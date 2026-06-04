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    Hiran Daughter: বাবার ২য় বিয়েতে মন ভেঙেছে! হিরণ কন্যার বোল্ড অবতার, কী নিয়ে পড়াশোনা নিয়াসার?

    Niyasa Chatterjee: টলি নায়িকাদের গুণে গুণে গোল দেবেন হিরণ কন্যা নিয়াসা। মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী এই সুন্দরী। অভিনয়ে আসবেন?

    Jun 4, 2026, 09:30:37 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    Niyasa Chatterjee: টলিপাড়ার পরিচিত অভিনেতা তথা বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা নিয়াসা এখন নেটদুনিয়ার নতুন সেনসেশন। হিরণ এবং ওঁর বিচ্ছিন্না স্ত্রী অনিন্দিতার একমাত্র সন্তান নিয়াসার বোল্ড অবতার ও রূপের আগুনে কার্যত পুড়ছে নেটপাড়া। বাবার দ্বিতীয় বিয়ের খবরে নাকি মন ভেঙেছে এই তারকাকন্যার। তবে ভাঙা মন নিয়েও পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন নিয়াসা। মা, অনিন্দিতাকে ঘিরেই তাঁর গোটা জগত।

    বাবার ২য় বিয়ে মন ভেঙেছে! হিরণ কন্যার বোল্ড অবতার, কী নিয়ে পড়াশোনা নিয়াসার?
    বাবার ২য় বিয়ে মন ভেঙেছে! হিরণ কন্যার বোল্ড অবতার, কী নিয়ে পড়াশোনা নিয়াসার?

    নির্বাচনের আগে হিরণের দ্বিতীয় বিয়ের ছবি প্রকাশ্যে আসে। সেই নিয়ে কম হইচই হয়নি। মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে নিয়াসা বলেছিলেন, ‘তুমি আমার মা, তুমিই আমার বাবা’। হিরণ ও অনিন্দিতার ২৫ বছরের বিয়ে। নিয়াসার বয়স ১৯! কিন্তু এই বয়সেই বেশ পরিণত সে। মা-কে আগলায় সব মুশকিলে। রূপেও টলি নায়িকাদের টেক্কা দেবেন নিয়াসা। ওয়েস্টার্ন হোক বা সাবেকি, সব সাজেই অনন্যা তিনি।

    অনিন্দিতার একটি নিজস্ব বুটিক রয়েছে। সেই বুটিকের হয়ে মাঝেমধ্যেই ফটোশ্যুট করতে দেখা যায় নিয়াসাকে। বুধবার সাদা রঙের প্রিন্টেট আনারকলি স্য়ুটে দেখা মিলল নিয়াসার। খোলা চুল, জাঙ্ক জুয়েলারি আর ছোট্ট টিপেই বাজিমাত হিরণ কন্যার।

    ১৯ বছরের নিয়াসার পড়াশোনা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

    গ্ল্যামারাস লুকের পাশাপাশি পড়াশোনাতেও কিন্তু বেশ তুখড় হিরণ-কন্যা। ১৯ বছর বয়সী নিয়াসা বর্তমানে মনোবিজ্ঞান বা সাইকোলজির ছাত্রী। তবে শুধু এ দেশেই নয়, ওঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও বেশ স্পষ্ট। আগামী দিনে নিয়াসার ইচ্ছে রয়েছে বিদেশে গিয়ে সাইকোলজি নিয়ে আরও উচ্চশিক্ষা লাভ করার।

    ভবিষ্যতে কি অভিনয়ে আসবার ইচ্ছে রয়েছে নিয়াসার? তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। বর্তমানে ঋতিকা গিরির সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন হিরণ। তাঁদের বিয়ের আইনি স্বীকৃতি নেই। তবে হিরণের ছায়াসঙ্গী ঋতিকা। হাওড়ার শ্য়ামপুর থেকে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন বিজেপির টিকিটে। আপতত শ্যামপুর বাসী

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/Hiran Daughter: বাবার ২য় বিয়েতে মন ভেঙেছে! হিরণ কন্যার বোল্ড অবতার, কী নিয়ে পড়াশোনা নিয়াসার?
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