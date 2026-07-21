Amitabh Bachchan Health: হাসপাতাল, অস্ত্রোপচার, আইসিইউ! অমিতাভ বচ্চনের ব্লগে উদ্বেগ বাড়ল অনুরাগীদের
মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চনের সাম্প্রতিক ব্লগ পড়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন তাঁর অনুরাগীরা। হাসপাতালে অস্ত্রোপচার, আইসিইউতে কাটানো সময় এবং বাড়ি ফেরার পর সুস্থ হয়ে ওঠার কঠিন লড়াই নিয়ে নিজের অনুভূতি ভাগ করে নিয়েছেন অভিনেতা। এরপর তাঁর একটি রহস্যময় পোস্টও ভক্তদের দুশ্চিন্তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
বলিউডের মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চন তাঁর সাম্প্রতিক ব্লগে হাসপাতালের অভিজ্ঞতা, অস্ত্রোপচার এবং সুস্থ হয়ে ওঠার দীর্ঘ লড়াই নিয়ে আবেগঘন লেখা প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই লেখার পর থেকেই ভক্তদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
ব্লগে অমিতাভ লিখেছেন, হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের পর দক্ষ চিকিৎসক ও মেডিক্যাল টিমের তত্ত্বাবধানে তাঁকে আইসিইউতে থাকতে হয়েছিল। সেই সময়ের চিকিৎসা ও পরিচর্যার জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
তবে তাঁর মতে, হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার পর বাড়ি ফিরে নতুন করে জীবনযুদ্ধে নামাটাই সবচেয়ে কঠিন অধ্যায়। শারীরিক, মানসিক এবং দৈনন্দিন জীবনের নানা চ্যালেঞ্জ একসঙ্গে সামলাতে হয়। তিনি লেখেন, একজন মানুষ জীবনের এক পর্যায়ে নিজেকে বিজয়ী মনে করলেও, হঠাৎ করেই পরাজয়ের মুখোমুখি হতে পারেন। আর সেই সময়টাই সবচেয়ে কঠিন।
অমিতাভ আরও বলেন, কেউ এই কঠিন সময়ে সাহস নিয়ে এগিয়ে যান, আবার কেউ পরিস্থিতির সঙ্গে আপস করে নেন। তাঁর বিশ্বাস, যারা লড়াই চালিয়ে যান, তারাই প্রকৃত চ্যাম্পিয়ন। যদিও তিনি এটাও স্পষ্ট করেছেন যে, কোন পথ বেছে নেবেন, তা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। লেখার শেষে তিনি সকলের সুস্বাস্থ্য ও সুখ কামনা করেন।
ব্লগ প্রকাশের পর অমিতাভ এক্স (আগের টুইটার)-এও একটি সংক্ষিপ্ত বার্তা পোস্ট করেন। সেখানে তিনি লেখেন, ‘খেলা শেষ হয়েছে! কিন্তু কাজ এখনও চলছে।’ এই পোস্ট ঘিরেই নতুন করে জল্পনা শুরু হয়। অনেক অনুরাগী তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে শুভেচ্ছা জানান এবং নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার অনুরোধ করেন।
উল্লেখ্য, গত কয়েক বছরে অমিতাভ বচ্চন একাধিকবার নিজের স্বাস্থ্যগত সমস্যার কথা প্রকাশ্যে বলেছেন। চলতি বছরের মে মাসে তাঁর হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবরও ছড়িয়েছিল। পরে জানা যায়, সেটি ছিল নানাবতী হাসপাতালে তাঁর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, যার পর তিনি বাড়ি ফিরে যান।
স্বাস্থ্যগত নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যেও কাজ থেকে বিরতি নেননি ৮৩ বছরের অমিতাভ। বর্তমানে তিনি ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’-র সিক্যুয়েলের শুটিং নিয়ে ব্যস্ত। পাশাপাশি চলচ্চিত্র, টেলিভিশন এবং সামাজিক মাধ্যমে সমানভাবে সক্রিয় রয়েছেন এই বর্ষীয়ান অভিনেতা।
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