ফাঁস অক্ষয়ের শুক্রাচার্যের লুক, ‘চেনাই যাচ্ছে না’, মন্তব্য নেটপাড়ার

ফাঁস অক্ষয়ের শুক্রাচার্যের লুক, ‘চেনাই যাচ্ছে না’, মন্তব্য নেটপাড়ার
নিজেকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করছেন অক্ষয় খান্না। প্রতিটি চরিত্রে বারবার নিজেকে ভেঙেচুরে নতুনভাবে গড়ছেন তিনি। দৃশ্যম ২ হোক অথবা ছাওয়া, অন্যদিকে ধুরন্ধর ছবিতেও অসাধারণ অভিনয় করে সকলকে রীতিমতো চমকে দিয়েছিলেন অক্ষয় খান্না।
নিজেকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করছেন অক্ষয় খান্না। প্রতিটি চরিত্রে বারবার নিজেকে ভেঙেচুরে নতুনভাবে গড়ছেন তিনি। ‘দৃশ্যম ২’ হোক অথবা ‘ছাওয়া’, অন্যদিকে ‘ধুরন্ধর’ ছবিতেও অসাধারণ অভিনয় করে সকলকে রীতিমতো চমকে দিয়েছিলেন অক্ষয় খান্না। এবার ‘মহাকালী’ ছবিতে এক অন্যরকম অবতারে এসে সকলকে আবার চমকে দিলেন অভিনেতা।
‘ধুরন্ধর’ ছবির অসাধারণ সাফল্যের পর এবার এক পৌরাণিক সিনেমার মাধ্যমে তেলেগু চলচ্চিত্রে অভিষেক করতে চলেছেন অক্ষয় খান্না। নির্মাতারা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন, ছবির প্রথম ঝলক মুক্তি পাবে আগামী ২৪ আগস্ট। তবে এর মধ্যেই অক্ষয় খান্নার নতুন লুক ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।
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পরিচালক প্রশান্ত ভার্মা এবং আর কে ডি স্টুডিওস সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি রহস্যময় ছবি পোস্ট করেছেন, যার ফলে মহাকালী সিনেমা নিয়ে গুঞ্জন তৈরি হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় যে পোস্ট করা হয়েছে তাতে শুধু লেখা ছিল, ২৪ আগস্ট সমাপ্তির সূচনা। এর সঙ্গে শুক্রাচার্যের ভূমিকায় অক্ষয় খান্নার লুক শেয়ার করা হয়।
‘মহাকালী’ ছবিতে গুরু শুক্রাচার্যের ভূমিকায় অভিনয় করবেন অক্ষয় খান্না, তবে এইটুকু ছাড়া আর কিছু জানা যায়নি ছবিটি সম্পর্কে। জানা যায়নি অক্ষয় খান্নার ভূমিকা নিয়েও কিছু তথ্য। তবে অক্ষয় খান্নার উপস্থিতি যেমনই হোক না কেন আপাতত অভিনেতার নতুন লুক নিয়ে জোর চর্চা চলছে সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে।
পরিচালক যে ছবিটি পোস্ট করেছেন সেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, অক্ষয়ের মুখে লম্বা দাড়ি, উঁচু করে জটা বাঁধা, কপালে আঁকা তিলক। মেটে রঙের পোশাক পরে অভিনেতা। এছাড়াও রয়েছে মানানসই গয়না। সব মিলিয়ে অক্ষয়কে যেন চেনাই দায়। এই রূপটি যে আগামী দিনে ক্যামেরার সামনে একটি ভীতিকর রূপ হিসাবে প্রমাণিত হতে চলেছে তা বলাই বাহুল্য।
অক্ষয়ের এই রূপ দেখে একজন লেখেন, ‘আমরা অক্ষয়কে দেখে চিনতেই পারছি না।’ দ্বিতীয় একজন লেখেন, ‘প্রলয় অপেক্ষা করতে পারে কিন্তু আমি এই প্রজেক্টটির জন্য আরও বেশি উত্তেজিত।’ তৃতীয় একজন লিখেছেন, ‘রীতিমতো গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। এই অবতারে অক্ষয়কে দেখার জন্য অপেক্ষা করে থাকব।’
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মহাকালী প্রসঙ্গে
‘হনু-মান’-এর সাফল্যের হাত ধরে শুরু হওয়া প্রশান্ত বর্মা সিনেম্যাটিক ইউনিভার্সের সর্বশেষ চলচ্চিত্র হলো ‘মহাকালী’। এই চলচ্চিত্র নির্মাতা ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীকে কেন্দ্র করে একটি বৃহত্তর জগৎ গড়ে তুলছেন এবং এই গল্পগুলোকে সমসাময়িক চলচ্চিত্র নির্মাণশৈলী ও ভিজ্যুয়াল এফেক্টসের সঙ্গে সমন্বয় করছেন।
'জয় হনুমান' এবং 'অধীরা'-র মতো প্রোজেক্টের মাধ্যমে পিভিসিইউ আরও প্রসারিত হতে চলেছে। 'মহাকালী' পরিচালনা করেছেন পূজা কোল্লুরু এবং এটি উপস্থাপন করেছেন আরকে দুগ্গাল। আরকেডি স্টুডিওস ব্যানারের অধীনে চলচ্চিত্রটির প্রযোজনা করেছেন রিওয়াজ রমেশ দুগ্গাল।
ছবিটিতে অক্ষয় খান্নার পাশাপাশি ভূমি শেঠি এবং রোহিত সরাফও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। শোনা যাচ্ছে, ভূমি মহাকালীর চরিত্রে অভিনয় করছেন এবং ২০২৫ সালের অক্টোবরে তাঁর ফার্স্ট-লুক পোস্টার প্রকাশিত হয়েছে।