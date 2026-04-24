‘তামান্নার দুধের মতো শরীর' মন্তব্য বিতর্কে এবার মুখ খুললেন অন্নু! 'পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করব…' যা বললেন তিনি

‘তামান্নার দুধের মতো শরীর' মন্তব্য বিতর্কে এবার মুখ খুললেন অন্নু! 'পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করব…' যা বললেন তিনি
তামান্না ভাটিয়াকে নিয়ে করা মন্তব্যের জন্য অন্নু কাপুর তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন। তিনি তামান্নার শরীরের প্রশংসা করে বলেছিলেন, ‘দুধের মতো শরীর'। একটি পডকাস্টে এই মন্তব্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে অন্নু কাপুর বলেন যে তিনি নারীদের অত্যন্ত সম্মান করেন। তামান্না যদি তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলেন যে তাঁর খারাপ লেগেছে, তাহলে তিনি হয়তো তাঁর পায়েও হাত দিয়ে প্রণাম করবেন।
সিদ্ধার্থ কন্ননের শো-তে অন্নু কাপুরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তামান্না ভাটিয়ার ‘মিল্কি ফিগার’ মন্তব্য করার জন্য তিনি অনুতপ্ত কিনা। উত্তরে তিনি বলেন, ‘তামান্নার উপরই বিষয়টা ছেড়ে দিন। আমি প্রত্যেক নারীকে সম্মান করি। আমি হয়তো রাগ করতে পারি, হয়তো ঝগড়া করতে পারি, কিন্তু ওঁকে অপমান করব না।’
অন্নু কাপুর বলেন, ‘আমি আমার বোন কঙ্গনা রানাওয়াতকেও একটি চিঠি লিখেছিলাম। সে আমাকে ভুল বুঝেছিল। আমার উদ্দেশ্য কোনও বিতর্ক সৃষ্টি করা নয়, পরিস্থিতিটা যাতে বদলায়, সেই চেষ্টা করা।’ তামান্না প্রসঙ্গে মন্তব্যের বিষয়ে অন্নু বলেন, 'আপনি যদি ইংরেজিতে কথা বলেন তাহলে ঠিক আছে কিন্তু হিন্দিতে বললে সমস্যা হয়। হিন্দিতে গালি দিলে সেটাকে খারাপ মনে করা হয়, কিন্তু ইংরেজিতে কিছু বললে কোনও সমস্যা নেই। আমি যদি ‘মিল্কি বডি’ বলতাম, তাহলে কোনও সমস্যা হতো না। তামান্নার বয়স কত হবে, ২৮-৩০? আমার ছেলেমেয়েরা তো ওই বয়সেরই, আর আমি 'মিল্কি বডি' বলেছি বলে লোকজন আমাকে বুড়ো আর কুৎসিত বলতে শুরু করেছে।'
অন্নুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তামান্না তাঁর সামনে হাজির হলে সে তাঁকে কী বলতে চাইবে। অন্নু উত্তর দেন, 'আমি কিছুই বলতে চাইব না। আমি শুধু হাতজোড় করে ওঁকে অভিবাদন জানাব। যদি ও আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি ওটা কি বলেছিলেন? আমি বলব, ‘হ্যাঁ, আমিই বলেছিলাম। তোমার খারাপ লেগেছিল। আমি তোমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করব।’
অন্নু কাপুর শুভঙ্কর মিশ্রের পডকাস্টে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ‘আপনি কি তামান্না ভাটিয়াকে পছন্দ করেন?’ এর উত্তরে অন্নু বলেন, ‘আমি ওঁর ভিডিয়োটি দেখেছিলাম কারণ আমাদের এটা আমেরিকায় চালাতে হয়েছিল। ওহ্ মাই গড, কী দুধের মতো সাদা শরীর ওঁর। এরপর তাঁকে বলা হয়েছিল যে, 'মায়েরা রাতে তাঁদের সন্তানদের গান শোনালে বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়ে।' এর উত্তরে অন্নু কাপুর বলেছিলেন, ‘কোন বয়সের বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়ে? সে তো ৭০ বছরের শিশুও হতে পারে। আমি নিজেই তো ৭০ বছরের শিশু। তামান্না ভাটিয়া যদি তার গান আর দুধের মতো সাদা মুখ দিয়ে বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারেন, তাহলে তো এটা খুবই ভালো ব্যাপার।’
