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    সোনমকে নিয়ে মন্তব্যে জের! কোন ছবি থেকে বাদ গেল আমিরের নাম?

    আমির খানের ব্যাপারে খবর আসছে যে তিনি অশনির গ্রোভার বিষয়ক বায়োপিক থেকে পিছিয়ে গেছেন। জানা যাচ্ছে, পরিচালক রাহুল মোদি সঙ্গে সৃজনশীল মতপার্থক্যের কারণে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

    Published on: Jul 22, 2026, 21:15:22 IST
    By Swati Das Banerjee
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    আমির খানের ভক্তদের জন্য একটি খারাপ খবর। শোনা যাচ্ছে যে তিনি অশনির গ্রোভার বিষয়ক বায়োপিক থেকে সরে গিয়েছেন। তাকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য রাহুল মোদির সঙ্গে সৃজনশীল মতপার্থক্যের কারণ হিসেবে অভিযোগ করা হচ্ছে। এই ছবির জন্য মহিলা প্রধান চরিত্রে শ্রদ্ধা কাপুরকে কাস্ট করা হয়েছে।

    কোন ছবি থেকে বাদ গেল আমিরের নাম
    কোন ছবি থেকে বাদ গেল আমিরের নাম
    माधुरी जैन और अश्नीर ग्रोवर (Instagram)
    माधुरी जैन और अश्नीर ग्रोवर (Instagram)

    এই বছর শুরুতে অশনির গ্রোভার নিয়ে বায়োপিক তৈরির ঘোষণা হয়েছিল, যেখানে প্রধান চরিত্রে আমির খান দেখা যাবে। ছবিটি পরিচালনা করবেন রাহুল মোদি এবং প্রধান অভিনেত্রী হিসেবে শ্রদ্ধা কাপুরকে কাস্ট করা হয়েছে। কিন্তু, এই খবরের নিয়ে আমির খান বা রাহুল মোদির থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক তথ্য পাওয়া যায়নি।

    মহিলা প্রধান চরিত্রে শ্রদ্ধা কাপুরকে কাস্ট করা হয়েছে (Instagram)
    মহিলা প্রধান চরিত্রে শ্রদ্ধা কাপুরকে কাস্ট করা হয়েছে (Instagram)

    আমির খান কেন ছবিটি থেকে পিছিয়ে গেছেন?

    বলিউড হাঙ্গামার রিপোর্ট অনুযায়ী, ‘আমির স্টার্টআপের দুনিয়ায় বেশ আগ্রহী এবং তিনি অশনির গ্রোভারের বায়োপিকের মাধ্যমে এই অঞ্চলে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন। তিনি স্ক্রিপ্টের উপর কাজ করছিলেন এবং নিজের বোঝাপড়া অনুযায়ী এটি উন্নত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে রাহুল মোদির সাথে সৃজনশীল মতপার্থক্যের কারণে আমির খান ছবিটি থেকে নিজের সরিয়ে নিয়েছেন।’

    Home/Entertainment/সোনমকে নিয়ে মন্তব্যে জের! কোন ছবি থেকে বাদ গেল আমিরের নাম?
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