    মাঝ সমুদ্রে রক্তারক্তি কাণ্ড! অল্পের জন্য মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফেরেন অক্ষয়, কী ঘটেছিল?

    অক্ষয় কুমার জানালেন, আসল বিপদ তখনই শুরু হয়েছিল। কারণ হাঙ্গরগুলো রক্তের গন্ধ পেলে উন্মত্ত হয়ে ওঠে এবং তিনি তখন হাঙ্গরদের শিকারে পরিণত হওয়ার খুব কাছাকাছি ছিলেন।

    Apr 14, 2026, 08:41:09 IST
    By Swati Das Banerjee
    বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমার তাঁর সিনেমার স্টান্ট নিজে করার জন্য পরিচিত। তিনি সবসময় চেষ্টা করেন কোনও স্টান্টম্যানের জীবন ঝুঁকিতে ফেলার পরিবর্তে নিজেই সেই স্টান্টটি সম্পন্ন করতে। এই সময়ে তিনি অনেকবার খুব খারাপভাবে আহতও হয়েছেন। কিন্তু এমন একটি স্টান্ট ছিল যেখানে অক্ষয় কুমারের জীবন অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছিল।

    অল্পের জন্য হাঙরের হাত থেকে বেঁচে ফেরেন অক্ষয়
    অল্পের জন্য হাঙরের হাত থেকে বেঁচে ফেরেন অক্ষয়

    এই স্টান্টটিতে তাঁকে সমুদ্রের গভীরে ক্ষুধার্ত হাঙ্গরদের মধ্যে একটি ফাইট সিকোয়েন্স করতে হয়েছিল। সমস্যাটি হয়েছিল যে এই দৃশ্যের সময় হঠাৎ অক্ষয় কুমারের রক্তপাত শুরু হয় এবং হাঙ্গরগুলো হিংস্র হয়ে ওঠে। সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে কথা বলার সময় অক্ষয় কুমার নিজেই বলেন সেই গল্প।

    অক্ষয় বলেন, 'আমি একটি ছবি করছিলাম ব্লু। আমাকে একটি আন্ডারওয়াটার সিন ফাইট সিন করতে হয়েছিল। জলের প্রায় ১০০ ফুট নিচে। এবং সেখানে প্রায় ৪০০ হাঙ্গর আমাদের চারপাশে ঘুরছিল। যদিও তারা আপনাকে বিরক্ত করে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের বিরক্ত করছেন। তাই আমি যখন স্টান্ট করছিলাম তখন আমি একটি কিক মারি। কিকের মধ্যে আমি একটু লাফিয়ে উঠি, তাই লোহার একটি টুকরার মতো কিছু আমার মাথায় লাগে।'

    অক্ষয় কুমার বলেন, ‘আমার মাথা ফেটে গিয়েছিল এবং রক্ত ​​বইতে শুরু করেছিল। এবং যেমন সবাই জানে, রক্ত ​​বইতে শুরু করলে হাঙ্গরদের মধ্যে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আমার ডাইভাররা খুব পেশাদার ছিলেন। তাদের কাছে কিছু মরা মাছ ছিল। তারা সেই মাছগুলো আমার থেকে দূরে ছুঁড়তে শুরু করেছিল, এবং যত হাঙ্গর ছিল তারা সেদিকে যেতে শুরু করেছিল। এইভাবেই আমার প্রাণ বাঁচে।’

    সম্প্রতি ‘ভূত বাংলা’ সিনেমায় অভিনয় করতে গিয়ে ফের আহত হন অক্ষয়। নেট দুনিয়ায় প্রকাশিত একটি ভিডিয়োয় দেখা যায়, অক্ষয় কুমার মাঝ আকাশে লাফিয়ে একটি ‘জাম্প কিক’ করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ল্যান্ডিং বা মাটিতে নামার সময় তিনি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন তিনি এবং আঘাত পেয়ে পড়ে যান। তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইউনিটের সদস্যরা তাঁর দিকে ছুটে যান। তবে পড়ে যাওয়ার ফলে শরীরে বেশ চোট পান অভিনেতা।

    উল্লেখ্য, অক্ষয় কুমার বর্তমানে তাঁর আসন্ন ছবি 'ভূত বাংলা'-র জন্য আলোচনায় রয়েছেন। ছবিতে তাঁর সাথে ওয়ামিকা গাব্বি মহিলা প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন। ছবিটির ট্রেলার ইতিমধ্যেই মুক্তি পেয়েছে এবং এখন দর্শকরা এই ছবিটি মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন। এই ছবির মাধ্যমে দীর্ঘ সময় পর অক্ষয় কুমার এবং প্রিয়দর্শন জুটি পর্দায় ফিরছে।

