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    ‘অ্যান্টি-ফ্র্যাজাইল’, ভারতের উত্থানে গর্ব প্রকাশ করলেন অমিতাভ! ‘আমরা আর দুর্বল নই…’, যা বললেন অভিনেতা

    অমিতাভ বচ্চন তাঁর ব্যস্ত সময়সূচী এবং কাজের মাঝেও সোশ্যাল মিডিয়া এবং ব্যক্তিগত ব্লগের মাধ্যমে ভক্তদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। সম্প্রতি একটি ব্লগ পোস্টে, এই বর্ষীয়ান অভিনেতা দেশের প্রতি গর্ব প্রকাশ করেছেন।

    Jun 12, 2026, 21:38:29 IST
    By Sayani Rana
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    অমিতাভ বচ্চন তাঁর ব্যস্ত সময়সূচী এবং কাজের মাঝেও সোশ্যাল মিডিয়া এবং ব্যক্তিগত ব্লগের মাধ্যমে ভক্তদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। সম্প্রতি একটি ব্লগ পোস্টে, এই বর্ষীয়ান অভিনেতা দেশের প্রতি গর্ব প্রকাশ করেছেন। ভারতের ক্রমবর্ধমান বিশ্বমর্যাদার কথা উল্লেখ করে, তিনি এমন একটি উক্তি শেয়ার করেছেন যা তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে, ‘ভারত অ্যান্টি-ফ্র্যাজাইল’, এবং একটি শক্তিশালী ও স্থিতিস্থাপক শক্তিতে দেশের এই রূপান্তরের প্রশংসা করেছেন।

    ভারতের উত্থানে গর্ব প্রকাশ করলেন অমিতাভ!
    ভারতের উত্থানে গর্ব প্রকাশ করলেন অমিতাভ!

    বৃহস্পতিবার রাতে বিগ বি তাঁর ব্লগে লিখেছেন, ‘একটি চমৎকার কথা চোখে পড়ল: ‘ভারত অ্যান্টি-ফ্র্যাজাইল’... এক কথায় অসাধারণ। ভারতকে আর নরম, দুর্বল দেশ হিসেবে দেখা হয় না। আমরা আর- দুর্বল নই, দুর্বল, সহজে ভেঙে যায়, সহজে ধ্বংস হয়, সহজে হুমকির মুখে পড়ে, অরক্ষিত এমন নয়।’

    তিনি জাতীয় পতাকার ছবিও শেয়ার করেন এবং লেখেন, ‘আমরা কঠিন ও শক্তিশালী, আমাদের আর ভঙ্গুর জাতি হিসেবে দেখা হয় না। গর্বে পরিপূর্ণ... মাথা উঁচু, বুক টানটান... # এগিয়ে চলো!’

    অভিনেতা প্রায়শই তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট এবং ব্লগ লেখার মাধ্যমে ভারতের সাফল্যে গর্ব প্রকাশ করেছেন, বিশেষ করে ক্রিকেটে দেশের জয়গুলো উদযাপন করেছেন। ক্রিকেটের বাইরেও, তিনি নিয়মিত তাঁর ব্লগটিকে কর্মজীবন ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে সামাজিক বিষয় এবং ব্যক্তিগত ভাবনা পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা তুলে ধরার একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন। মাঝে মাঝে, তিনি দৈনন্দিন পর্যবেক্ষণ এবং তাঁর মনোযোগ আকর্ষণকারী এলোমেলো ভাবনাগুলো নিয়েও লেখেন।

    অমিতাভ বর্তমানে নাগ অশ্বিন পরিচালিত ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’-র সিক্যুয়েলের শ্যুটিংয়ে ব্যস্ত আছেন। এই ছবিতে প্রভাস এবং কমল হাসানও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন।

    ২০২৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’-এর প্রথম অংশে অশ্বত্থামার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অমিতাভ। তাঁর অভিনয় সমালোচকদের প্রশংসা লাভ করে এবং অনেকেই তাঁর রূপান্তর ও অ্যাকশনের তারিফ করেন। ছবিটি একটি বড় বাণিজ্যিক সাফল্য লাভ করে এবং বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে ১,০০০ কোটি টাকারও বেশি সংগ্রহ করে।

    Home/Entertainment/‘অ্যান্টি-ফ্র্যাজাইল’, ভারতের উত্থানে গর্ব প্রকাশ করলেন অমিতাভ! ‘আমরা আর দুর্বল নই…’, যা বললেন অভিনেতা
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