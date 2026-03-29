Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    রোমান্টিক সিনেমা দেখার অনুমতি ছিল না আমির খানের! ‘মাকে জিজ্ঞাসা করতাম…’, যা বললেন তিনি

    বলিউডে মিস্টার পারফেকশনিস্ট হিসেবে পরিচিত আমির খান সম্প্রতি জানান যে তিনি খুব কম সিনেমা দেখেন। আমির খান জানান, তিনি একটি রক্ষণশীল পরিবারে বড় হয়েছেন এবং সিনেমা দেখার ব্যাপারে তাঁর বাবা-মা খুবই কড়া ছিলেন। আমির খান জানান, তাঁকে রোমান্টিক সিনেমা দেখার অনুমতি দেওয়া হত না।

    Mar 29, 2026, 09:13:12 IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বলিউডে মিস্টার পারফেকশনিস্ট হিসেবে পরিচিত আমির খান সম্প্রতি জানান যে তিনি খুব কম সিনেমা দেখেন। তিনি জানান, ছোটবেলা থেকেই তিনি এমন। তিনি বই পড়তে বেশি ভালোবাসেন। আমির খান জানান, তিনি একটি রক্ষণশীল পরিবারে বড় হয়েছেন এবং সিনেমা দেখার ব্যাপারে তাঁর বাবা-মা খুবই কড়া ছিলেন। আমির খান জানান, তাঁকে রোমান্টিক সিনেমা দেখার অনুমতি দেওয়া হত না। আমির বলেন, তিনি এখনও সিনেমা দেখেন না, হলিউডে কী হচ্ছে তা তিনি জানেন না। তিনি বলেন, তিনি নিজের জগতে বাস করেন।

    রোমান্টিক সিনেমা দেখার অনুমতি ছিল না আমিরের!
    রোমান্টিক সিনেমা দেখার অনুমতি ছিল না আমিরের!

    ভ্যারাইটি ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে আমির খান জানিয়েছেন যে, তিনি বরাবরই বই পড়তে ভালোবাসতেন। তিনি বলেন, ‘আমি ছোটবেলা থেকেই এমন। আমি বরাবরই একজন পাঠক। আমি সারাক্ষণ শুধু সাদাকালো ছবি, অথবা দূরদর্শনে দেখানো খুব পুরোনো ছবি দেখতাম। সেই সময় আমি খুব রক্ষণশীল একটি পরিবারে বড় হয়েছি। আর আমার বাবা-মা সিনেমা দেখার ব্যাপারে খুব কড়া ছিলেন। আমাদের সিনেমা দেখার অনুমতি ছিল না। তাই আমার মনে আছে, সেই সময় আমি যদি মাকে জিজ্ঞাসা করতাম যে আমি একটা সিনেমা দেখতে পারি কিনা, তিনি হ্যাঁ বলতেন, কিন্তু রোমান্টিক সিনেমা দেখার অনুমতি ছিল না।’

    আমির খান আরও জানান যে তিনি শনি ও রবিবারে সিনেমা দেখতেন, বিশেষ করে পুরনো দিনের তারকাদের অভিনীত ছবিগুলি। তিনি জানান যে, তিনি বেশিরভাগ আঞ্চলিক সিনেমা এবং অশোক কুমার ও দিলীপ কুমার অভিনীত ছবি দেখতেন।

    আমির খান জানান যে, তিনি এখনও মাঝে মাঝে সিনেমা দেখেন। তিনি বলেন, ‘আমি ১৮ বছর বয়সে ছবির কাজ শুরু করি। আমি সহকারী হিসেবে কাজ শুরু করেছিলাম। আমি উপদেশমূলক কথা বলতে চাই না, তবে আমি মজা করে বলি যে কিছু লোেক ফুটবল খেলে আর কিছু লোক ফুটবল দেখে। এটা বলার একটা সুন্দর ভঙ্গি। আমি সিনেমা বানাই, আমি খুব কমই সিনেমা দেখি। তাই আমি নতুন সিনেমাগুলো দেখি না। হলিউডে কী হচ্ছে তা আমি জানি না। আমি আমার নিজের জগতে বাস করি, আমি বেশি কিছু দেখি না।’

    News/Entertainment/রোমান্টিক সিনেমা দেখার অনুমতি ছিল না আমির খানের! ‘মাকে জিজ্ঞাসা করতাম…’, যা বললেন তিনি
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes