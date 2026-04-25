    ‘টক্সিক’-এ থাকা অন্তরঙ্গ দৃশ্য নিয়ে সমালোচনা প্রসঙ্গে মুখ খুললেন যশ! ‘নারীদের কীভাবে…’, যা বললেন নায়ক

    যশের নতুন ছবি ‘টক্সিক’ আসছেন। তাঁর ভক্তরা দীর্ঘদিন ধরে এই ছবিটির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিছুদিন আগে ছবিটির টিজার মুক্তি পেয়েছে, যেখানে কিছু অন্তরঙ্গ দৃশ্যও দেখানো হয়েছে। এই দৃশ্যগুলো নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়েছে এবং অনেকেরই তা পছন্দ হয়নি। এবার, যশ সেই দৃশ্যগুলো নিয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন।

    Apr 25, 2026, 09:07:33 IST
    By Sayani Rana
    যশের নতুন ছবি ‘টক্সিক’ আসছেন। তাঁর ভক্তরা দীর্ঘদিন ধরে এই ছবিটির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিছুদিন আগে ছবিটির টিজার মুক্তি পেয়েছে, যেখানে কিছু অন্তরঙ্গ দৃশ্যও দেখানো হয়েছে। এই দৃশ্যগুলো নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়েছে এবং অনেকেরই তা পছন্দ হয়নি। এবার, যশ সেই দৃশ্যগুলো নিয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন।

    ‘টক্সিক’-এ থাকা অন্তরঙ্গ দৃশ্য নিয়ে সমালোচনা প্রসঙ্গে মুখ খুললেন যশ!
    'টক্সিক'-এ থাকা অন্তরঙ্গ দৃশ্য নিয়ে সমালোচনা প্রসঙ্গে মুখ খুললেন যশ!

    যশ জানিয়েছেন যে, পরিচালক গীতু মোহনদাস অ্যাকশন ছবিতে 'ফিমেল গেজ চান, অর্থাৎ তিনি চান এই ছবিগুলোতে নারীদের প্রাধান্য দেওয়া হোক। তিনি নারী ও পুরুষ পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করার পার্থক্যও ব্যাখ্যা করেছেন।

    সিনেমাকনে একজন আমেরিকান কন্টেন্ট ক্রিয়েটরের সঙ্গে কথা বলার সময় যশকে বলা হয়েছিল যে ভারতে কোনও নারী পরিচালকের অ্যাকশন ফিল্ম বানানো বিরল। উত্তরে যশ বলেন, ‘এটাই সবচেয়ে উত্তেজনার বিষয়। তাই, যখন অ্যাকশন ফিল্মের কথা আসে, তখন সব সময় পুরুষ অভিনেতাদের কথাই বলা হয়। ভারতে এটাই নিয়ম। একটা বড় মাপের অ্যাকশন ফিল্ম, বিশেষ করে একটা গ্যাংস্টার ফিল্ম, যেখানে একজন নারী প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন, তা খুবই নতুন এবং সতেজ।’

    যশ আরও বলেন, ‘তাঁর একটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে এবং তিনি যা কিছু করেন, তা দৃঢ়তার সঙ্গে করেন। তিনি একজন অসাধারণ লেখিকাও। আমি ওঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। ছবিতে কীভাবে আবেগ ফুটিয়ে তুলতে হয়, প্রেমকাহিনী, কিংবা একজন নারীকে কীভাবে দেখানো হয় বা কীভাবে তাঁকে ভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করতে হয় এই জার্নিতে আমি এসবই শিখেছি।’

    টিজারে কী দেখানো হয়েছিল?

    টিজারে দেখা যায়, যশ জমকালো পোশাক পরা এক মহিলার সঙ্গে একটি ক্যাসিনোতে প্রবেশ করছেন। ভিডিয়োটির এক অংশে দেখা যায়, মহিলাটি তার উপরে বসে আছেন এবং যশ তাঁর গায়ে মদ ঢালছেন।

    চলচ্চিত্রটি কবে মুক্তি পাবে?

    ‘টক্সিক’ ৪ জুন মুক্তি পাওয়ার কথা। ছবিটি ১৯ মার্চ অর্থাৎ এটি 'ধুরন্ধর ২: দ্য রিভেঞ্জ'-এর সঙ্গে একই দিনে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। তবে, মুক্তির তারিখের কয়েকদিন আগে নির্মাতারা ঘোষণা করেন যে, মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সমস্যার কারণে তাঁরা ছবিটির মুক্তি পিছিয়ে দিচ্ছেন এবং এটি বিশ্বব্যাপী মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন। সুতরাং, দেখা যাক ৪ জুন মুক্তির পর ছবিটি কেমন ব্যবসা করে।

    News/Entertainment/‘টক্সিক’-এ থাকা অন্তরঙ্গ দৃশ্য নিয়ে সমালোচনা প্রসঙ্গে মুখ খুললেন যশ! ‘নারীদের কীভাবে…’, যা বললেন নায়ক
