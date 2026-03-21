'যে কোনও নায়কের চেয়ে…', ধুরন্ধর ২-এর পরিচালক আদিত্যকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন কঙ্গনা

'যে কোনও নায়কের চেয়ে…', ধুরন্ধর ২-এর পরিচালক আদিত্যকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন কঙ্গনা
আদিত্য ধরের ছবি 'ধুরন্ধর ২' বক্স অফিসে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই ছবিতে রণবীর সিং তাঁর শক্তিশালী অভিনয় দিয়ে আবারও দর্শকদের মন জয় করেছেন। ছবিটি বৃহস্পতিবার, ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। রণবীর ছাড়াও সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল এবং আর. মাধবনের মতো অভিনেতারাও তাঁদের অভিনয় দিয়ে দর্শকদের মন জয় করেছেন। ছবিটি শুধু সমালোচক ও দর্শকদের কাছ থেকেই নয়, তারকাদের কাছ থেকেও যথেষ্ট ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাচ্ছে। এবার কঙ্গনা রানাওয়াত আদিত্য ধরের 'ধুরন্ধর ২' নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানালেন।
কঙ্গনা প্রতিটি বিষয়েই খোলাখুলি ভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করেন। শনিবার, কঙ্গনা 'ধুরন্ধর ২' নিয়ে একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন। নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি পোস্ট শেয়ার করে কঙ্গনা লেখেন, ‘ধুরন্ধরের সাফল্যের সবচেয়ে ভালো দিকটি হল, আদিত্য ধরের মতো একজন সুপারস্টার পরিচালক এখন প্রতিষ্ঠিত। হলিউডে সুপারস্টার পরিচালকরা সবসময় সুপারস্টার অভিনেতাদের চেয়ে বড়। যেমন স্পিলবার্গ, ট্যারান্টিনো, নোলান। আমরা আমাদের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের প্রাপ্য সম্মান বা কৃতিত্ব কখনওই দিই না।’
কঙ্গনা আরও লেখেন, ‘তাঁদের দিয়ে অতিরিক্ত কাজ করানো হয়, পারিশ্রমিক কম দেওয়া হয় এবং সুপারস্টাররা তাঁদের হয়রানি করেন। ফলে, আমি ইন্ডাস্ট্রির ভেতরে বা বাইরে এমন কোনও তরুণকে খুঁজে পাই না, যারা চলচ্চিত্র নির্মাতা, সিনেমাটোগ্রাফার বা অন্য কোনও টেকনিশিয়ান হওয়ার স্বপ্ন দেখে। সবাই নিজেদের প্রতিভাবান বলে দাবি করে, কিন্তু তাঁরা সবাই শুধু অভিনেতা হতে চায়। এখানে এমন একজন সুপারস্টার চলচ্চিত্র নির্মাতা আছেন যিনি যে কোনও নায়কের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল। আজ অনেক তরুণ তাঁর গল্প দেখছে এবং তাঁর মতো হতে ও চলচ্চিত্র শিল্পকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত হবে! আপনাকে স্যালুট, স্যার আদিত্য ধর।’
প্রসঙ্গত কেবল কঙ্গনা নন এস. এস. রাজামৌলিও আদিত্যর প্রশংসা করে বলেছেন যে, তিনি ‘ধুরন্ধর ২’-এ অসাধারণ কাজ করেছেন। অন্যদিকে রাকেশ রোশন 'চলচ্চিত্র নির্মাণের এক নতুন যুগের সূচনা করার' জন্য আদিত্যর প্রশংসা করেছিলেন। রাম চরণ, মহেশ বাবু এবং আল্লু অর্জুনের মতো তারকাদের থেকেও প্রশংসা পেয়েছেন পরিচালক।