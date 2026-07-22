সোনমকে নিয়ে মন্তব্যে জের! কোন ছবি থেকে বাদ গেল আমিরের নাম?

আমির খানের ভক্তদের জন্য একটি খারাপ খবর। শোনা যাচ্ছে যে তিনি অশনির গ্রোভার বিষয়ক বায়োপিক থেকে সরে গিয়েছেন। তাকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য রাহুল মোদির সঙ্গে সৃজনশীল মতপার্থক্যের কারণ হিসেবে অভিযোগ করা হচ্ছে। এই ছবির জন্য মহিলা প্রধান চরিত্রে শ্রদ্ধা কাপুরকে কাস্ট করা হয়েছে।
এই বছর শুরুতে অশনির গ্রোভার নিয়ে বায়োপিক তৈরির ঘোষণা হয়েছিল, যেখানে প্রধান চরিত্রে আমির খান দেখা যাবে। ছবিটি পরিচালনা করবেন রাহুল মোদি এবং প্রধান অভিনেত্রী হিসেবে শ্রদ্ধা কাপুরকে কাস্ট করা হয়েছে। কিন্তু, এই খবরের নিয়ে আমির খান বা রাহুল মোদির থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক তথ্য পাওয়া যায়নি।
আমির খান কেন ছবিটি থেকে পিছিয়ে গেছেন?
বলিউড হাঙ্গামার রিপোর্ট অনুযায়ী, ‘আমির স্টার্টআপের দুনিয়ায় বেশ আগ্রহী এবং তিনি অশনির গ্রোভারের বায়োপিকের মাধ্যমে এই অঞ্চলে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন। তিনি স্ক্রিপ্টের উপর কাজ করছিলেন এবং নিজের বোঝাপড়া অনুযায়ী এটি উন্নত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে রাহুল মোদির সাথে সৃজনশীল মতপার্থক্যের কারণে আমির খান ছবিটি থেকে নিজের সরিয়ে নিয়েছেন।’