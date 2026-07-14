শাহরুখ, সলমন, অক্ষয়, অজয় না আমির! কার ডেবিউ ছবি বক্স অফিসে সবচেয়ে বেশি ব্যবসা করে

শাহরুখ, সলমন, অক্ষয়, অজয় না আমির! কার ডেবিউ ছবি বক্স অফিসে সবচেয়ে বেশি ব্যবসা করে
আজকের বলিউডের সুপারস্টারদের শুরুটা কিন্তু সবার জন্য একরকম ছিল না। কেউ প্রথম ছবিতেই বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিলেন, আবার কেউ মুখ দেখেছিলেন ব্যর্থতার। আমির খান, সলমন খান, শাহরুখ খান, অজয় দেবগন ও অক্ষয় কুমারের ডেবিউ ছবির বাজেট, বক্স অফিস আয় এবং সাফল্যের গল্প দেখে নিন এক নজরে।
নতুন প্রজন্মের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে টক্কর দিচ্ছেন শাহরুখ, সলমন, অক্ষয়, আমির, অজয়রা। যদিও তাঁদের সিনেমায় আত্মপ্রকাশ সেই ৮০ ও ৯০-এর দশকে। কারও প্রথম ছবিই বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিল, আবার কারও শুরুটা হয়েছিল ব্যর্থতা দিয়ে। চলুন আজ জেনে নেওয়া যাক আমির খান, সলমন খান, শাহরুখ খান, অজয় দেবগন ও অক্ষয় কুমারের ডেবিউ ছবিগুলির বাজেট কত ছিল এবং সেগুলি বক্স অফিসে কেমন আয় করেছিল? এক নজরে দেখে নেওয়া যাক বলিউডের এই তারকাদের প্রথম ছবির বক্স অফিস রিপোর্ট।
আমির খান
১৯৮৮ সালে 'কয়ামত সে কয়ামত তক' ছবির মাধ্যমে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন আমির খান। ছবিতে তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন জুহি চাওলা। ছবির গান এবং গল্প দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছিল এবং বক্স অফিসেও দারুণ সাফল্য পায়। প্রায় আড়াই কোটি টাকা বাজেটে নির্মিত এই ছবির বক্স অফিস কালেকশন ছিল ৫ থেকে ৬ কোটির মধ্যে। ছবিটি বক্স অফিসে হিট প্রমাণিত হয়েছিল।
সলমন খান
বলিউডের 'দাবাং' সলমন খান যদিও রেখা অভিনীত 'বিবি হো তো অ্যায়সি' ছবির মাধ্যমে অভিনয়জীবন শুরু করেছিলেন, তবে নায়ক হিসেবে তাঁর প্রথম ছবি ছিল ১৯৮৯ সালের 'ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া'। বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, ছবিটি নির্মাণে প্রায় ২ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল। অন্যদিকে, দেশ-বিদেশ মিলিয়ে ছবিটি ২৮ থেকে ৪৫ কোটি টাকার মধ্যে আয় করে। সুরজ বরজাতিয়ার এই ছবি সলমন খানকে রাতারাতি তারকাখ্যাতি এনে দেয়।
অজয় দেবগন
১৯৯১ সালে 'ফুল অউর কাঁটে' ছবির মাধ্যমে বলিউডে পা রাখেন অজয় দেবগন। ছবির গানগুলো সেই সময় ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছিল। ছবিতে তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন অভিনেত্রী মধু। রিপোর্ট অনুযায়ী, ছবিটির বাজেট ছিল প্রায় ৩ কোটি টাকা, আর বক্স অফিস কালেকশন ছিল সাড়ে ৬ কোটিরও বেশি। ছবিটিও বক্স অফিসে বড়সড় হিট হয়েছিল।
অক্ষয় কুমার
অক্ষয় কুমার ১৯৯১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'সওগন্ধ' ছবির মাধ্যমে বলিউডে ডেবিউ করেন। ছবিটি নির্মাণে দেড় থেকে ২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। তবে ছবিটির বক্স অফিস কালেকশন ছিল প্রায় ২ কোটি টাকার কাছাকাছি, ফলে এটি বক্স অফিসে সফল হতে পারেনি এবং ফ্লপ হিসেবে বিবেচিত হয়।
শাহরুখ খান
বলিউডের 'কিং খান' শাহরুখ খান ১৯৯২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'দিওয়ানা' ছবির মাধ্যমে বড় পর্দায় আত্মপ্রকাশ করেন। বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, ছবিটির বাজেট ছিল প্রায় ৩ কোটি টাকা। মুক্তির পর ছবিটি ভারতীয় বক্স অফিসে প্রায় ৮ কোটি টাকার নেট কালেকশন করে এবং বক্স অফিসে হিটের তকমা পায়।
ডিসক্লেমার: উপরের বক্স অফিসের বাজেট ও আয়ের পরিসংখ্যান বিভিন্ন মিডিয়া রিপোর্ট, ট্রেড অ্যানালিস্ট এবং সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে তুলে ধরা হয়েছে। প্রকৃত অঙ্ক এর থেকে ভিন্ন হতে পারে।
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