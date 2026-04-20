    মেয়ে নাইসার জন্মদিনে তাঁর ছোটবেলার ছবি পোস্ট করে মিষ্টি বার্তা বাবা অজয়ের! কত বছর বয়স হল তাঁর?

    Apr 20, 2026, 22:48:09 IST
    By Sayani Rana
    সোমবার নাইসা ২৩তম জন্মদিন উদযাপন করেছেন। তাঁর বাবা-মায়ের কাছ থেকে পেয়েছেন অশেষ ভালোবাসা, যা দেখে নেটদুনিয়াও বেশ উচ্ছ্বসিত। দেবগন পরিবার উৎসবের আমেজে মেতে উঠে ছিল, কারণ অজয় ​​এবং কাজল দু'জনেই সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেদের মতো করে মেয়েকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। আর সেখানেই কিছু বিশেষ ছবি সমাজ মাধ্যমে ভাগ করে নেন অজয়।

    অজয় স্মৃতিচারণ করে নাইসার শৈশবের কিছু ছবি শেয়ার করেন। একটি ছবিতে তাঁকে একটি পার্টিতে মিষ্টি করে হাসতে দেখা যায়। অন্য একটি ছবিতে কাজল ও ছোট্ট নইসার মধ্যকার সুন্দর স্নেহময় মুহূর্ত ধরা পড়েছে । পোস্টটি শেয়ার করে অজয় লেখেন, ‘যখনই তোমার দিকে তাকাই, এই হাসিটাই আমার সবসময় মনে পড়ে এবং তোমার সেই রূপটাই আমার সঙ্গে থেকে যায়... তুমি যেন চিরকাল এইরকম আনন্দে হাসো। শুভ জন্মদিন আমার ছোট্ট মেয়ে @nysadevgan।’

    উত্তর বোম্বে সর্বজনীন দুর্গাপুজোয় নইসার সঙ্গে তোলা সুন্দর কিছু ছবি পোস্ট করে কাজলও দিনটিকে বিশেষ করে তুলেছেন। মাতৃত্বের কথা স্মরণ করে তিনি লিখেছেন, নইসার জন্মের পর তাঁর জীবন কীভাবে বদলে গিয়েছে। তিনি লিখেছেন, ‘আমি সত্যিই সৌভাগ্যবতী... ওঁর জন্মে আমার পৃথিবীটাই বদলে গেল... আমি প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে তোমার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই, আমার সোনা... তুমি চিরকাল আমারই থাকবে। তোমাকে এবং আমাকে জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা।’

    বলিউড নাইসার পরবর্তী লক্ষ্য কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে তার মা অকপটে জানিয়েছেন যে, আপাতত তা নয়। ২০২৫ সালের এপ্রিলে নিউজ১৮-এর 'রাইজিং ভারত সামিট'-এ কথা বলতে গিয়ে কাজল বলেন, নাইসা শিগগিরই ইন্ডাস্ট্রিতে আসার ব্যাপারে মনস্থির করেনি। তিনি সরাসরি বলেন, ‘একদমই না,’ এবং যোগ করেন যে, ২২ বছর বয়সেই নইসা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে যে সে এইদিকে আসছে না, অন্তত এখনই তো নয়।

