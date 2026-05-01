Happy Birthday Anushka Sharma: এখন ২ বাচ্চার মা-বাবা! জানেন বিরাটের কোন গুণ দেখে তাঁর প্রেমে পড়েছিলেন অনুষ্কা?
অনুষ্কা শর্মা এবং বিরাট কোহলি ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম প্রিয় দম্পতি, যাঁরা তাঁদের রসায়ন দিকে লাখ লাখ ভক্তের মনে জায়গা করে নিয়েছেম। তাঁদের রূপকথার মতো প্রেম থেকে শুরু করে ইতালিতে তাঁদের চোখ ধাঁধানো বিয়ে, দুই সন্তানের মা-বাবা হওয়া- সবটাই যেন কোনো সিনেমার স্ক্রিপ্ট। ১ মে, অনুষ্কা তাঁর জন্মদিন উদযাপন করছেন, চলুন ফিরে দেখা যাক সেই সময়ে, যখন তিনি বিরাটের প্রেমে পড়ার আসল কারণটি প্রকাশ করেছিলেন।
কিছুদিন প্রেম করার পর অনুষ্কা শর্মা ও বিরাট কোহলি ২০১৭ সালে ইতালির তাস্কানিতে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বিয়ে করেন। দুই সন্তানের বাবা-মা একবার তাদের প্রেম পর্ব এবং কীভাবে তাদের সম্পর্ক শুরু হয়েছিল, তা নিয়ে কথা বলেছিলেন। স্টার স্পোর্টসের সঙ্গে একটি পুরনো আলাপচারিতায় অভিনেত্রী জানান যে, তাদের প্রেম শুরু হওয়ার আগেই বিরাটের ভালো স্মৃতিশক্তি তাকে মুগ্ধ করেছিল। এর প্রতিক্রিয়ায় বিরাট বলেন, ‘আমার স্মৃতিশক্তিও কিছুটা ভালো। সে আমাকে গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলো মনে রাখতে বলে দেয়। তাই আমি সেগুলো মনে রাখতে আরও পারদর্শী হয়ে উঠেছি। সত্যি বলতে, সে আমাকে আগে থেকেই বলে দেয়। আমি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো মনে রাখি, ছোটখাটো জিনিস ভুলে যাই।’
একই কথোপকথনে বিরুষ্কা তাঁদের মেয়ে ভামিকার সঙ্গে সময় কাটানো নিয়েও কথা বলেছিলেন এবং জানিয়েছেন যে, দুই বছরের মেয়ের সঙ্গে থাকার জন্য তারা পার্টির মাঝখান থেকে বাড়ি চলে আসতেও দ্বিধা করেন না। পিকে অভিনেত্রী বলেন, ‘এটা কোনো অজুহাত নয়, এটাই বাস্তবতা যে সন্তান হলে মানুষ ততটা সামাজিক থাকতে পারে না। আমরা আসলে খুশি, কারণ আমরা দুজনেই খুব একটা সামাজিক নই। আমরা সাধারণ জিনিস পছন্দ করি, বাড়িতে সময় কাটাতে ভালোবাসি। আমরা একে অপরের সঙ্গে খুব বেশি সময় কাটানোর সুযোগও আসলে পাই না। তাই, যখন আমরা সেই সময়টা পাই, তখন আমরা সেটা পরিবারের মতো করে কাটাতে চাই।’
বিরাট ও অনুষ্কা ২০২১ সালে তাঁদের কন্যা ভামিকা এবং ২০২৪ সালে পুত্র আকায় কোহলিকে স্বাগত জানান। গোপনীয়তার কারণে পরিবার বর্তমানে ভারত ছেড়ে যুক্তরাজ্যেই বসবাস করছে।
