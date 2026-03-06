‘দ্য কেরালা স্টোরি ২’তে কেন দেখা গেল না আদাকে? ‘অফার দেওয়া হয়েছে কিনা…’, মুখ খুললেন নায়িকা

‘দ্য কেরালা স্টোরি ২’তে কেন দেখা গেল না আদাকে? ‘অফার দেওয়া হয়েছে কিনা…’, মুখ খুললেন নায়িকা
‘দ্য কেরালা স্টোরি’ ছবিতে আদা শর্মা অভিনয় করেছিলেন। তাঁর কাজ বেশ প্রশংসিত হয়েছিল। তবে সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত ‘দ্য কেরালা স্টোরি ২’-তে তাকে দেখা যায়নি। তাই তাঁর ভক্তরা জানতে আগ্রহী ছিলেন যে কেন তাঁকে সিক্যুয়ালে দেখা গেল না। এবার, অভিনেত্রী অবশেষে এই বিষয়ে মুখ খুললেন।
আইএএনএসের এক প্রতিবেদন অনুসারে, আদা বলেন, ‘আমি যে ছবির অংশ ছিলাম, সেই ছবির জন্য আমি সব সময় খুশি। যখন আমি সেই ছবির অংশ নই, তখন সেই ছবির কথা বলে চর্চায় থাকা উচিত নয়। আমাকে সিক্যুয়েলের অফার দেওয়া হয়েছে কিনা তা আমার এবং নির্মাতাদের মধ্যে থাকা উচিত এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করা উচিত নয়। প্রথম অংশটি আফগানিস্তানের আইএসআইএস শিবিরের প্রেক্ষাপটে নির্মিত এবং কীভাবে একজন নিষ্পাপ মেয়ে সন্ত্রাসবাদী হয়ে ওঠে তা দেখানো হয়েছিল। দ্বিতীয় অংশের গল্প সম্পূর্ণ ভিন্ন।’
কিন্তু এই ছবিতে আদার ভক্তরা তাঁকে খুব মিস করছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমার দর্শকরা আমাকে খুব ভালোবাসে। ওঁরা আমাকে প্রতিটা ছবিতে দেখতে চায়। ওঁরা আমাকে প্রতিটি চরিত্রে গ্রহণ করেছে, ১৯৯০ সালে আমার প্রথম ছবি থেকে শুরু করে ’দ্য কেরালা স্টোরি'তে আমার ডেবিউ পর্যন্ত।'
কাজের সূত্রে আদাকে শেষ দেখা গিয়েছিল 'তুমকো মেরি কসম' ছবিতে, সেখানে তিনি ছাড়াও অভিনয় করেছিলেন এশা দেওল এবং অনুপম খের।
আদাকে পরবর্তীতে ‘হাতক ওয়ান হাইস্ট নো মার্সি’ ছবিতে দেখা যাবে। অজয় কে. শর্মা পরিচালিত এই ছবিটি অজয়ের অভিষেক। ছবিটি এই বছর মুক্তি পাবে, তবে মুক্তির তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয়নি। খবর অনুসারে, আদা ছবিতে একজন স্টাইলিশ অবতার শিবরঞ্জনী আচার্যের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ছবিটি প্রযোজনা করেছে ৮ পিকচার্স এবং এর শ্যুটিং হয়েছে রাজস্থান এবং উত্তর ভারতে।
আদা বেশ কয়েকটি টিভি শোতেও অভিনয় করেছেন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়াতেও খুব সক্রিয়, তার অদ্ভুত কার্যকলাপগুলি তাঁর ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নেন। আদা শর্মা একজন দক্ষ মার্শাল আর্টিস্ট, ভারতীয় মার্শাল আর্ট স্টাইল, বিশেষ করে কালারিপায়াতু, সিলাম্বাম এবং তরবারি লড়াইয়ে দক্ষতা অর্জন করেছেন। তিনি কমান্ডো সিরিজেও এই প্রতিভা প্রদর্শন করেছিলেন।
