‘ধুরন্ধর’-এর জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল আমিরকে? জানেন আসল সত্যিটা?

‘ধুরন্ধর’-এর জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল আমিরকে? জানেন আসল সত্যিটা?
আদিত্য ধরের ‘ধুরন্ধর ২’ বর্তমানে বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে। মূল ছবি এবং এর সিক্যুয়েল, দুটোই বিশ্বজুড়ে দর্শকদের মন জয় করেছে। রণবীর সিং, অর্জুন রামপাল, অক্ষয় খান্না, আর মাধবন এবং সঞ্জয় দত্তের মতো তারকারা তাঁদের অভিনয়ের মাধ্যমে ছবিটিকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন। এই স্পাই থ্রিলারটি ২০২৬ সালের অন্যতম আলোচিত ফ্র্যাঞ্চাইজি হয়ে উঠেছে। ছবিটির বিপুল সাফল্যের মাঝে অনলাইনে গুঞ্জন ছড়াতে শুরু করে যে 'ধুরন্ধর ২'-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের জন্য আমির খানকে নাকি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল?
‘ধুরন্ধর’ ছবির সঙ্গে আমির খানের নাম জড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই অনেকে অনুমান করেছিলেন যে তিনি হয়তো জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোবালের দ্বারা অনুপ্রাণিত কোনও চরিত্রে অভিনয় করবেন। ভক্তরাও দাবি করেছিলেন যে আমির 'রেহমান ডাকাত'-এর ভূমিকায় আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। এছাড়াও, এমন খবরও সামনে আসে যে এই ছবিতে যোগ দেওয়ার পরিবর্তে আমির খানকে অজিত দোবালের ওপর নির্মিত একটি বায়োপিকের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।
এইসব গুঞ্জনের মাঝে, আমির খানের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র এখন নিশ্চিত করেছে যে এই সমস্ত দাবি ‘সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন’। তিনি ইনস্ট্যান্ট বলিউডকে জানিয়েছেন যে, ছবিটি নিয়ে আমির খান, পরিচালক আদিত্য ধর বা কাস্টিং ডিরেক্টর মুকেশ ছাবরার মধ্যে কোনও আলোচনা হয়নি।
'ধুরন্ধর ২' হল ২০২৫ সালের হিট ছবি ‘ধুরন্ধর’-এর সিক্যুয়েল, যা গত ডিসেম্বরে মুক্তি পেয়েছিল। ছবিটিতে দেখানো হয়েছিল, হামজা পাকিস্তানের লিয়ারি এলাকায় একটি বেলুচ গ্যাং-এ অনুপ্রবেশ করে একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে নির্মূল করে। এই সিক্যুয়েলে দেখানো হয়েছে কীভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতি জসকিরাতকে হামজায় পরিণত করে। রণবীর, সারা আলি খান, অর্জুন রামপাল, আর মাধবন, রাকেশ বেদি, দানিশ পান্ডোর এবং অন্যান্য অভিনেতারা ছবিটিতে তাঁদের নিজের নিজের চরিত্রে আবার অভিনয় করেছেন। প্রথম ছবি 'ধুরন্ধর' বিশ্বব্যাপী ১,৩০০ কোটি টাকা আয় করেছিল এবং ডিসেম্বরে মুক্তির তিন মাস পরেও এটি এখনও প্রেক্ষাগৃহে চলছে। আশা করা হচ্ছে, এই সিক্যুয়েলটি আরও ভালো ব্যবসা করবে।