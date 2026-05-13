    'রাতারাতি বুড়ো হয়ে…', মহিলাদের বয়স বেড়ে গেলে কাজের ক্ষেত্রে কী প্রভাব পড়ে তা নিয়ে মুখ খুললেন টাবু!

    টাবু বয়স বাড়া, সিনেমায় নারীদের মুখোমুখি হওয়া চাপ এবং কেন তিনি ইন্ডাস্ট্রিতে নিরাপদ উত্তর দিতে শেখেননি, সে সম্পর্কে অকপটে কথা বলেছেন।

    May 13, 2026, 20:00:29 IST
    By Sayani Rana
    অভিনেত্রী টাবু কখনওই চলচ্চিত্র জগতের প্রচলিত নিয়মকানুন মেনে চলেননি। বছরের পর বছর ধরে, অভিনেত্রী নিজের শর্তে চরিত্র বেছে নেওয়া, অপ্রয়োজনীয় কোলাহল থেকে দূরে থাকা এবং তারকা সংস্কৃতিতে বিরল এক সততা বজায় রাখার জন্য খ্যাতি অর্জন করেছেন। সম্প্রতি হার্পার'স বাজার ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে টাবু বয়স বাড়া, সিনেমায় নারীদের মুখোমুখি হওয়া চাপ এবং কেন তিনি ইন্ডাস্ট্রিতে নিরাপদ উত্তর দিতে শেখেননি, সে সম্পর্কে অকপটে কথা বলেছেন।

    ছবিতে নারীদের যেভাবে প্রতিনিয়ত বিচার করা হয়, সে প্রসঙ্গে টাবু উল্লেখ করেন যে, সমাজ প্রায়শই একজন নারীর নিজের চেয়ে তার বয়সের ওপর অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়। তিনি বলেন, ‘আপনি নিজে যতটা না, তার চেয়ে বেশি বাকিরা বয়স নিয়ে চিন্তিত। তাঁরা আপনাকে আয়না দেখাতে চায়, যেন আপনার বাড়িতে কোনও আয়না নেই।’

    অভিনেত্রী আরও জানান যে, বয়স বাড়াটা মানুষ যেমনটা মনে করে, তেমন কোনও আকস্মিক পরিবর্তন নয়। বরং, এটা এমন একটা বিষয় যা মানুষ প্রতিদিন ধীরে ধীরে অনুভব করে। তিনি আরও বলেন, ‘প্রশ্নটির উত্তরদাতা রাতারাতি বুড়ো হয়ে যাননি। আমরা এটা প্রতিদিন অনুভব করি। ব্যাপারটা এমন নয় যে, একদিন কেউ ২০ বছর বয়সে ঘুম থেকে উঠল আর পরের দিনই তাঁর বয়স ৪৫ হয়ে গেল।’

    অভিনেত্রী আরও বলেন, ছবি প্রত্যাখ্যান করার সময় যাতে তিনি সব সত্যি কথা না বলেন তার জন্য তাঁকে প্রায়ই পরামর্শ দেওয়া হত। টাবুর মতে, ইন্ডাস্ট্রির লোকেরা আশা করত যে অভিনেতারা চিত্রনাট্য নিয়ে সরাসরি মতামত দেওয়া এড়িয়ে চলবেন এবং এর পরিবর্তে ‘ডেটের সমস্যা’-কে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করবেন। সেই পরামর্শের কথা উল্লেখ্য করে তিনি বলেন, ‘কোনও ছবি না করার জন্য আপনার আসল কারণ দেখানো উচিত নয়। ডেটের অজুহাত দিয়ে সরে আসুন। আমি এটা বুঝিনি। আমার যদি চিত্রনাট্য পছন্দ না হয়, তাহলে তা পছন্দ হয়নি বলে দিয়েছি।’

    কাজের দিক থেকে, টাবুর হাতে বেশ কিছু আকর্ষণীয় প্রজেক্ট রয়েছে। অভিনেত্রীকে সর্বশেষ অক্ষয় কুমারের সঙ্গে ‘ভূত বাংলা’ ছবিতে দেখা গিয়েছিল। প্রিয়দর্শন পরিচালিত এই হরর-কমেডিটি ২০২৬ সালের ১৭ এপ্রিল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়।

    তিনি নাগার্জুনা আক্কিনেনির ১০০তম ছবিতেও অভিনয় করছেন, যার সম্ভাব্য নাম কিং১০০। এর মাধ্যমে ২৮ বছর পর তাঁরা পুনরায় একসঙ্গে কাজ করছেন। তাঁদের শেষবার একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল ১৯৯৮ সালের তেলেগু ছবি ‘আভিদা মা আভিদে’-তে। তার আগে, তারা ১৯৯৬ সালের ব্লকবাস্টার ‘নিন্নে পেল্লাদাতা’ ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। তিনি ২০২৬ সালের এপ্রিলে ছবিটির শ্যুটিং শুরু হয়। ছবিটি পরিচালনা করছিলেন নবীনরা কার্তিক, তিনি সর্বশেষ নেটফ্লিক্সের জন্য ‘মেড ইন কোরিয়া’ পরিচালনা করেছিলেন।

