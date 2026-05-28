শ্যামৌপ্তিকে দেখেই তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেলেন এক অনুরাগী! তারপর যা করলেন নায়িকা

শ্যামৌপ্তিকে দেখেই তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেলেন এক অনুরাগী! তারপর যা করলেন নায়িকা
টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্যামৌপ্তি মুদলি। ছোটপর্দা ও সিরিজের গণ্ডি ছাড়িয়ে এবার তিনি বড় পর্দায় পা রাখতে চলেছেন। চলতি মাসেই মুক্তি পেতে চলেছে তাঁর নতুন ছবি। তাই বর্তমানে ছবির প্রচার নিয়ে বেজায় ব্যস্ত নায়িকা। আর এবার এই ছবির প্রচার করতে গিয়েই তাঁর সঙ্গে ঘটল এক অবাক করা কাণ্ড। আর এই কাণ্ড যিনি ঘটিয়েছেন তিনি শ্যামৌপ্তির এক অনুরাগী।
টলিটকিজ নামে চ্যানেলের শেয়ার করা ভিডিয়োয় দেখা যায় নায়িকা তাঁর নতুন ছবি ‘ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড’-এর প্রচারের জন্য একটি ইভেন্টে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ঋষভ বসুও। ঋষভকেও এই ছবিতে একটি বিশেষ চরিত্রে দেখা যাবে। ভিডিয়োয় দেখা যায় শ্যামৌপ্তি ও ঋষভ সেই ইভেন্টে ঢোকার মুখেই নায়িকার এক অনুরাগী তাঁর দিকে এগিয়ে আসেন। তারপর রীতিমতো তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যান। যদিও শ্যামৌপ্তি তখন সরে আসেন। তারপর নিজেও সেই অনুরাগীকে হাত জোর করে নমস্কার জানান।এরপর সেই অনুরাগীর আবদারে তাঁর সঙ্গে তাঁর ফোনে একটি সেলফিও তোলেন। এমনকী নায়িকা নিজে তাঁর সেই ভক্তকে ফোনে স্লফি তুলতে সাহায্য করেন।
প্রসঙ্গত, শ্যামৌপ্তির ছবি ২৯ মে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে। ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে ছবির ট্রেলারও। সেখানে দেখা গিয়েছে, জমিদার মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর তৃতীয় বিয়ের প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী চোখের জল ফেলতে ফেলতে হলুদ বাটছে। তার মাঝেই ভেসে ওঠে বেশ কিছু দৃশ্য। সে তৃতীয় স্ত্রী হিসেবে যাকে গ্রহণ করতে চলেছে, তার বিয়ের আগের জীবনের ঝলক, সঙ্গে মনীন্দ্রর অসুখও। জমিদারের কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের প্রয়োজন। ট্রেলারে তার ভাইয়ের মুখের সংলাপে প্রকাশ্যে আসে সেই কথা।
এরপর উঠে আসে চরিত্রগুলির একে অন্যের সঙ্গে বিচিত্র সব সমীকরণের দৃশ্য। আর এরপরই ঘোড়ার ক্ষুরে ক্ষুরে উলের কাঁটা হাতে উল বুনতে বুনতে নাটকের মঞ্চে প্রবেশ করে 'ফুলপিসি'। তারপর আবার ফের বিয়ের আসর, সেখানে টুকরো টুকরো সব বিয়ের মুহূর্তের কোলাজ আর বিয়ের আসরেই তা অসম্পূর্ণ রেখে মনীন্দ্রর মৃত্যু। এরপরই পাকে জট। জানা যায়, অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে জমিদারের। কিন্তু সেই বাড়ির সকলের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ বুঝতে পারে তাঁদের প্রত্যেকেই যথেষ্ট মোটিভ ছিল। 'ফুলপিসি' কি আদৌও পারবে এই খুনের কিনারা করতে? সেই জবাবই মিলবে প্রেক্ষাগৃহে।
শ্যামৌপ্তি ও ঋষভ ছাড়া এই ছবিতে রয়েছেন অর্জুন চক্রবর্তী, সোহিনী সেনগুপ্ত, কনীনিকা বন্দোপাধ্যায়, অনামিকা সাহা, রাইমা সেন, সৌম্য মুখোপাধ্যায়, সাহেব ভট্টাচার্য, রজতাভ দত্ত ও অনন্যা চট্টোপাধ্যায়।