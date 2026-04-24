তাঁদের বিয়েকে স্বামী জ্যাকি 'সিচুয়েশনশিপ' বলা প্রসঙ্গে মুখ খুললেন রাকুল!
চলচ্চিত্র নির্মাতা তথা অভিনেতা জ্যাকি ভগনানি সম্প্রতি একটি মন্তব্য করেছেন যেখানে তিনি অভিনেত্রী রাকুল প্রীত সিংয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়েকে 'সিচুয়েশনশিপ' বলেন। তা মুহূর্তের মধ্যেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই জুটির বিয়ের প্রকৃতি নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়। এবার রাকুল অবশেষে এই সব কিছুর অবসান ঘটাতে মুখ খুলেছেন।
জিঙ্গাবাদকে দেওয়া তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একটি যৌথ সাক্ষাৎকারে জ্যাকি বলেন, ‘রাকুল আর আমি বিবাহিত, কিন্তু আমাদের মধ্যে এক ধরনের সিচুয়েশনশিপ রয়েছে। এর মানে হল, আমরা একে অপরের প্রতি একনিষ্ঠ, কারণ সেজন্যই তো আমরা বিবাহিত। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আমি ওঁর সঙ্গে যে কোনও বিষয়ে কথা বলতে পারি।’
এর পরপরই শুরু হওয়া গুঞ্জনের মাঝে, রাকুল শুক্রবার ইনস্টাগ্রামে এ বিষয়ে কথা বলেন। জ্যাকি ভগনানির বিবৃতিকে কেন্দ্র করে একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের কিছু অংশ শেয়ার করে তিনি লেখেন, ‘এক ঘণ্টার কথোপকথনের একটি লাইন কীভাবে হঠাৎ করে শিরোনাম হয়ে যেতে পারে, তা নিয়ে আজ আমরা খুব হাসাহাসি করেছি। মজার... যতক্ষণ না তা আর মজার থাকে। প্রেক্ষাপট গুরুত্বপূর্ণ। সূক্ষ্মতা গুরুত্বপূর্ণ। তবে কথোপকথনগুলো ক্লিকবেইটে পরিণত হওয়ার থেকেও আরও ভালো কিছু পাওয়ার যোগ্য। সম্ভবত এখন সময় এসেছে যে প্ল্যাটফর্মগুলো তাদের তৈরি করা হেডলাইনের জন্য আর একটু বেশি দায়িত্ব নিক।’