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৯ বছর পর আবার সিনেমায় আমির, জাপানে মুক্তি পাবে কোন ছবি?

৯ বছরের বিরতির পর আমির খান জাপানের প্রেক্ষাগৃহে ফিরছেন। তাঁর ২০২৫ সালের ছবি ‘ সিতারে জমিন পর ’ ২০২৭ সালের বসন্তে জাপানে মুক্তি পেতে চলেছে, যা ২০১৮ সালে ‘দঙ্গল’-এর পর সেখানে তাঁর প্রথম প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি ।

Published on: Sep 27, 2026, 21:25:54 IST
By Swati Das Banerjee
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৯ বছরের বিরতির পর আমির খান জাপানের প্রেক্ষাগৃহে ফিরছেন। তাঁর ২০২৫ সালের ছবি ‘ সিতারে জমিন পর ’ ২০২৭ সালের বসন্তে জাপানে মুক্তি পেতে চলেছে, যা ২০১৮ সালে ‘দঙ্গল’-এর পর সেখানে তাঁর প্রথম প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি । যদিও তাঁর প্রযোজনা ‘সিক্রেট সুপারস্টার’ ২০১৯ সালের অগস্টে জাপানি দর্শকদের কাছে পৌঁছেছিল, ‘সিতারে জমিন পর’ হবে ৯ বছরে সেই দেশে তাঁর অভিনীত প্রথম প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি।

৯ বছর পর আবার সিনেমায় আমির
৯ বছর পর আবার সিনেমায় আমির

জাপানি পরিবেশক গিক পিকচার্স ২০২৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ঘোষণা করে যে, চলচ্চিত্রটি ‘সিতারে! দ্য মিরাকল টিম অফ স্টারডাস্ট’ নামে মুক্তি পাবে। এটি হিউম্যান ট্রাস্ট সিনেমা ইউরাকুচো, ইয়েবিসু গার্ডেন সিনেমা এবং জাপান জুড়ে অন্যান্য প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।

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ঘোষণার পাশাপাশি জাপানি দর্শকদের জন্য চলচ্চিত্রটির একটি অফিশিয়াল অ্যাকাউন্ট তৈরি করা হয়। টুইটটিতে লেখা ছিল, ‘পরিবেশক গিক পিকচার্স-এর ভারতীয় চলচ্চিত্র ‘সিতারে! দ্য মিরাকল টিম অফ স্টারডাস্ট’ ২০২৭ সালের বসন্তে মুক্তির অপেক্ষায় অভিনয়ে “থ্রি ইডিয়টস” খ্যাত #আমিরখান! হাসি-কানায় ভরা জীবনের প্রতি এক হৃদয়স্পর্শী শ্রদ্ধাঞ্জলি।’

হিন্দিতে 'সিতারে' শব্দের অর্থ হলো তারা এবং এই শিরোনামটি আমির খানের ২০০৭ সালের ছবি 'তারে জমিন পর'-এর প্রতি একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত, যা আন্তর্জাতিকভাবে 'লাইক স্টারস অন আর্থ' নামে মুক্তি পেয়েছিল। 'সিতারে জমিন পর' সরাসরি সিক্যুয়েল ছিল না, বরং একটি আধ্যাত্মিক সিক্যুয়েল। ছবিটি ছিল ২০১৮ সালের স্প্যানিশ কমেডি 'চ্যাম্পিয়নস'-এর একটি আনুষ্ঠানিক রিমেক।

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আমির গুলশানের চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যিনি একজন প্রাক্তন বাস্কেটবল খেলোয়াড় এবং যার ক্যারিয়ার পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোয়নি। মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোসহ বেপরোয়া আচরণের জন্য সমস্যায় পড়ার পর তাকে সমাজসেবার শাস্তি দেওয়া হয়। তার শাস্তির মধ্যে ছিল 'সিতারে' নামের একটি বাস্কেটবল দলকে প্রশিক্ষণ দেওয়া, যেটি প্রতিবন্ধী প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ে গঠিত। গুলশান প্রথমে এই কাজটিকে এমন কিছু হিসেবে দেখেছিল যা তাকে কেবল শেষ করতে হবে। কিন্তু ধীরে ধীরে তা বদলে যায়, যখন সে খেলোয়াড়দের সাথে আরও বেশি সময় কাটাতে শুরু করে। দলটি ক্রমান্বয়ে তার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে, যা তাকে সাফল্য, ব্যর্থতা এবং তার চারপাশের মানুষদের প্রতি নিজের দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করে।

সিতারে জমিন পার আরএস প্রসন্ন পরিচালিত এবং আমির খান, জেনেলিয়া দেশমুখ, গুরপাল সিং, ডলি আহলুওয়ালিয়া এবং ব্রিজেন্দ্র কালা প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ছবিটিতে আশিস পেন্ডসে, আরুশ দত্ত, আয়ুষ বনসালি, ঋষি শাহানি, গোপী কৃষ্ণান কে ভার্মা, ঋষভ জৈন, বেদান্ত শর্মা, সম্বিত দেশাই, নমন মিশ্র এবং সিমরন মঙ্গেশকর সহ দশজন প্রথম-বারের মতো প্রতিবন্ধী অভিনেতাও রয়েছেন।

Home/Entertainment/৯ বছর পর আবার সিনেমায় আমির, জাপানে মুক্তি পাবে কোন ছবি?
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