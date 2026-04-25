'ধুরন্ধরের সাফল্যে ইন্ডাস্ট্রি জ্বলছে' মন্তব্যে জাকিরকে খোঁচা আমিশার, ‘প্রথমে কিছু অর্জন করুন…’, বললেন নায়িকা

'ধুরন্ধরের সাফল্যে ইন্ডাস্ট্রি জ্বলছে' মন্তব্যে জাকিরকে খোঁচা আমিশার, ‘প্রথমে কিছু অর্জন করুন…’, বললেন নায়িকা
কিছুদিন আগে, জাকির খানের একটি মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন আমিশা প্যাটেল, যেখানে জাকির বলেছিলেন যে চলচ্চিত্র জগৎ ধুরন্ধরের প্রতি ঈর্ষান্বিত। আমিশা প্যাটেল জাকিরকে নেতিবাচকতা না ছড়ানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। এবার আমিশা প্যাটেলকে আবারও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে জাকির খানের সঙ্গে তাঁর সমস্যাটা কী। আমিশা উত্তর দেন যে তিনি জাকির খানকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন না। তিনি বলেন, সফল ব্যক্তিদের নিয়ে উপহাস করার আগে নিজের কিছু অর্জন করা উচিত।
বলিউড বাবল-কে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে আমিশা প্যাটেলকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি জাকির খানের ওপর রেগে আছেন কি না। উত্তরে আমিশা বলেন, ‘না, আমি রেগে নেই। আমি ওঁকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনি না, তবে আমি একটা কথা অবশ্যই বলব এই সব কৌতুক অভিনেতারা…, একজন সফল ব্যক্তিকে নিয়ে মজা করাটা খুব সহজ। তবে প্রথমে কিছু একটা অর্জন করুন। সুপারস্টার হয়ে যান। তারপর, যখন আপনাকে নিয়ে মজা করা হবে, আমি দেখতে চাই তখন তাঁরা বিষয়টাকে কীভাবে নেন।’
জাকির বলেছেন যে ধুরন্ধরের সাফল্যে ইন্ডাস্ট্রি জ্বলছে, ধুরন্ধর নিয়ে জাকিরের মন্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আপনাকে কি কেউ ফোন করে এটা বলেছে? ও মাই গড, ধুরন্ধর হিট হয়েছে, আমি খুব নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। আপনি এটা কীভাবে জানলেন? বরং, ধুরন্ধর মুক্তির কারণে অনেকেই বলেছেন যে আমাদের শেখা দরকার। মানুষ ছবিটির প্রশংসা করে স্টোরি এবং ইনস্টাগ্রাম পোস্ট করেছেন। অভিনেতারা আবার নিজেদের নিয়ে কাজ করছেন।’ আমিশা আরও বলেন, ‘আমি জানতে চাই সেই ১০ জন কারা যাঁরা ওঁকে ফোন করে বলেছিলেন যে, আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি, যার কারণে তিনি এই মন্তব্যটি করেছেন।’
প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে জাকির খান একটি পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করছিলেন। অনুষ্ঠান চলাকালীন জাকির মজা করে বলেন যে, ইন্ডাস্ট্রির ভেতরের লোকেরা যখন ধুরন্ধর নিয়ে স্টোরি পোস্ট করছে এবং প্রশংসা করছে, তখন আসলে সবাই মনে মনে ঈর্ষান্বিত। এই মন্তব্যের বিষয়ে আমিশা টুইট করে বলেন যে, তাঁর এভাবে নেতিবাচকতা ছড়ানো উচিত নয়। তিনি লিখেছেন যে, ইন্ডাস্ট্রির ভেতরের লোকেরাও ধুরন্ধরের প্রশংসা করেছেন এবং সিনেমাটির প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন।
