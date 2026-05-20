    হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন অভিতাভ বচ্চন? কী হয়েছিল অভিনেতার? প্রকাশ্যে আসল ঘটনা

    মঙ্গলবার একটি খবর ছড়িয়ে পড়ে যে অমিতাভ বচ্চনকে নাকি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি নিয়ে একটি পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোড়ন সৃষ্টি করে। কিন্তু কী হয়েছিল? কেন অমিতাভকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছিল? এখন কেমন আছেন অভিনেতা? আদৌ কি এই ঘটনা সত্যি? এই সব নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে সমাজমাধ্যমে।

    May 20, 2026, 08:58:56 IST
    By Sayani Rana
    বলিউডের শাহেনশাহ' অমিতাভ বচ্চন এখন ভালো আছেন। মঙ্গলবার, ১৯ মে, কিছু প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল যে অমিতাভ বচ্চন গত চার দিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন, যা তাঁর ভক্তদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি করে। তবে, এটা ছিল কেবল একটা গুঞ্জন। বিগ বি জলসায় তাঁর বাড়িতেই আছেন এবং সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন।

    সাংবাদিক ভিকি লালওয়ানি একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে দাবি করেন যে, অমিতাভ বচ্চন শনিবার থেকে হাসপাতালে ভর্তি আছেন এবং পেটের সমস্যার কারণে গত তিন দিন ধরে এ-উইংয়ের ভিআইপি এনক্লোজারে থাকছেন। তবে, এই দাবির সত্যতা প্রকাশ পায় যখন জানা যায় যে, অমিতাভ বচ্চনকে রবিবার যথারীতি তাঁর জলসা বাসভবনের বাইরে ভক্তদের সঙ্গে দেখা করতে বের হয়েছিলেন।

    ইটাইমস-এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, অমিতাভ শনিবার নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নানাবতী হাসপাতালে গিয়েছিলেন। স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষেই তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। উল্লেখ্য যে, অমিতাভ বচ্চন প্রতি বছর মাসে একবার নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান।

    সম্প্রতি অমিতাভ তাঁর ব্যক্তিগত ব্লগে নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে একটি অত্যন্ত আবেগঘন পোস্ট শেয়ার করেন। তাতে তিনি জানিয়েছেন যে, দিনরাত কাজ করা সত্ত্বেও তিনি এখনও রাতে ঘুমাতে পারেন না।

    তিনি লিখেছিলেন, ‘রাত শেষ। ভোরের এই সময়েও ঘুমের কোনও চিহ্ন নেই। এমনটা কেন হচ্ছে? কারণ ঘুমের চেয়ে কাজ বেশি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে এটা ঠিক নয়.... একজন মানুষের অন্তত ৭ ঘণ্টা ঘুমানো উচিত... কারণ ঘুমের সময়েই শরীরের বিকাশ ঘটে, বৃদ্ধি হয় এবং এটি নিজেকে মেরামত করে সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে একজন কী-ই বা করতে পারে?’

    বিগ বি তাঁর ঘুমের সমস্যা মোকাবেলার একটি অভিনব উপায় খুঁজে পেয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, রাতে যখন তাঁর ঘুম আসে না, তখন তিনি গান শোনেন। বিগ বি লিখেছেন, ‘যখন আমি কাজ করি, তখন আমি ইবি ব্লগে পুরোপুরি মগ্ন থাকি। কিন্তু রাতের নিস্তব্ধতায়, স্লাইড গিটার আর সেতারে বেজে ওঠা ধীর লয়ের সঙ্গীত... আহ। এর চেয়ে ভালো আর কিছুই নেই।’

    কাজের দিক থেকে, অমিতাভ বচ্চনকে সর্বশেষ ২০২৪ সালের দুটি বড় ছবিতে দেখা গিয়েছিল। প্রথমটি ছিল তামিল অ্যাকশন ড্রামা ‘ভেত্তাইয়া’, যেখানে তিনি রজনীকান্তের সঙ্গে অভিনয় করেন। দ্বিতীয়টি ছিল নাগ অশ্বিন পরিচালিত ব্লকবাস্টার 'কল্কি ২৮৯৮ এডি', যেখানে তিনি অশ্বত্থামার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। বর্তমানে অমিতাভ বচ্চন ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’-এর সিক্যুয়েলের প্রস্তুতি ও শ্যুটিং নিয়ে ব্যস্ত আছেন। ছবিটির শ্যুটিং বর্তমানে হায়দ্রাবাদে চলছে।

