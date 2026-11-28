ইয়ামি গৌতম, ৩৮ তম জন্মদিন পালন করছেন আজ। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনুরাগীদের পাশাপাশি জন্মদিনে স্বামী আদিত্য ধরের থেকেও মিষ্টি শুভেচ্ছা বার্তা পেয়েছেন তিনি। চলচ্চিত্র নির্মাতা এর আগেও বারবার জানিয়েছেন, তিনি বহু বছর ধরে বলিউডের স্ট্রাগল করছিলেন কিন্তু ইয়ামি জীবনে আসার পর থেকে তিনি সাফল্যের মুখ দেখেছেন।
ইয়ামি গৌতম, ৩৮ তম জন্মদিন পালন করছেন আজ। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনুরাগীদের পাশাপাশি জন্মদিনে স্বামী আদিত্য ধরের থেকেও মিষ্টি শুভেচ্ছা বার্তা পেয়েছেন তিনি। চলচ্চিত্র নির্মাতা এর আগেও বারবার জানিয়েছেন, তিনি বহু বছর ধরে বলিউডের স্ট্রাগল করছিলেন কিন্তু ইয়ামি জীবনে আসার পর থেকে তিনি সাফল্যের মুখ দেখেছেন। স্ত্রীকে লক্ষ্মী হিসেবেই দেখেন আদিত্য।
শনিবার আদিত্য সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ কিছু ছবি পোস্ট করেছেন যেখানে দেখা যাচ্ছে, দম্পতি ক্যামেরার সামনে পোজ দেওয়ার সময় প্রাণ খুলে হাসতে এবং একে অপরকে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ধরতে দেখা যায়। ছবিগুলোর সাথে তিনি তার স্ত্রীর জন্য একটি মিষ্টি বার্তা লিখেছেন, যেখানে বলা হয়েছে, ‘শুভ জন্মদিন ইয়ামি, আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দরী নারী। তোমার হাসি শুধু একটি ঘর নয়, আমার পুরো পৃথিবীকে আলোকিত করে তোলে। তুমি আমার ঘর, আমার সবচেয়ে বড় শক্তি, আমার সবচেয়ে বড় সমর্থক এবং সেই ব্যক্তি যে আমাকে আজকের এই মানুষটি হতে অনুপ্রাণিত করেছে।’
তিনি ইয়ামির প্রতি তাঁর মুগ্ধতা প্রকাশ করে আরও লিখেছেন, ‘তুমি যেভাবে আমাদের পরিবারে এত ভালোবাসা ঢেলে দাও এবং নিজের সবটুকু দিয়ে কাজ করো, তা আমাকে প্রতিদিন বিস্মিত করে। আমি জানি না তুমি কীভাবে এতকিছু সামলে নিয়েও আমাকে সহ্য করো! তুমি আমাদের জীবনে যে সুখ, ভালোবাসা এবং আশীর্বাদ নিয়ে আসো, জীবন যেন তোমাকে তার হাজার গুণ ফিরিয়ে দেয়। স্বপ্ন দেখা কখনো থামাবে না, উজ্জ্বল হওয়া কখনো থামাবে না এবং তুমি যে কতটা অসাধারণ, তা কখনো ভুলবে না। সারাজীবন তোমার হাত ধরে, তোমাকে উৎসাহ দিয়ে এবং বারবার তোমার প্রেমে পড়ার জন্য রইল শুভকামনা। #ইয়ামিপাগলু।’
আদিত্য সম্প্রতি তাঁর ছবি ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’-এর সাফল্য উপভোগ করেছেন, যা দেশের বক্স অফিসে ১,০০০ কোটি টাকার বেশি আয় করা প্রথম বলিউড ছবি হয়ে ওঠে এবং বিশ্বব্যাপী ১,৮০০ কোটি টাকার বেশি সংগ্রহ করে । যদিও বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে যে ‘ধুরন্ধর’-এর সাফল্যের পর এই চলচ্চিত্র নির্মাতা রণবীর সিংয়ের সঙ্গে আরেকটি বড় বাজেটের প্রকল্পে পুনরায় কাজ করতে চলেছেন, তবে তিনি এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেননি।
এদিকে, ইয়ামিকে এরপর ‘চোর নিকাল কে ভাগা ২’ ছবিতে দেখা যাবে। অজয় সিং পরিচালিত এই সিক্যুয়েলটি ফ্র্যাঞ্চাইজিটিকে একটি নতুন দিকে নিয়ে যায়। ছবিটি আগামী ১৭ ডিসেম্বর নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।