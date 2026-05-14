Junaid Khan: 'দুটি ফ্লপের পরেও,আমি আমির খানের ছেলে বলেই অনেক কাজ পাই...', নেপোটিজম বিতর্কে মুখ খুললেন জুনায়েদ
Junaid Khan: বলিউডে নোপোটিজম নিয়ে চর্চার শেষ নেই, এবার জুনাইদ খান এই প্রসঙ্গে কথা বললেন। সুপারস্টার আমির খানের ছেলে জানিয়েছেন যে নেপোটিজম শব্দটি তাঁকে বিব্রত করে না, কারণ তিনি জানেন যে তাঁর বাবার রেখে যাওয়া ঐতিহ্যের সুবাদে চলচ্চিত্র জগতে তিনি কিছু বিশেষ সুবিধা ভোগ করেন। জুনাইদ আরও জানান যে, পরপর কয়েকটি ফ্লপ ছবি দেওয়ার পরেও কাজ পেয়ে যাওয়ায় তিনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেন।
সম্প্রতি, জুনাইদ ভিকি লালওয়ানির ইউটিউব চ্যানেলের একটি ভিডিওতে যোগ দেন, যেখানে তিনি আমির খানের ছেলে হওয়ার বিষয়ে খোলামেলা কথা বলেন এবং নেপোটিজম বিতর্কে নিজের মতামত জানান।
ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের সুবিধাজনক অবস্থানের কথা স্বীকার করে জুনাইদ বলেন, তাঁর বাবার কারণেই তিনি অনেক সুযোগ পান। তিনি বলেন, 'নেপোটিজম শব্দটি আমাকে বিব্রত করে না, কারণ এটা সত্যি। আমি আমির খানের ছেলে বলেই অনেক কাজ পাই।'
তাঁকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হয়। এর পরে, তিনি কটাক্ষ করেছিলেন, 'দুটি ফ্লপের পরেও, আমি কাজ পাচ্ছি। আমাকে আগে কাজ করতে দিন!'
জুনায়েদ জানান, প্রযোজকরা প্রায়ই অভিনেতাদের তাদের বাজারজাতকরণের সম্ভাবনার ওপর ভিত্তি করে বেছে নেন, যে কারণে তারকা সন্তানদের প্রায়ই বেশি পছন্দ করা হয়, কারণ তাঁরা আগে থেকেই পরিচিত মুখ। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, চলচ্চিত্র নির্মাতারা সব সময় চরিত্রের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত অভিনেতাকে নেন না, বরং এমন কাউকে নেন যিনি চলচ্চিত্রটিকে বাজারে চলতে সাহায্য করতে পারেন।
জুনাইদ ২০২৪ সালে সিদ্ধার্থ পি মালহোত্রা পরিচালিত 'মহারাজ' ছবির মাধ্যমে বিনোদন জগতে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৮৬২ সালের মহারাজ মানহানি মামলার উপর ভিত্তি করে নির্মিত এই ছবিতে শালিনী পান্ডে, শর্বরী এবং জয়দীপ আহলাওয়াতও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এটি নেটফ্লিক্সে মুক্তি পায় এবং অভিনয়ের জন্য প্রশংসা লাভ পান সকলে।
তাছাড়াও তাঁকে খুশি কাপুরের বিপরীতে 'লাভইয়াপা' ছবিতে দেখা গিয়েছিল। এটি বড় পর্দায় জুনায়েদের প্রথম ছবি। তবে ছবিটি ভালো ব্যবসা করতে পারেনি।
সম্প্রতি তিনি সুনীল পান্ডে পরিচালিত এবং আমির খান প্রোডাকশনস প্রযোজিত ‘এক দিন’ ছবিতে অভিনয় করেছেন। এটি ২০১৬ সালের থাই চলচ্চিত্র ‘ওয়ান ডে’-এর রিমেক।
এরপর শোনা যাচ্ছে যে, জুনাইদকে ‘রাগিনি ৩’-তে অভিনয় করতে দেখা যাবে, এই ছবিতে থাকবেন তামান্না ভাটিয়া।