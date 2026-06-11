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    Akshay Kumar: ‘রোজ ৪টের সময় আমি ভাবি…’, কেন অবসর নেওয়ার কথা ভেবেও পিছিয়ে আসেন অক্ষয়?

    Akshay Kumar: ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’ ট্রেলার লঞ্চ: আজ অক্ষয় কুমারের আসন্ন ছবি ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’-এর ট্রেলার প্রকাশিত হয়েছে। ট্রেলার লঞ্চের সময় অক্ষয় অবসর নিয়ে কথা বলেছেন।

    Jun 11, 2026, 17:40:14 IST
    By Swati Das Banerjee
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    Akshay Kumar: ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’-এর ট্রেলার মুক্তির জন্য ১১ জুন মুম্বইয়ে একটি বড় ইভেন্ট আয়োজন করা হয়। এই ইভেন্টের সময় অক্ষয় কুমার আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। আজ তিনি নিজের অবসর নিয়ে খোলামেলা কথা বলেন। পাশাপাশি, তিনি ফিল্ম ডিরেক্টর এবং রাইটার নীরজ ভোরা এবং প্রয়াত অভিনেতা পঙ্কজ ধীরকে শ্রদ্ধা জানান।

    কেন অবসর নেওয়ার কথা ভেবেও পিছিয়ে আসেন অক্ষয়?
    কেন অবসর নেওয়ার কথা ভেবেও পিছিয়ে আসেন অক্ষয়?

    অবসর নিয়ে অক্ষয় কুমার কী বলেছেন?

    অক্ষয় বলেন, ‘কখনও কখনও আমার অবসর নেওয়ার ইচ্ছে হয়। ভোর ৪ টের সময় প্রায়ই এই ভাবনা আমার মাথায় আসে। কিন্তু পাঁচ সেকেন্ড পর আমার মনে হয় আমাকে একটি শুটিংয়ে যেতে হবে, যেখানে ৩০০ জন আমার অপেক্ষায় আছেন। তারপর আমি নিজেকে বলি যে আমি পরের দিন অবসর নিয়ে ভাবব। এভাবে ৩৬ বছর চলে গেল।’

    অবসর নেওয়ার পর অক্ষয় কী করবেন?

    অক্ষয় আরও বলেন, 'আমি ভাবি যদি আমি অবসর নিই, তবে আমি ইলেকট্রিশিয়ান, কুকুর হাঁটানোর কর্মী, মালী ইত্যাদি হয়ে যাব। তাই আমার মনে হয়, কাজের দিকে যাওয়া ভালো, এবং অবসর না নেওয়া উচিত। আমি পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করি এবং তারপর একবার সময় কাটানোর পর ওরা আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আমি কবে কাজে ফিরব। আমার কাছে 'অবসর' শব্দটি খুব অশুদ্ধ লাগে। একজন মানুষের মৃত্যুর আগে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে অবসর নেওয়া উচিত। যদি আপনি দীর্ঘ জীবন চান, তবে কাজ করতে থাকুন।'

    অক্ষয় কুমারের নীরজ ভোরা এবং পঙ্কজ ধীরকে ট্রিবিউট:

    ইভেন্টে অক্ষয় বলেন, ‘এই সিনেমাটি আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ এর গল্প নীরজ ভোরা লিখেছিলেন। আমি সবসময় আমার সাক্ষাৎকারে বলেছি যে আমি প্রিয়দর্শন, রাজকুমার সন্তোষী এবং নীরজ ভোরার থেকে কমেডি অনেক কিছু শিখেছি। নীরজ আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন। আমি ফিরোজ নাডিয়াডওয়ালাকে ৩৬ বছর ধরে জানি। আমি আমার কঠিন দিনগুলিতে তার কাছে যেতাম। আমি আমার প্রথম ছবিতে পঙ্কজ ধীর সাহেবের সঙ্গে কাজ করেছি। তিনি ভিলেন ছিলেন এবং এটি তাঁর শেষ ছবি। পঙ্কজ, তুমি যেখানে আছো, আমি তোমাকে ভালোবাসি।’

    অক্ষয়ের ফি নিয়ে মন্তব্য:

    ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’ সিনেমার জন্য মাত্র ১.৭ কোটি রুপি চার্জ করার গুজবগুলি অস্বীকার করে বলেন, ‘যিনি আপনাকে বলেছেন যে আমি এই সিনেমার জন্য ১.৭ কোটি চার্জ করেছি, তিনি ভুল বলেছেন। আমি তো এতও চার্জ করিনি।’

    'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' সম্পর্কে:

    অক্ষয় কুমারের পাশাপাশি ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’-এ আরশাদ ওয়ারসি, শ্রেয়াস তালপড়ে, সুনীল শেট্টি, জ্যাকি শ্রফ, প্যারেশ রাওয়াল, দিশা পাটানি, তুষার কাপুর, রবিনা ট্যান্ডন, লারা দত্ত এবং জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজের মতো শিল্পী রয়েছেন। এই সিনেমাটি আহমেদ খান পরিচালনা করছেন। এটি প্রযোজনা করছেন সাজিদ নাডিয়াদওয়ালা। ছবিটি ২৬ জুন মুক্তি পাবে।

    Home/Entertainment/Akshay Kumar: ‘রোজ ৪টের সময় আমি ভাবি…’, কেন অবসর নেওয়ার কথা ভেবেও পিছিয়ে আসেন অক্ষয়?
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