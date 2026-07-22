‘আমি সঙ্গে আছি কিন্তু…’, ছাত্রদের কাদের থেকে সাবধান থাকতে বললেন অনুপম?
দিল্লির যন্তর মন্তরে চলমান আন্দোলন নিয়ে একে একে তারকা ব্যক্তিত্বরা তাদের মতামত জানাতে শুরু করছেন। অনুপম খেরও এই আন্দোলন সম্পর্কে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন। তিনি ছাত্রদের সমর্থন করেছেন, কিন্তু একই সঙ্গে বলেছেন যে, ছাত্রদের বাইরের লোকজন থেকে সতর্ক থাকতে হবে।
দিল্লির যন্তর মন্তরে বিগত কয়েকদিন ধরে চলমান আন্দোলন এখন আরও ত্বরান্বিত হতে শুরু করেছে। এই আন্দোলনে বড় সংখ্যায় ছাত্ররা অংশ নিচ্ছেন। সামাজিক মাধ্যমেও এখন এই আন্দোলনকে ছাত্রদের আন্দোলন বলা হচ্ছে। এই ছাত্র আন্দোলন নিয়ে সম্প্রতি অভিনেতা অনুপম খের নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন। তিনি ছাত্রদের আন্দোলনকে সমাজের সবচেয়ে সঠিক ধ্বনি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি সতর্ক করেছেন যে, ছাত্রদের আন্দোলনে যদি বাইরের লোকজন প্রবেশ করতে শুরু করে, তাহলে তাদের সাবধান হতে হবে।
অনুপম খের বলেন, ‘কেউও ছাত্রকে তার কথা বলার জন্য এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে দেওয়া উচিত নয়। আমি নিজেও একসময় ছাত্র ছিলাম। আমি স্বপ্ন দেখেছি, প্রশ্ন করেছি। ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও মত প্রকাশ করেছি। আজও আমার প্রতিষ্ঠানে অসংখ্য ছাত্র রয়েছেন। তাই আমি আপনার উদ্বেগ, রাগ ও আশা বুঝতে পারি।’
অনুপম খের ছাত্রদের সতর্ক থাকতে উপদেশ দিলেন কাদের থেকে?
বিশিষ্ট অভিনেতা আরও বলেন, ‘আমার মতে ছাত্র আন্দোলন সমাজের সবচেয়ে সঠিক আওয়াজ। তাদের কোনও স্বার্থ থাকে না, তাদের শুধু ভবিষ্যতের চিন্তা থাকে। তাদের অধিকারগুলোর কথা থাকে এবং দেশকে আরও ভাল করার স্বপ্ন থাকে। তাই আমি মন থেকে আপনার সাথে আছি, কিন্তু আমি ও একটি ভাইয়ের মতো আপনাকে বলতে চাই, যখন আপনার আন্দোলনে বাইরের লোকজন ভিড়ে যায়। রাজনৈতিক বা সুযোগসন্ধানী...প্রত্যেক আন্দোলনে উপস্থিতি রেকর্ড করার জন্য মানুষজন, অথবা এমন মৌলবাদী যারা আপনার বিষয়টি নিয়ে নয়, তাদের এজেন্ডা থাকে, তখন সাবধান হন।’
অনুপম খের বলেন যে, প্রথমে আপনি মনে করতে পারেন যে যত বেশি মানুষ যোগ দেবে, আপনার শক্তি তত বেশি বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু সবসময় তা ঘটে না। অনেক সময় সেইসব লোক আপনার সবচেয়ে বড় শক্তিকে সবচেয়ে বড় দুর্বলতায় পরিণত করে। তারা আপনার ধ্বনি হয়ে ওঠে না, বরং আপনার ধ্বনির ব্যবহার করতে শুরু করে। তারা আপনার বেদনা অনুভব করতে আসেনা, বরং আপনার বেদনার ওপর নিজেদের রাজনৈতিক ভবন নির্মাণ করতে আসে।
অভিনেতা বলেন যে, ধীরে ধীরে বিষয়টি আপনার থাকে না, ক্যামেরা তাদের হয়ে যায়, স্লোগান, উদ্দেশ্য তাদের হয়ে যায় এবং ক্ষতি আপনার হয়। ছাত্রদের লড়াই শুধুমাত্র ছাত্রদের মধ্যেই থাকা উচিত। প্রশ্ন করা এবং আন্দোলন করা আপনার অধিকার, কিন্তু এটি আপনার দায়িত্ব যে আপনার অধিকার অন্য কেউ দখল করতে না পারে।
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