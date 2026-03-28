'প্রতিটা রেকর্ডই ভেঙে দেবে…', রণবীরের ‘ধুরন্ধর ২’ দেখে যা বললেন করণ, পরিচালককে দিলেন বিশেষ বার্তাও
'ধুরন্ধর ২: দ্য রিভেঞ্জ' তার দুর্দান্ত সাফল্য অব্যাহত রেখেছে। ছবিটি এমন আলোড়ন সৃষ্টি করেছে যে শুধু সমালোচক ও দর্শকই নন ইন্ডাস্ট্রির অনেকেই এই ছবির প্রশংসা করছেন। এবার করণ জোহর সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবিটির প্রশংসা করেছেন। তিনি আদিত্য ধরের জন্য একটি বিশেষ বার্তা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ‘এই নতুন পরিচালক নিশ্চিতভাবেই বক্স অফিসের রেকর্ড ভাঙবেন এবং প্রতিটি রেকর্ডই ভেঙে দেবেন।’
'ধুরন্ধর ২'-এর বক্স অফিস কালেকশনের কথা বলতে গেলে, ছবিটি নয় দিনে ৭১৫.৭২ কোটি টাকা আয় করেছে। শুধুমাত্র নবম দিনেই এটি ৪১.৫৫ কোটি টাকা আয় করেছে। ছবিটি মোট ৮৫৪.৯৯ কোটি টাকা আয় করেছে। বিশ্বব্যাপী 'ধুরন্ধর ২' মোট ১,১২৮.৯৯ কোটি টাকা আয় করেছে।
আদিত্য ধর পরিচালিত এই ছবিতে অভিনয় করেছেন রণবীর সিং, আর. মাধবন, সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল, সারা অর্জুন এবং রাকেশ বেদি। প্রথম পর্বে অক্ষয় খান্না একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও, তিনি দ্বিতীয় পর্বে অনুপস্থিত ছিলেন এবং দর্শকরা তাঁর অভাব তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন।
উল্লেখ্য যে, এই ছবির সঙ্গে ‘টক্সিক’-এর সঙ্গে একই দিনে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। যশের ছবি ‘টক্সিক’ বেশ সাড়া ফেলেছিল, কিন্তু মুক্তির কয়েকদিন আগে নির্মাতারা ঘোষণা করেন যে তাঁরা ছবিটি বিশ্বব্যাপী দর্শকদের জন্য তৈরি করছেন। তবে, মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সমস্যার কারণে তা সম্ভব হয়নি। ‘টক্সিক’ ৪ জুন মুক্তি পাবে। এর ফলে বক্স অফিসে একটি বড় ধরনের সংঘর্ষের সম্ভাবনা এড়ানো গিয়েছে।
