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    রি-রিলিজ হতে চলেছে ‘লগন’-এর! কোন কোন দিন প্রেক্ষাগৃহে দেখা যাবে আমিরের এই ছবি?

    ‘লগন’ এখনও মানুষের মনের মণিকোঠায়। ছবিটির ২৫তম বার্ষিকী উদযাপন করতে আশুতোষ গোয়ারিকরের আমির খান অভিনীত ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে পুনরায় মুক্তি দিতে চলেছে। নির্মাতারা সম্প্রতি রি-রিলিজের জন্য ট্রেলারটি প্রকাশ করেছেন এবং ভক্তরাও যথেষ্ট উত্তেজিত।

    Jun 3, 2026, 22:55:47 IST
    By Sayani Rana
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    ‘লগন’ এখনও মানুষের মনের মণিকোঠায়। ছবিটির ২৫তম বার্ষিকী উদযাপন করতে আশুতোষ গোয়ারিকরের আমির খান অভিনীত ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে পুনরায় মুক্তি দিতে চলেছে। নির্মাতারা সম্প্রতি রি-রিলিজের জন্য ট্রেলারটি প্রকাশ করেছেন এবং ভক্তরাও যথেষ্ট উত্তেজিত।

    রি-রিলিজ হতে চলেছে ‘লগন’-এর! কোন কোন দিন প্রেক্ষাগৃহে দেখা যাবে আমিরের এই ছবি?
    রি-রিলিজ হতে চলেছে ‘লগন’-এর! কোন কোন দিন প্রেক্ষাগৃহে দেখা যাবে আমিরের এই ছবি?

    বুধবার, আমির খান প্রোডাকশনস ‘লগন’-এর ট্রেলার প্রকাশ করেছে, কারণ ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে পুনরায় মুক্তির জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ইনস্টাগ্রাম এবং ইউটিউবে ট্রেলারটি শেয়ার করে প্রযোজনা সংস্থাটি লিখেছে, ‘এটি একটি কালজয়ী গল্প যা প্রতিটি মানুষের মন ছুঁয়ে গিয়েছে। ‘লগন’-এর ২৫তম বার্ষিকীতে এই মহাকাব্যিক কাহিনী বড় পর্দায় ফিরছে। ১২, ১৩ এবং ১৪ই জুন প্রেক্ষাগৃহে সেই জাদু পুনরায় উপভোগ করুন।’

    আনুষ্ঠানিক রি-রিলিজের ট্রেলারটি দেখে ভক্তরা বেশ উত্তেজিত। এতে স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতের ধুলোমাখা মাঠের এক ঝলক দেখানো হয়েছে, যেখানে একদল সাহসী গ্রামবাসী এক অবিস্মরণীয় ক্রিকেট ম্যাচে ব্রিটিশ অফিসারদের মোকাবিলা করেছিল। ভক্তরা উচ্ছ্বাসের বার্তায় কমেন্ট সেকশন ভরিয়ে দিয়েছেন।

    ২০০১ সালে মুক্তি পাওয়ার পর চলচ্চিত্রটি আলোড়ন সৃষ্টি করে। এটি শুধু একটি বড় বাণিজ্যিক সাফল্যই লাভ করেনি, বরং শ্রেষ্ঠ বিদেশী ভাষার চলচ্চিত্র বিভাগে অ্যাকাডেমি পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পায়। এছাড়াও, 'লগন' ৪৯তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে আটটি সম্মাননা লাভ করে, যার মধ্যে ছিল নির্মল বিনোদন প্রদানকারী শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের পুরস্কার।

    ২০০১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘লগন: ওয়ান্স আপন এ টাইম ইন ইন্ডিয়া’ ছবিটি পরিচালনা করেন আশুতোষ গোয়ারিকর এবং এতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন আমির খান। অন্যান্য অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন গ্রেসি সিং, র‍্যাচেল শেলি, পল ব্ল্যাকথর্ন, সুহাসিনী মুলে, কুলভূষণ খরবন্দা, রঘুবীর যাদব, এ কে হাঙ্গাল এবং আরও অনেকে।

    চলচ্চিত্রটির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন এ আর রহমান এবং এতে ‘ঘনন ঘনন’, ‘মিতওয়া’, ‘রাধা ক্যায়সে না জ্বলে’ এবং ‘ও রে ছোড়ি’-র মতো স্মরণীয় গান রয়েছে। চলচ্চিত্রটি ১২, ১৩ এবং ১৪ জুন প্রেক্ষাগৃহে ফিরবে।

    Home/Entertainment/রি-রিলিজ হতে চলেছে ‘লগন’-এর! কোন কোন দিন প্রেক্ষাগৃহে দেখা যাবে আমিরের এই ছবি?
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