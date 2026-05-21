    Guess Who: দুষ্টু চোখে তাকিয়ে থাকা এই ছেলেটি আজ মেয়েদের ক্রাশ, জানেন কে এই অভিনেতা?

    Guess Who: ছোটবেলার ছবির সঙ্গে বড় বেলার ছবির তেমন কোনও মিল পাওয়া যায় না। অনেকের ক্ষেত্রে তো একেবারেই চেনা যায় না কারণ ছোটবেলায় সেই ব্যক্তিকে একেবারে অন্যরকম দেখতে হয়। তাই অনেক সময় অনেক মানুষের ছোটবেলার ছবি দেখে বোঝার উপায় থাকে না যে সেই মানুষটি আদতে কে?

    May 21, 2026, 13:39:57 IST
    By Swati Das Banerjee
    দুষ্টু চোখে তাকিয়ে থাকা এই ছেলেটি আজ মেয়েদের ক্রাশ
    ঠিক এমনটাই ঘটনা ঘটলো যখন এক বাঙালি অভিনেতার ছোটবেলার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হল। যে ছবিটি পোস্ট করা হয়েছে সেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একটি ১২-১৩ বছরের ছেলে, যার চোখে মুখে রয়েছে দুষ্টুমি। কিন্তু এই ছোট ছেলেটি যে আদতে কে সেটা একনজরে দেখে বোঝার উপায় নেই।

    এই ছোট্ট ছেলেটি আজ হাজার হাজার মেয়েদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন। বলা ভালো, এই ছেলেটি নারীজাতির অন্যতম ক্রাশ। অ্যাকশন থেকে শুরু করে রোমান্টিক ছবি সবেতেই তুখোড় এই অভিনেতা। কখনও বাঁচান মন্ত্রীকে, কখনও আবার চলে যান গুপ্তধনের সন্ধানে।

    এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কোন অভিনেতার কথা বলা হচ্ছে এখানে। আসলে যে ছোট্ট ছেলেটিকে দেখে একেবারেই বোঝা যাচ্ছে না যে সে কে, সে আর কেউ নয় প্রত্যেকের প্রিয় অভিনেতা আবির চট্টোপাধ্যায়। যদিও এক লহমায় ছবিটি দেখে বোঝার উপায় নেই একেবারেই, যে এই ছোট্ট ছেলেটি আজ প্রত্যেকের ঘরে ছেলে হয়ে উঠেছে।
    প্রসঙ্গত, খুব সম্পত্তি বড় পর্দায় মুক্তি পেয়েছে ‘সপ্তডিঙার গুপ্তধন’। প্রায় চার বছর পর বড়পর্দায় ‘সোনাদা’কে দেখে ভীষন খুশী দর্শক মহল। সঙ্গে উপরি পাওনা ‘ঝিনুক’ আর ‘আবির’ ওরফে ইশা সাহা এবং অর্জুন চক্রবর্তী।

