনমতো দেওয়া হবে নির্দেশ।
আইনজীবী ও সুপ্রিম কোর্টের কথোপকথন
১) আইনজীবী: অনেক আবেদন পড়ে আছে। ৯ এপ্রিল ভোটার তালিকা ফ্রিজ করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। দুটি আবেদন ইতিমধ্যে ট্রাইবুনালের পরীক্ষায় পাশ করে গিয়েছে।
২) বিচারপতি বাগচি বলেন, ‘আমরা (ভোটার তালিকা) ফ্রিজ করে দেওয়ার বিষয়টি ১৩ তারিখ (এপ্রিল) বিবেচনা করব। আর যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে আমরা সেরকম নির্দেশ দেব।’
৩) আইনজীবী সওয়াল করেন, কমিশনের আইনজীবী জানিয়েছেন যে ভোটার তালিকা ফ্রিজ হয়ে যাওয়ার পরে কারও নাম ঢোকানো হবে না। ভোটাধিকার থাকছে। ট্রাইবুনালের পরীক্ষায় পাশ করা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও সেটা থাকছে।
৪) বিচারপতি বাগচি: আমরা কী ধরনের কাঠামোর কথা ভাবছি। একটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা রয়েছে, এবং এর মূলে রয়েছে ভোটার তালিকায় নাম থাকা ও পরবর্তী নির্বাচনে ভোট দেওয়ার সাংবিধানিক অধিকার। এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ এবং স্থায়ী।
৯০ লাখের মতো ভোটারের নাম বাদ পড়েছে
এমনিতে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষার (এসআইআর) পরে ৯০ লাখের মতো ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁরা ট্রাইবুনালে আবেদন করতে পারবেন। তবে তাঁরা নাম উঠলেও এবারের নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন কিনা, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
