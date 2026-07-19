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    সাঁইকে ‘সীতা’ রূপে মানতে পারছেন না অন্নু, প্রশ্ন তুললেন বাকি কাস্টিং নিয়েও

    সাই পল্লবী রামায়ণে সীতা চরিত্রে অভিনয় করছেন। তবে অন্নূ কপুর সাইয়ের সীতা চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। জানুন তিনি কী বলেছেন।

    Published on: Jul 19, 2026, 20:40:39 IST
    By Swati Das Banerjee
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    নিতেশ তিওয়ারির একটি নতুন চলচ্চিত্র আসছে ‘রামায়ণ’। এই সিনেমা মুক্তির আগে বিষয়টি নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে। সিনেমায় রণবীর কাপুর যেখানে রাম চরিত্রে অভিনয় করছেন, সেখানে সাঁই পল্লবী রয়েছেন সীতার চরিত্রে। তবে সিনেমার ট্রেলার মুক্তির পর অন্নু কপুর সাই পল্লবীর সীতা চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

    সাঁইকে ‘সীতা’ রূপে মানতে পারছেন না অন্নু
    সাঁইকে ‘সীতা’ রূপে মানতে পারছেন না অন্নু

    সীতা চরিত্র নিয়ে অন্নু টাইমস নাউকে বলেন, ‘আপনি কী বানাবেন? যা বানাবেন, সেটা রামানন্দ সাগরের রামায়ণকে প্রযুক্তির মাধ্যমে তুলে ধরবে। এর থেকে বেশি আর কি দেখানোর আছে?

    অভিনয়ের কাস্টিং একটি বড় দায়িত্ব

    অন্নু আরও বলেন, ‘ভারতে বহু মানুষের জন্য ভগবান রাম ও সীতার ধর্মীয় গুরুত্ব আছে এবং এমন আইকনিক চরিত্রের কাস্টিং একটি বড় দায়িত্ব। সীতার চরিত্রে কাকে নেওয়া হচ্ছে, সেটা ভেবে দেখা উচিত। মা সীতাকে এ দেশের মানুষ দেবীর আসনে বসিয়ে পুজো করেন। রামকে ভগবান নারায়ণের অবতার হিসাবে মানেন। তাই এই কাস্টিং নিয়ে সত্যিই প্রশ্ন আছে। আগে ছবিটি মুক্তি পাক।’

    ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে এখন পর্যন্ত রণবীর কাপুরের লুকই প্রকাশিত হয়েছে। সীতা, রাবণ ও লক্ষ্মণের চরিত্রের কোনও ঝলক এখনও দেখা যায়নি। নিতেশ তিওয়ারি সম্পর্কে অন্নু কাপুর জানতে বলা হলে, তিনি বলেন, ‘যার নাম আপনি নিচ্ছেন, আমি তাকে জানি না। তিনি কে? কী করেন? আমি তো জানি না।’

    কবে আসবে ট্রেলার

    ‘রামায়ণ’-এর ট্রেলার ২৪ জুলাই বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাচ্ছে। ভক্তরা এটি নিয়ে বেশ উত্তেজিত। রামায়ণ ২টি পর্বে মুক্তি পাবে। প্রথম পর্ব এই বছর দীপাবলির সময় মুক্তি পাবে। দ্বিতীয় পর্ব আগামী বছর দীপাবলিতে মুক্তি পাবে। সিনেমায় রণবীর কাপূর-রাম, সাই পল্লবী-সীতা, রবি দুবে-লক্ষ্মণ, যশ-রাবণ এবং সানি দিওল-হনুমানের চরিত্রে অভিনয় করছেন।

    Home/Entertainment/সাঁইকে ‘সীতা’ রূপে মানতে পারছেন না অন্নু, প্রশ্ন তুললেন বাকি কাস্টিং নিয়েও
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