রণবীরের সঙ্গে নিয়মিত সেটে যেত রাহা, শুটিংয়ের সেই ছবি ফাঁস করলেন আলিয়া
বড় পর্দায় মুক্তি পেয়েছে বহু প্রতীক্ষিত ছবি ‘রামায়ণ’। এই ছবিতে অভিনয় করে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছেন রণবীর কাপুর। তবে শুধুমাত্র রণবীরের কাছে এই ছবিটি স্পেশাল তা নয়, এই ছবিটি আলিয়ার কাছেও ভীষণ স্পেশাল কারণ এই সিনেমাটি নিয়ে রাহা প্রথম থেকেই ভীষণ উৎসাহিত ছিল।
বড় পর্দায় মুক্তি পেয়েছে বহু প্রতীক্ষিত ছবি ‘রামায়ণ’। এই ছবিতে অভিনয় করে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছেন রণবীর কাপুর। তবে শুধুমাত্র রণবীরের কাছে এই ছবিটি স্পেশাল তা নয়, এই ছবিটি আলিয়ার কাছেও ভীষণ স্পেশাল কারণ এই সিনেমাটি নিয়ে রাহা প্রথম থেকেই ভীষণ উৎসাহিত ছিল। শুটিং ফ্লোর থেকে রাহা ও রণবীরের বেশ কিছু ছবি এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করলেন আলিয়া।
আলিয়া রামায়ণের সেট থেকে দুটি বিটিএস ছবি শেয়ার করেছেন, যেখানে রণবীরকে ভগবান রামের পোশাকে দেখা গেছে। তাদের মেয়ে রাহা কাপুরও সেটে উপস্থিত ছিল এবং রণবীরকে ধরে উপরের দিকে তাকিয়ে ছিল।
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ক্যাপশনে আলিয়া লিখেছেন, ‘তুমি এই একটির জন্য তোমার সবকিছু উজাড় করে দিয়েছ এবং তারপরেও কোনোভাবে তার জন্য সবটুকু অবশিষ্ট রেখেছ (লাল হৃদয়ের ইমোটিকন)। রণবীর, তোমার জন্য এবং সিনেমার এই অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতায় যারা তাদের হৃদয় ও আত্মা ঢেলে দিয়েছেন, সেই প্রত্যেকটি মানুষের জন্য আমি খুব গর্বিত। কিছু গল্প আমাদের সকলের চেয়েও বড় হয় এবং রামায়ণ তাদের মধ্যে একটি।’
সম্প্রতি দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রণবীর কাপুর জানান, তাঁর ও আলিয়া ভাটের মুখে গল্প শুনতে শুনতেই ছোট্ট রাহা রামায়ণের মহাকাব্যিক জগতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। সেটে বারবার যাতায়াতের মাধ্যমেই এই সিনেমার অংশ হয়ে ওঠে সে।
রণবীর জানান, ‘রাহা নিজেও রামায়ণের গল্পের প্রতি ভীষণ আগ্রহী। আমি আর আলিয়া সবসময় ওকে রামায়ণের গল্প শোনাই। ও বহুবার সেটে এসেছে। সেটে গিয়ে সাই (সীতা) এবং লক্ষ্মণের (রবি দুবে) সঙ্গে ও একটি শট-ও দিয়েছে! ও সত্যিই এই বিশেষ সফরের সঙ্গী হতে পেরেছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, রূপোলি পর্দায় এটা হবে ওর দেখা প্রথম গল্প, আর আমি চাই ও এটা দেখুক।’
ছবিটির বিশ্বব্যাপী মুক্তির পরপরই আগামী ৬ নভেম্বর চার বছরে পা দিতে চলেছে রাহা। দীপাবলির ঠিক আগে মেয়ের এই জন্মদিন নিয়ে ভীষণ উত্তেজিত রণবীর। রাহাকে নিজের জীবনের ‘দিয়া’ (আলো) বলে অভিহিত করে অভিনেতা জানান, এই বছরের উৎসব ও উদযাপন তাঁদের পরিবারের জন্য আরও দ্বিগুণ বিশেষ হতে চলেছে।
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৪০০০ কোটির বাজেটে নির্মিত রামায়ণ শুধু ভারতেই নয়, সারা বিশ্বের অন্যতম ব্যয়বহুল চলচ্চিত্র। আটবার অস্কারজয়ী স্টুডিও ডিএনইজি-র ভিএফএক্স-এর সৌজন্যে এটিকে হলিউড ব্লকবাস্টারের ভারতীয় প্রথম চলচ্চিত্র সংস্করণ হিসেবে বাজারজাত করা হচ্ছে। এর বিশ্বব্যাপী মুক্তির জন্য নির্মাতারা সনি পিকচার্সের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করেছেন, যারা ৭০,০০০ স্ক্রিনে এটিকে যে কোনো ভারতীয় চলচ্চিত্রের মধ্যে সর্বাধিক পরিসরে মুক্তি দিচ্ছে।
নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত এবং নমিতের প্রাইম ফোকাস ও যশের মনস্টার মাইন্ড ক্রিয়েশনস প্রযোজিত 'রামায়ণ' ছবিতে ভগবান রামের ভূমিকায় রণবীর কাপুর, সীতার ভূমিকায় সাই পল্লবী এবং রাবণের ভূমিকায় যশ অভিনয় করেছেন।