    সন্ন্যাসী থেকে পাঞ্জাবি, পরিচালক, ‘কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত’-এর পোস্টারে নানা রূপে নজরকাড়া জিৎ

    গত বছর থেকেই শোনা যাচ্ছে জিৎ এবার তাঁর নতুন ছবি ‘কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত’-এ একেবারে ভিন্ন অবতারে ধরা দেবেন। এক নয়, বরং একাধিক লুকে নজর কাড়বেন তিনি। কিছুদিন আগেই মুক্তি পেয়েছে ছবির টিজার। আর এবার সামনে এল নতুন এক পোস্টার। সেখানে নানা রূপে নায়ককে দেখা গিয়েছে।

    Mar 21, 2026, 13:46:14 IST
    By Sayani Rana
    শনিবার নির্মাতাদের পক্ষ থেকে একটি পোস্টার প্রকাশ্যে আনা হয়। সেখানে কখনও সন্ন্যাসী, আবার কখনও পাঞ্জাবি, আবার কখনও কালো কোট পরে ছাতা হাতে দেখা মেলে নায়কের। পোস্টারে প্রায় নয় রকম লুকে দেখা যায় নায়ককে। প্রতিটি লুকের অভিব্যক্তি একটার থেকে অন্যটা ভীষণ আলাদা। পোস্টারটি জিৎ নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে শেয়ার করে ক্যাপশনে লেখেন, ‘সময় নিজেই যখন খুঁজে নেয় বিপ্লবের পতাকা। প্রকাশ করা হচ্ছে কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাতের অফিসিয়াল পোস্টার।’ ছবিটি প্রযোজনা করেছেন নন্দী মুভিজ ও জিতের প্রযোজনা সংস্থা জিৎ ফিল্ম ওয়ার্ক। ছবিটি পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন পথিকৃৎ বসু। ছবিটি চলতি বছরের ২৭ মে মুক্তি পেতে চলেছে।

    ছবির পোস্টার প্রকাশ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গেই নায়কের অনুরাগীরা ভালোবাসায় ভরে দিয়েছেন। একজন মন্তব্য করেছেন, ‘একটি সিনেমার মধ্যে একজনের অনেকগুলো লুক বা চরিত্র বাংলা সিনেমাতে এর আগে বুম্বাদাকেই দেখেছি। আর তারপর এবার সুপারস্টার জিৎদাকে দেখচ্ছি। লুকগুলো প্রতিটাই সেরা হয়েছে তবে আমার সব থেকে ভালো লেগেছে পরিচালককের লুকটা ও পাঞ্জাবি লুকটা। অপেক্ষায় রইলাম বস পুরো সিনেমাটা দেখার জন্য।’ আর একজন লেখেন, ‘অভিনেতা জিৎ সব সময়ই এক বিশেষ ধরণের ব্যক্তিত্ব নিয়ে বেঁচে এসেছেন। আলো, ক্যামেরা আর গ্ল্যামারের জগতে থেকেও তিনি যেন একটু দূরে— রাজনীতি, পুরস্কারের মঞ্চ কিংবা অকারণ বিতর্ক, কোনওটাই তাঁকে ছুঁতে পারেনি। হয়তো এটাই তাঁর সাফল্যের অন্যতম রহস্য।’

    প্রসঙ্গত, ‘কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত’ ছবিতে অনন্ত সিংহ-র চরিত্রে অভিনয় করছেন জিত্‍। অ্যাকশন দৃশ্যে ঠাসা এই সিনেমা। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের অন্যতম নায়ক এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিবিদ ছিলেন অনন্ত।

    ১৯০৩ সালের ১ ডিসেম্বর তিনি চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি মাস্টারদা সূর্য সেনের সংস্পর্শে আসেন। অচিরেই তিনি সূর্য সেনের একজন ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ মামলায় অনন্ত সেনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি চলচ্চিত্র ও মোটর গাড়ির ব্যবসা করেছিলেন। তার প্রযোজিত অন্যতম জনপ্রিয় চলচ্চিত্র ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত ‘যমালয়ে জীবন্ত মানুষ’।

    শোনা যায় তিনি নকশালপন্থী দল গঠন করেছিলেন। ১৯৬০ সালের কলকাতায় ধারাবাহিক ব্যাংক ডাকাতির অভিযোগে তাঁকে ঝাড়খণ্ডের জদুগড় থেকে গ্রেফতার করা হয় ও তাঁকে ফের আট বছর কারাগারে থাকতে হয়। শোনা যায়, এই ডাকতির টাকা তিনি বাংলার অসহায় মানুষদের সাহায্যের কাজে লাগিয়েছিলেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৭৯ সালের ২৫ জানুয়ারি অনন্ত সিং মৃত্যুবরণ করেন।

