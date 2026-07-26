শুধু সব্যসাচী নন, থাকছেন মিঠুও, এডভোকেট আইচ ট্রেলারে রইল আরও চমক
অবশেষে হল অপেক্ষার অবসান। প্রকাশ্যে এলো 'এডভোকেট অচিন্ত্য আইচ সিজন ৩’ - এর অফিসিয়াল ট্রেলার প্রকাশ্যে। ট্রেলারে শুধু গল্পের দিক দিয়ে নয়, চরিত্রের দিক দিয়েও রয়েছে একাধিক চমক। আগামী ৭ আগস্ট হইচইতে মুক্তি পাবে এই সিরিজ।
অবশেষে হল অপেক্ষার অবসান। প্রকাশ্যে এল 'এডভোকেট অচিন্ত্য আইচ সিজন ৩’ - এর অফিসিয়াল ট্রেলার প্রকাশ্যে। ট্রেলারে শুধু গল্পের দিক দিয়ে নয়, চরিত্রের দিক দিয়েও রয়েছে একাধিক চমক। আগামী ৭ অগস্ট হইচইতে মুক্তি পাবে এই সিরিজ।
অ্যাডভোকেট অচিন্ত্য আইচ ট্রেলার প্রসঙ্গে
প্রতিবারের মতো এই সিজনেও অচিন্ত্য আইচ নতুন একটি কেস নেওয়ার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছোটখাটো কেস পেলেও বড় কোনও কেস আসে না তার কাছে। কিন্তু এর মধ্যেই হঠাৎ করে জানা যায় প্রখ্যাত ব্যবসায়ী নীল রায় বর্মন পথ দুর্ঘটনায় মারা যায়। গুরুতর আহত নীলের স্ত্রী দেবযানী। এত অব্দি ঠিক ছিল কিন্তু আচমকাই জানা যায় নীল সেদিন ফিরে আসে যেদিন নীলের শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান ছিল বাড়িতে।
কিন্তু এ কি করে সম্ভব! যে মানুষটা চোখের সামনে মারা গেল সে কি করে বেঁচে ফিরে আসে? যে ফিরে এসেছে সে কোনভাবেই নীল হতে পারে না এই দাবি করে দেবযানী মামলা করে। নীলের মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মিঠু চক্রবর্তী। নীল চরিত্র অভিষেক এবং দেবযানী চরিত্রে ইশা সাহা। এই সিরিজে থাকবেন খেয়া চট্টোপাধ্যায় এবং দেবরাজ ভট্টাচার্য।
এই ট্রেলারে সবথেকে বড় চমক হল সব্যসাচী চক্রবর্তী অভিনীত চরিত্রটি। অচিন্ত্য আইচের বিপরীতে তিনি লড়াই করবেন দ্বিগবিজয় চরিত্রে। খুব স্বাভাবিকভাবেই সব্যসাচী চক্রবর্তী মতো একজন দুর্দান্ত অভিনেতার বিপরীতে অভিনয় করা বিশাল ব্যাপার। সব থেকে বড় কথা, এই প্রথম কোনও ওয়েব সিরিজে অভিনয় করতে চলেছেন সব্যসাচী চক্রবর্তী।
কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই রহস্যের জট কিভাবে খুলবে? যে নীল হয়ে ফিরে এসেছে সে কি সত্যি বহুরূপী? নাকি এর পেছনে অন্য কারও হাত রয়েছে? অচিন্ত্য কি পারবে দ্বিগবিজয়ের সঙ্গে লড়াই করতে? সব উত্তর জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আর মাত্র কিছুদিন।