Anupam Kher: ৪১ বছরের দাম্পত্যে নেই কোনও সন্তান, ‘আমার একটাই আফসোস…’, কেন বললেন অনুপম?
Anupam Kher: অনুপম খের কখনও ভাবেননি যে কিরণ খের তাঁর স্ত্রী হবেন। এক সময় ছিল যখন আনুপমের প্রেমিকার চিঠি কিরণ খেরের বাড়িতে আসত। সেই সময় তিনি গৌতম বেয়ারির স্ত্রী ছিলেন।
Anupam Kher: অনুপম খের এবং তার স্ত্রী কিরণ খেরের মধ্যে একটি অসাধারণ বন্ধন রয়েছে। তাদের বিয়ের গল্পও বেশ আকর্ষণীয়। অনুপম খের সম্প্রতি একটি পডকাস্টে বলেছেন, যখন কিরণ খের তার কলেজে ছিলেন, তখন তিনি বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। সেই সময় তিনি তার নাগালের বাইরে ছিলেন। যখন মুম্বইতে আসেন, তখন তিনি কিরণের কাছ থেকে ট্যাক্সির জন্য টাকা চেয়ে নিতেন। সেই সময় বিয়ে করা কিরণের বাড়িতে অনুপম খেরের প্রেমিকার চিঠিগুলি আসত। তারা কখনওই ভাবেননি যে তাদের মধ্যে প্রেম হবে এবং তারা বিয়ে করবেন।
অনুপম খের টাইমস নাউকে তাদের গল্প বলতে গিয়ে বলেন, যে তিনি এবং কিরণ চণ্ডীগড়ে থিয়েটারের ছাত্র ছিলেন। কিরণ তাঁর সিনিয়র ছিলেন। কিরণ কলেজের তারকা ছিলেন কারণ তিনি ভারতের পক্ষ থেকে ব্যাডমিন্টন ডাবলস খেলেছিলেন। ইংরেজি নাটকও করতেন। তিনি এতটাই জনপ্রিয় ছিলেন যে অনুপমের নাগালের বাইরে ছিলেন। তিনি কখনওই ভাবেননি যে তাদের মধ্যে কিছু হবে।
পরে কিরণ এবং অনুপম খের মুম্বইতে বসবাস শুরু করেন। কিরণের বিয়ে মুম্বইয়ের একজন ব্যবসায়ী গৌতম বেয়ারির সাথে হয়েছিল। তাদের একটি ছেলে ছিল, সিকান্দর। সেই সময় অনুপম খের অন্য কাউকে ডেট করছিলেন। তখন অনুপম কিরণ খেরের বাড়িতে যেতেন। সেইসময় অর্থের অভাব থাকায় তাই প্রায়ই কিরণের কাছে বাড়ি ফেরার জন্য ট্যাক্সির ভাড়া চাইতে হতো।
কিরণের সাথে সম্পর্কের শুরু
যখন তাঁদের জীবনে সম্পর্কের সমস্যা আসতে শুরু করে, তখন তাঁরা একে অপরের কাছে আসেন। অনুপম বলেন, 'কিরণের সাথে দীর্ঘ সময় ধরে বন্ধুত্ব ছিল যতক্ষণ না আমার ব্রেকআপ হয়ে যায়। ওঁর স্বামীর সাথে সমস্যা চলছিল। তখন একটি পর্যায়ে জীবন বদলে যায়।'
অনুপম বলেন, ‘কিন্তু এর আগে আমার সব চিঠি, এমনকি আমার প্রেমিকারও, সব এখানে আসত। তাই আমি বলি যে সব কিছুই সম্ভব। আমি জানতাম না একদিন আমরা প্রেমে পড়ব এবং বিয়ে করব। এখন আমাদের বিয়ের ৪১ বছর হয়ে গিয়েছে। আমরা খুব খুশি কিন্তু আমার একটাই আফসোস যে ও কোনওদিন এক কাপ চা করে খাওয়ায়নি। রান্না করা তো দূরের কথা, কোনওদিন রান্নাঘরেও ঢোকেনি।’
১৯৮৫ সালে কিরণ খেরকে বিয়ে করেন অনুপম খের। তবে এই বিয়ে থেকে অনুপমের কোনও সন্তান হয়নি। যদিও তা নিয়ে তিনি কখনও আফসোস করেন না। কিরণের সন্তানকে নিজের সন্তানের মতোই দেখেন তিনি।