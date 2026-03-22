'ধুরন্ধর ২'-কে ‘প্রোপাগান্ডা ফিল্ম’ বলে কটাক্ষ করা নিয়ে সমালোচকদের কড়া জবাব দিলেন অনুপম!

'ধুরন্ধর ২'-কে ‘প্রোপাগান্ডা ফিল্ম’ বলে কটাক্ষ করা নিয়ে সমালোচকদের কড়া জবাব দিলেন অনুপম!
পরিচালক আদিত্য ধরের ছবি 'ধুরন্ধর ২' বর্তমানে আলোড়ন সৃষ্টি করছে। রণবীর সিং তাঁর শক্তিশালী অভিনয় দিয়ে দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছেন। আদিত্য ধরের এই ছবিটি বৃহস্পতিবার, ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। সমালোচক ও দর্শক ছাড়াও তারকারাও এই ছবিটি নিয়ে ইতিবাচক মতামত দিচ্ছেন। অনুপম খেরও আদিত্য ধরের 'ধুরন্ধর ২'-এর প্রশংসা করেছেন এবং যারা এই ছবিটিকে প্রোপাগান্ডা ফিল্ম বলছেন, তাঁদেরও কটাক্ষ করেছেন।
অভিনেতা রণবীর সিং অভিনীত স্পাই থ্রিলার ছবি 'ধুরন্ধর ২' দেখার পর অভিনেতা অনুপম খের তাঁর মতামত জানিয়েছেন। শনিবার অনুপম খের তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে 'ধুরন্ধর ২' নিয়ে একটি দীর্ঘ ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন। তিনি জানান যে ছবিটি দেখার পর তিনি নিজেই আদিত্য ধরকে ফোন করে অভিনন্দন জানিয়েছেন। নিজের হ্যান্ডেলে ভিডিয়োটি শেয়ার করে অনুপম লিখেছেন, 'ধুরন্ধর ২ ছবিটি অসাধারণ! আদিত্য ধর একজন রকস্টার! কখনও কখনও ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ছবিটি দেখার পর আপনি যখন বেরিয়ে আসেন, তখন আপনার ভেতরে এমন এক নীরবতা বিরাজ করে যা সব কিছু বলে দেয়, অথচ কিছুই ব্যাখ্যা করতে পারেন না। 'ধুরন্ধর' দেখার সময় আমার ঠিক এমনই অনুভূতি হয়েছিল।'
অনুপম আরও লিখেছেন, 'এটি শুধু একটি ছবি নয়। এটা একটা অভিজ্ঞতা। একটা আবেগ। এমন এক যাত্রা যা নিঃশব্দে আপনার হৃদয়ে প্রবেশ করে এবং তারপর আর বের হতে চায় না। 'ধুরন্ধর'-এ এমন কিছু মুহূর্ত আছে যা শুধু পর্দাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সিনেমা শেষ হয়ে আলো নিভে যাওয়ার অনেক পরেও সেগুলো আপনার সঙ্গে থেকে যায়।'
ভিডিয়োতে অনুপম বলেন, 'এই পোস্টের সঙ্গে আমি যে ভিডিয়োটি শেয়ার করেছি, তাতে আমি আমার অনুভূতি প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি... কিন্তু সত্যি বলতে, আমি আরও অনেক কিছু বলতে পারতাম। কারণ কিছু গল্প বলার জন্য নয়! সেগুলো অনুভব করার জন্য। 'ধুরন্ধর' এমনই একটি গল্প। এত শক্তিশালী, এত জাদুকরী, এত হৃদয়স্পর্শী এবং এত মানবিক একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য পুরো টিমকে অভিনন্দন। এটা দেখুন। অনুভব করুন। তারপর এটা নিয়ে ভাবুন। সঞ্জয় অসাধারণ! প্রত্যেক 'ভারতীয়' এই ছবিটি নিয়ে গর্বিত হবে।'
নিজের ভিডিয়োতে অনুপম খের সেই গোষ্ঠীর সমালোচনা করেছেন যাঁরা ছবিটিকে একটি প্রচারণার হাতিয়ার বলে আখ্যা দিয়েছেন। অনুপম বলেন, 'যারা বলছেন যে এটা উগ্র জাতীয়তাবাদ নিয়ে এবং এটা একটা প্রচারণামূলক চলচ্চিত্র... তাদের জন্য আমার খুব খারাপ লাগছে। তাদের জন্য আমার করুণা হয়। শুরুতে, ছবিটি দেখার আগে, আমি রেগে গিয়েছিলাম কারণ তারা 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস-কে একটি প্রোপাগান্ডা ফিল্ম বলার চেষ্টা করেছিল... যাঁরা এটাকে প্রোপাগান্ডা ফিল্ম বলছেন তাদের নিজেদের লজ্জা পাওয়া উচিত... যদি আপনারা এমন একটি ছবি সহ্য করতে না পারেন, তাহলে যান এবং একটা তৈরি করুন। টাকা বিনিয়োগ করুন এবং কিছু লেখক নিয়োগ করুন।'
অনুপম খেরের মতে, 'ধুরন্ধর ২' আধুনিক ভারত নিয়ে কথা বলে, দেখায় 'আমাদের ব্যবস্থা কতটা চমৎকার, আমাদের দেশের মানুষ কতটা চমৎকার, আমাদের সংস্থাগুলো কতটা চমৎকার।' এই অভিনেতা আদিত্য, রণবীর, সারা অর্জুন, রাকেশ বেদি, আর. মাধবন এবং অর্জুন রামপালকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।
রণবীরের প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অনুপম বলেন, ‘আমি একজন অভিনয়ের শিক্ষক। কাউকে সত্যিকারের সম্মান জানাতে অনেক সময় ও দৃঢ় প্রত্যয়ের প্রয়োজন হয়। তুমি অসাধারণ... তোমার শারীরিক ভাষা, তোমার রাগ, কষ্টকে বোঝার ক্ষমতা... কয়েকটি দৃশ্যে তোমার যন্ত্রণা এতটাই স্পষ্ট যে তা আমাকে ব্যথিত করে। তোমার জন্য আমার হৃদয় ব্যথিত হয়।’
রণবীরও কমেন্ট সেকশনে তাঁর প্রশংসার জবাব দিয়ে লিখেছেন, ‘এটা দেখার পর আমি বাকরুদ্ধ, স্যার। আপনার শিল্পকর্ম দেখে অনুপ্রাণিত হয়েই আমি বড় হয়েছি, স্যার। আপনি যে এই কথাটি বলেছেন, তা আমার কাছে অনেক বড় পাওয়া। আপনার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, স্যার।’