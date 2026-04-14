    Alia Bhatt: কিছুতেই হারতে রাজি নয় রাহা! মেয়েকে নিয়ে আলিয়ার চিন্তা শুনে কী বললেন সদগুরু?

    Alia Bhatt: বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাট সম্প্রতি তাঁর মেয়ে রাহার 'ফেল' হওয়ার ভয় নিয়ে কথা বলেছেন। অভিনেত্রী বলেছেন যে তাঁর মেয়ে সবসময় জিততে চায় এবং যে প্রথম হয় তাকে সে 'চিটার' বলে। আলিয়াকে এই বিষয়ে সদগুরু পরামর্শ দিয়েছেন।

    Apr 14, 2026, 12:53:36 IST
    By Swati Das Banerjee
    Alia Bhatt Talks About Raha: আলিয়া ভাট বর্তমানে তাঁর কাজ এবং মেয়ে রাহার লালন-পালনে ব্যস্ত। সম্প্রতি, অভিনেত্রী মাতৃত্ব এবং একজন অভিভাবকের ভয় নিয়ে কথা বলেছেন। অভিনেত্রী একজন ভালো মা হওয়ার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করছেন। সম্প্রতি, আলিয়া এই বিষয়ে সদগুরুর কাছ থেকে পরামর্শ চেয়েছিলেন। নায়িকার কথা শুনে কী বললেন সদগুরু?

    কিছুতেই হারতে রাজি নয় রাহা!
    কিছুতেই হারতে রাজি নয় রাহা!

    আলিয়া সদগুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি একজন ভালো মা হতে ব্যর্থ হচ্ছেন কিনা। এই সময়ে, আলিয়া তাঁর মেয়ের 'ফেল' হওয়ার ভয় নিয়ে কথা বলেছিলেন। তিনি জানান যে কীভাবে রাহা সবসময় জিততে চায়। শুধু তাই নয়, অন্য কেউ জিতলে তাকে সে চিটার বলে।

    সম্প্রতি, আলিয়া সদগুরুকে বলেন, ‘আমি সাড়ে তিন বছরের একটি মেয়ের মা এবং সে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ। কিন্তু আমি সব সময় চিন্তায় ডুবে থাকি। একবার আমার বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন মা হওয়া কেমন লাগে। আর আমি তাকে বলেছিলাম যে এটি আনন্দ এবং উদ্বেগের মিশ্র অনুভূতি। আমি সবসময় এটাই ভাবি যে আমি কি একজন ভালো মা? আমি কি সঠিক কথা বলছি?’

    কিছুতেই হারতে রাজি নয় রাহা!
    কিছুতেই হারতে রাজি নয় রাহা!

    আলিয়া সদগুরুকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁর এবং অন্যান্য পিতামাতার জন্য তাঁর পরামর্শ কী, কারণ বাচ্চারা খুব কৌতূহলী এবং জীবনের কিছু বছর তারা আপনার কাছ থেকেই শেখে? এই বিষয়ে সদগুরু যে উত্তর দিয়েছিলেন তাতে আলিয়াও নিজের হাসি থামাতে পারেননি।

    কী বলেন সদগুরু?

    সদগুরু বলেন, 'আগে ভালো অভিভাবক হতে হবে।' এই কথা শুনে আলিয়া বলেন, 'যদি সে ভালো অভিভাবক না হয় তবে কী হবে? সদগুরু আরও বলেছিলেন যে তিনি মনে করেন না আলিয়া এই চিন্তা থেকে মুক্তি পাবেন। একজন মা যখন সন্তানের জন্ম দেন, তখন প্রথম চিন্তা এটাই হয় যে তাকে কিছু শেখাতে হবে।

    এরপর সদগুরু আলিয়াকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আপনি এবং আপনার সন্তানের মধ্যে কে বেশি সুখী। এর উত্তরে আলিয়া বলেছিলেন তাঁর মেয়ে রাহা। তখন সদগুরু বলেছিলেন, তাহলে আপনার উচিত তাঁর কাছ থেকে জীবন সম্পর্কে পরামর্শ নেওয়া। আপনি বাচ্চাকে দেখুন, পর্যবেক্ষণ করুন, সে আপনার চেয়ে জীবনের বেশি কাছাকাছি।

    এরপর আলিয়া 'ফেল' হওয়ার ভয় নিয়ে কথা বলেছিলেন। অভিনেত্রী বলেছিলেন যে তাঁর সাড়ে তিন বছরের মেয়ে সবসময় জিততে চায়। যদি অন্য কেউ প্রথম হয় তবে সে বলে যে সে চিটিং করে জিতেছে। আর আমি তাকে বলি যে সে প্রথম হয়েছে। এরপর সদগুরু পরিবেশ হালকা করার জন্য এবং অভিনেত্রীর মুখে হাসি ফোটানোর জন্য আরও বেশ কিছু পরামর্শ দেন। তিনি এও বলেন, এই বিষয় নিয়ে এত চিন্তা করার কিছু নেই।

    উল্লেখ্য, আলিয়া ভাট এবং রণবীর কাপুর কয়েক বছর ডেট করার পর ২০২২ সালের এপ্রিলে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের পর অভিনেত্রী নভেম্বরে মেয়ে রাহার জন্ম দেন। এখন রাহার সাড়ে তিন বছর বয়স এবং প্রায়শই তাঁর বাবা-মায়ের সাথে দেখা যায়।

