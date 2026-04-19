    এই বিশেষ ব্যক্তির অনুরোধে ৩টি ভোজপুরি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন অমিতাভ! জানেন তিনি কে? একটিতে সঙ্গে জয়াও ছিলেন

    বলিউড তারকারাও ভোজপুরি চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন। এই তালিকায় বলিউডের অনেক কিংবদন্তী তারকার নাম রয়েছে। অমিতাভ বচ্চনও এই তালিকায় রয়েছেন। অমিতাভ একটি নয়, তিনটি ভোজপুরি ছবিতে কাজ করেছেন।

    Apr 19, 2026, 10:09:51 IST
    By Sayani Rana
    বলিউড ও দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্রের মতো ভোজপুরি চলচ্চিত্র শিল্পও উল্লেখযোগ্য ভাবে উন্নতি করেছে। ভোজপুরি ছবির শ্যুটিং এখন বিদেশেও করা হয়। এই সব ছবি বক্স অফিসেও বেশ ভালো আয় করে। শুধু তাই নয়, বলিউড তারকারাও ভোজপুরি চলচ্চিত্রে কাজ করতে দ্বিধা করেন না।

    এই বিশেষ ব্যক্তির অনুরোধে ৩টি ভোজপুরি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন অমিতাভ!জানেন তিনি কে?
    এই বিশেষ ব্যক্তির অনুরোধে ৩টি ভোজপুরি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন অমিতাভ!জানেন তিনি কে?

    এই তালিকায় বলিউডের অনেক কিংবদন্তী তারকার নাম রয়েছে। অমিতাভ বচ্চনও এই তালিকায় রয়েছেন। অমিতাভ একটি নয়, তিনটি ভোজপুরি ছবিতে কাজ করেছেন। সেই ছবিগুলো সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক...

    অমিতাভ বচ্চনের ভোজপুরি সিনেমায় কাজ করার সিদ্ধান্তটিও তাঁর মেকআপ ম্যান দীপক সাওয়ান্তের অনুরোধেই নিয়েছিলেন। বিগ বি এবং তাঁর মেকআপ ম্যানের মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক।

    আপনি হয়তো জেনে অবাক হবেন যে, বিগ বি-র মেকআপ ম্যান দীপক সাওয়ান্তই তাঁকে ভোজপুরি ছবিতে সুযোগ করে দিয়েছিলেন। অমিতাভ বচ্চনও দীপকের কথাকে সম্মান জানিয়ে কাজ করতে রাজি হয়েছিলেন।

    অমিতাভ বচ্চনের উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে 'গঙ্গা', 'গঙ্গোত্রী' এবং 'গঙ্গা দেবী'। এই ছবিগুলো বিগ বি-র ভক্তরাও খুব পছন্দ করেছিলেন। 'গঙ্গা' ছবিতে অমিতাভ বচ্চনের পাশাপাশি মনোজ তিওয়ারি এবং রবি কিষাণের মতো জনপ্রিয় ভোজপুরি তারকারা অভিনয় করেছিলেন। আইএমডিবি-তে ছবিটির রেটিং ৪.৮।

    ২০০৭ সালের ‘গঙ্গোত্রী’ ছবিটিতে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে মনোজ তিওয়ারি, হেমা মালিনী, সম্ভাবনা শেঠ, এবং ভূমিকা চাওলা অভিনয় করেছিলেন। দীপক সাওয়ান্ত প্রযোজিত, ছবিটির আইএমডিবি-তে ৬.১ রেটিং রয়েছে।

    অমিতাভ বচ্চনের তৃতীয় ভোজপুরি ছবির নাম 'গঙ্গা দেবী'। ২০১২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই চলচ্চিত্রটি এমন এক নারীর গল্প বলে, যিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করার পর একজন সমাজকর্মীর স্ত্রী হন। চলচ্চিত্রটিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অমিতাভ বচ্চন, তাঁর স্ত্রী জয়া বচ্চন, গুলশান গ্রোভার এবং দীনেশ লাল যাদব। আইএমডিবি-তে চলচ্চিত্রটির রেটিং ৫.৬। তবে, এই তিনটি চলচ্চিত্রের পর অমিতাভ বচ্চন আর কখনও ভোজপুরি ছবিতে অভিনয় করেননি।

    Home/Entertainment/এই বিশেষ ব্যক্তির অনুরোধে ৩টি ভোজপুরি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন অমিতাভ! জানেন তিনি কে? একটিতে সঙ্গে জয়াও ছিলেন
