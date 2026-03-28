    মেয়ে রাহার ভালো অভিভাবক হওয়ার বিষয়ে সদগুরুর কাছে পরামর্শ চাইলেন আলিয়া!

    সদগুরু সম্প্রতি চেন্নাইতে বলিউড তারকা আলিয়া ভাটের সঙ্গে কথোপকথন করেছেন। তিনি তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই কথোপকথনের একটি অংশ পোস্ট করেছেন, যেখানে দেখা যায় আলিয়া তাঁর মেয়ে রাহা কাপুরের জন্য তাঁর কাছে অভিভাবকত্বের পরামর্শ চাইছেন।

    Mar 28, 2026, 13:52:53 IST
    By Sayani Rana
    সদগুরু সম্প্রতি চেন্নাইতে বলিউড তারকা আলিয়া ভাটের সঙ্গে কথোপকথন করেছেন। তিনি তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই কথোপকথনের একটি অংশ পোস্ট করেছেন, যেখানে দেখা যায় আলিয়া তাঁর মেয়ে রাহা কাপুরের জন্য তাঁর কাছে অভিভাবকত্বের পরামর্শ চাইছেন। সদগুরু তাঁকে বলেছেন, একজন অভিভাবক হিসেবে তাঁর কেন দুশ্চিন্তা করা উচিত নয়।

    সদগুরু তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন, যেখানে দেখা গিয়েছে সেশন শুরু করার আগে তিনি আলিয়ার সঙ্গে প্রার্থনা করছেন। তিনি আরও একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন, যেখানে আলিয়া তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘একজন অভিভাবক যদি তাঁরা ভালো অভিভাবক হতে পারছেন কি না, তা নিয়ে চিন্তিত থাকেন, তবে তাঁর জন্য আপনার একটি পরামর্শ কী হবে?’

    তিনি হেসে উত্তর দেন, ‘একজন চিন্তিত অভিভাবক কখনওই ভালো অভিভাবক নন।’ দর্শকরা হাসতে থাকলে, আলিয়া মাথা পিছনে হেলিয়ে উত্তর দেন, ‘আমার মনে হয় না এর থেকে দুশ্চিন্তাকে বাদ দেওয়া যায়। আমার মনে হয় আপনি তা স্বীকার করবেন।’

    সদগুরু আরও একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন, যেখানে তিনি বলছেন যে তিনি নিজেকে 'ক্লান্তিমুক্ত' করার জন্য 'ক্লান্ত' করেন না। সদগুরুও তাঁর ইনস্টাগ্রামে এই কথোপকথনের ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘জিটো চেন্নাই প্লাস (জৈন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অর্গানাইজেশন) আয়োজিত একটি আনন্দদায়ক কথোপকথনে আলিয়া ভাট সদগুরুর সঙ্গে যুক্ত হলেন।’

    সদগুরু সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ছবি ও ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন, তা ভক্তরা ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং লিখেছেন যে, শীঘ্রই সম্পূর্ণ কথোপকথনটি প্রকাশের জন্য তাঁরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। চেন্নাইয়ের একজন ইভেন্ট প্ল্যানারও তাঁদের সেশনের আগে আলিয়া ও সদগুরুর কথোপকথনের একটি ভিডিয়ো ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছিলেন। আরও একটি ভিডিয়ো থেকে জানা যায় যে, এই কথোপকথনটি চেন্নাইয়ের ‘দ্য লীলা প্যালেস’-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

    ২০১৮ সালে আলিয়া রণবীর কাপুরের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁদের সম্পর্কের কথা জানান। ২০২২ সালের এপ্রিলে মুম্বইয়ে নিজেদের বাড়িতে এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে এই জুটি বিয়ে করেন। একই বছরের নভেম্বরে তাঁদের কন্যা রাহার জন্ম হয়। রাহার প্রথম জন্মদিনে গণমাধ্যমের সামনে তার মুখ প্রকাশ করেন।

