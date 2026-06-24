Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    কাজ করেও নেননি পারিশ্রমিক, কেন শাহরুখের দেওয়া চেক ফেরত দেন অমিতাভ?

    শাহরুখ খান এবং অমিতাভ বচ্চনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক। দুজনই একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অমিতাভ এক সাক্ষাৎকারে শাহরুখকে তার পরিবার উল্লেখ করে বলেছিলেন যে তিনি তার কাছ থেকে কোনও টাকা নেননি। এই কাহিনীটি নিজেই অমিতাভ বর্ণনা করেছেন।

    Jun 24, 2026, 22:54:36 IST
    By Swati Das Banerjee
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ২০০৫ সালে শাহরুখ খান এবং রানি মুখোপাধ্যায় অভিনীত একটি সিনেমা মুক্তি পায়, যার নাম 'পহেলি'। এটি একটি ফ্যান্টাসি ড্রামা সিনেমা ছিল, যা আমোল পালোকর পরিচালনা করেছিলেন। শাহরুখ তার প্রযোজনা সংস্থা রেড চিলিজের অধীনে সিনেমাটি প্রযোজনা করেছিলেন। রানি এই সিনেমার নায়িকা ছিলেন। এই সিনেমায় অমিতাভ বচ্চন একটি ছোট চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তিনি মাত্র তিন দিন সিনেমার শুটিং করেছিলেন। যখন তার কাজ শেষ হল, শাহরুখ খান তাকে বিদায় দিতে ফুলের বোকে, একটি চেক রেখে দেন।

    কাজ করেও নেননি পারিশ্রমিক, কেন শাহরুখের দেওয়া চেক ফেরত দেন অমিতাভ?
    কাজ করেও নেননি পারিশ্রমিক, কেন শাহরুখের দেওয়া চেক ফেরত দেন অমিতাভ?

    'পহেলি' জুন ২০০৫-এ মুক্তি পায়। এই সিনেমার শুটিংয়ের জন্য মুম্বইয়ে একটি অত্যাধুনিক সেট তৈরি করা হয়েছিল। গল্প আলাদা হলেও, থিয়েটারে দর্শকরা এ সিনেমা দেখতে যাননি এবং ফলস্বরূপ, এটি বক্স অফিসে ফ্লপ হয়ে যায়। কিন্তু যখন সিনেমাটি টেলিভিশনে দেখা গেল, দর্শকরা এটি পছন্দ করলেন। এই সিনেমায় অমিতাভ বচ্চন একটি ছোট চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সিনেমায় তিনি মেষ পালকের ভুমিকায় অভিনয় করছিলেন। সিনেমায় তার কাজ ছিল মাত্র তিন দিন। অমিতাভ বচ্চন তার অংশের তিন দিন এ সিনেমায় ব্যয় করেছিলেন এবং শেষ দিনে সবার বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। এই সময় শাহরুখ খান, যিনি সিনেমার অভিনেতা এবং প্রযোজক, অমিতাভকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন।

    কাজ করেও নেননি পারিশ্রমিক, কেন শাহরুখের দেওয়া চেক ফেরত দেন অমিতাভ?
    কাজ করেও নেননি পারিশ্রমিক, কেন শাহরুখের দেওয়া চেক ফেরত দেন অমিতাভ?

    শাহরুখ অমিতাভকে আলিঙ্গন করে, সিনেমায় কাজ করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে একটি বুকেট তুলে দেন। অমিতাভ গাড়িতে বসেন এবং চলে যান। পরে যখন তিনি বুকেটটি দেখেন, তখন তাতে একটি চেক রাখা ছিল। অমিতাভ পরে সেই চেক শাহরুখ খানকে ফিরিয়ে দেন এবং তাকে তার পরিবারের মতো উল্লেখ করেন।

    অমিতাভ এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমি শাহরুখ খানের কাছ থেকে টাকা কেন নেব? শাহরুখ একজন বন্ধু। আজও যদি তিনি আমাকে কাজ করতে বলেন, আমি আনন্দের সাথে তার জন্য কাজ করব। আমাদের মধ্যে টাকা আলোচনা হবে না। যখন শাহরুখ আমাকে 'পহেলি'-তে একটি ছোট চরিত্রে কাজ করতে বলেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে সম্মত হয়েছিলাম। এগুলো ছোট ছোট বিষয়, যা আমরা আমাদের বন্ধুদের জন্য করি। টাকা তো আসতেই থাকবে।'

    এই সাক্ষাৎকারে অমিতাভ বচ্চন আরও বলেন, 'শাহরুখ আমাদের পরিবারের অংশ। শুধু আমি নয়, জয়া, অভিষেক, শ্রেয়া, আমরা সবাই শাহরুখকেও ভালোবাসি। অভিষেক শাহরুখকে বড় ভাইয়ের মতো সম্মান করে। আমি শাহরুখের সঙ্গে কিছু সিনেমায় কাজ করেছি। করণ জোহরের 'কভি খুশি কভি গাম' এবং আদিত্য চোপড়ার 'মোহাব্বাতে' আমার মনে আসে শাহরুখের কথা ভাবতে গেলে। সেখানে আমাদের মধ্যে অনেক ভালো ইন্টারেক্টিভ দৃশ্য ছিল।' একটি সময় ছিল যখন দুই অভিনেতাকে একে অপরের প্রতিযোগী হিসেবে দেখা হত। কিন্তু দর্শকদের এমন একটি শ্রেণী রয়েছে যারা তাদের একসঙ্গে সিনেমায় দেখে খুশি।

    Home/Entertainment/কাজ করেও নেননি পারিশ্রমিক, কেন শাহরুখের দেওয়া চেক ফেরত দেন অমিতাভ?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes