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    শাহরুখ, সলমন, অক্ষয়, অজয় না আমির! কার ডেবিউ ছবি বক্স অফিসে সবচেয়ে বেশি ব্যবসা করে

    আজকের বলিউডের সুপারস্টারদের শুরুটা কিন্তু সবার জন্য একরকম ছিল না। কেউ প্রথম ছবিতেই বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিলেন, আবার কেউ মুখ দেখেছিলেন ব্যর্থতার। আমির খান, সলমন খান, শাহরুখ খান, অজয় দেবগন ও অক্ষয় কুমারের ডেবিউ ছবির বাজেট, বক্স অফিস আয় এবং সাফল্যের গল্প দেখে নিন এক নজরে। 

    Updated on: Jul 14, 2026, 11:39:38 IST
    By Tulika Samadder
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    নতুন প্রজন্মের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে টক্কর দিচ্ছেন শাহরুখ, সলমন, অক্ষয়, আমির, অজয়রা। যদিও তাঁদের সিনেমায় আত্মপ্রকাশ সেই ৮০ ও ৯০-এর দশকে। কারও প্রথম ছবিই বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিল, আবার কারও শুরুটা হয়েছিল ব্যর্থতা দিয়ে। চলুন আজ জেনে নেওয়া যাক আমির খান, সলমন খান, শাহরুখ খান, অজয় দেবগন ও অক্ষয় কুমারের ডেবিউ ছবিগুলির বাজেট কত ছিল এবং সেগুলি বক্স অফিসে কেমন আয় করেছিল? এক নজরে দেখে নেওয়া যাক বলিউডের এই তারকাদের প্রথম ছবির বক্স অফিস রিপোর্ট।

    ডেবিউ ছবিতে কত টাকা আয় করেছিলেন সলমন খান, আমির, অক্ষয়, শাহরুখরা?
    ডেবিউ ছবিতে কত টাকা আয় করেছিলেন সলমন খান, আমির, অক্ষয়, শাহরুখরা?

    আমির খান

    ১৯৮৮ সালে 'কয়ামত সে কয়ামত তক' ছবির মাধ্যমে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন আমির খান। ছবিতে তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন জুহি চাওলা। ছবির গান এবং গল্প দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছিল এবং বক্স অফিসেও দারুণ সাফল্য পায়। প্রায় আড়াই কোটি টাকা বাজেটে নির্মিত এই ছবির বক্স অফিস কালেকশন ছিল ৫ থেকে ৬ কোটির মধ্যে। ছবিটি বক্স অফিসে হিট প্রমাণিত হয়েছিল।

    সলমন খান

    বলিউডের 'দাবাং' সলমন খান যদিও রেখা অভিনীত 'বিবি হো তো অ্যায়সি' ছবির মাধ্যমে অভিনয়জীবন শুরু করেছিলেন, তবে নায়ক হিসেবে তাঁর প্রথম ছবি ছিল ১৯৮৯ সালের 'ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া'। বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, ছবিটি নির্মাণে প্রায় ২ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল। অন্যদিকে, দেশ-বিদেশ মিলিয়ে ছবিটি ২৮ থেকে ৪৫ কোটি টাকার মধ্যে আয় করে। সুরজ বরজাতিয়ার এই ছবি সলমন খানকে রাতারাতি তারকাখ্যাতি এনে দেয়।

    অজয় দেবগন

    ১৯৯১ সালে 'ফুল অউর কাঁটে' ছবির মাধ্যমে বলিউডে পা রাখেন অজয় দেবগন। ছবির গানগুলো সেই সময় ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছিল। ছবিতে তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন অভিনেত্রী মধু। রিপোর্ট অনুযায়ী, ছবিটির বাজেট ছিল প্রায় ৩ কোটি টাকা, আর বক্স অফিস কালেকশন ছিল সাড়ে ৬ কোটিরও বেশি। ছবিটিও বক্স অফিসে বড়সড় হিট হয়েছিল।

    সলমন খান। (Instagram)
    সলমন খান। (Instagram)

    অক্ষয় কুমার

    অক্ষয় কুমার ১৯৯১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'সওগন্ধ' ছবির মাধ্যমে বলিউডে ডেবিউ করেন। ছবিটি নির্মাণে দেড় থেকে ২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। তবে ছবিটির বক্স অফিস কালেকশন ছিল প্রায় ২ কোটি টাকার কাছাকাছি, ফলে এটি বক্স অফিসে সফল হতে পারেনি এবং ফ্লপ হিসেবে বিবেচিত হয়।

    অক্ষয় কুমার।
    অক্ষয় কুমার।

    শাহরুখ খান

    বলিউডের 'কিং খান' শাহরুখ খান ১৯৯২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'দিওয়ানা' ছবির মাধ্যমে বড় পর্দায় আত্মপ্রকাশ করেন। বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, ছবিটির বাজেট ছিল প্রায় ৩ কোটি টাকা। মুক্তির পর ছবিটি ভারতীয় বক্স অফিসে প্রায় ৮ কোটি টাকার নেট কালেকশন করে এবং বক্স অফিসে হিটের তকমা পায়।

    ডিসক্লেমার: উপরের বক্স অফিসের বাজেট ও আয়ের পরিসংখ্যান বিভিন্ন মিডিয়া রিপোর্ট, ট্রেড অ্যানালিস্ট এবং সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে তুলে ধরা হয়েছে। প্রকৃত অঙ্ক এর থেকে ভিন্ন হতে পারে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/শাহরুখ, সলমন, অক্ষয়, অজয় না আমির! কার ডেবিউ ছবি বক্স অফিসে সবচেয়ে বেশি ব্যবসা করে
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