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    Amitabh Bachchan Health: হাসপাতাল, অস্ত্রোপচার, আইসিইউ! অমিতাভ বচ্চনের ব্লগে উদ্বেগ বাড়ল অনুরাগীদের

    মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চনের সাম্প্রতিক ব্লগ পড়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন তাঁর অনুরাগীরা। হাসপাতালে অস্ত্রোপচার, আইসিইউতে কাটানো সময় এবং বাড়ি ফেরার পর সুস্থ হয়ে ওঠার কঠিন লড়াই নিয়ে নিজের অনুভূতি ভাগ করে নিয়েছেন অভিনেতা। এরপর তাঁর একটি রহস্যময় পোস্টও ভক্তদের দুশ্চিন্তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

    Published on: Jul 21, 2026, 14:59:16 IST
    By Tulika Samadder
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    বলিউডের মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চন তাঁর সাম্প্রতিক ব্লগে হাসপাতালের অভিজ্ঞতা, অস্ত্রোপচার এবং সুস্থ হয়ে ওঠার দীর্ঘ লড়াই নিয়ে আবেগঘন লেখা প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই লেখার পর থেকেই ভক্তদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

    অমিতাভ বচ্চন। (instagram)
    অমিতাভ বচ্চন। (instagram)

    ব্লগে অমিতাভ লিখেছেন, হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের পর দক্ষ চিকিৎসক ও মেডিক্যাল টিমের তত্ত্বাবধানে তাঁকে আইসিইউতে থাকতে হয়েছিল। সেই সময়ের চিকিৎসা ও পরিচর্যার জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

    তবে তাঁর মতে, হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার পর বাড়ি ফিরে নতুন করে জীবনযুদ্ধে নামাটাই সবচেয়ে কঠিন অধ্যায়। শারীরিক, মানসিক এবং দৈনন্দিন জীবনের নানা চ্যালেঞ্জ একসঙ্গে সামলাতে হয়। তিনি লেখেন, একজন মানুষ জীবনের এক পর্যায়ে নিজেকে বিজয়ী মনে করলেও, হঠাৎ করেই পরাজয়ের মুখোমুখি হতে পারেন। আর সেই সময়টাই সবচেয়ে কঠিন।

    অমিতাভ আরও বলেন, কেউ এই কঠিন সময়ে সাহস নিয়ে এগিয়ে যান, আবার কেউ পরিস্থিতির সঙ্গে আপস করে নেন। তাঁর বিশ্বাস, যারা লড়াই চালিয়ে যান, তারাই প্রকৃত চ্যাম্পিয়ন। যদিও তিনি এটাও স্পষ্ট করেছেন যে, কোন পথ বেছে নেবেন, তা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। লেখার শেষে তিনি সকলের সুস্বাস্থ্য ও সুখ কামনা করেন।

    ব্লগ প্রকাশের পর অমিতাভ এক্স (আগের টুইটার)-এও একটি সংক্ষিপ্ত বার্তা পোস্ট করেন। সেখানে তিনি লেখেন, ‘খেলা শেষ হয়েছে! কিন্তু কাজ এখনও চলছে।’ এই পোস্ট ঘিরেই নতুন করে জল্পনা শুরু হয়। অনেক অনুরাগী তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে শুভেচ্ছা জানান এবং নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার অনুরোধ করেন।

    উল্লেখ্য, গত কয়েক বছরে অমিতাভ বচ্চন একাধিকবার নিজের স্বাস্থ্যগত সমস্যার কথা প্রকাশ্যে বলেছেন। চলতি বছরের মে মাসে তাঁর হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবরও ছড়িয়েছিল। পরে জানা যায়, সেটি ছিল নানাবতী হাসপাতালে তাঁর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, যার পর তিনি বাড়ি ফিরে যান।

    স্বাস্থ্যগত নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যেও কাজ থেকে বিরতি নেননি ৮৩ বছরের অমিতাভ। বর্তমানে তিনি ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’-র সিক্যুয়েলের শুটিং নিয়ে ব্যস্ত। পাশাপাশি চলচ্চিত্র, টেলিভিশন এবং সামাজিক মাধ্যমে সমানভাবে সক্রিয় রয়েছেন এই বর্ষীয়ান অভিনেতা।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Amitabh Bachchan Health: হাসপাতাল, অস্ত্রোপচার, আইসিইউ! অমিতাভ বচ্চনের ব্লগে উদ্বেগ বাড়ল অনুরাগীদের
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