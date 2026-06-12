১০ বছর পর অভিনয় ছেড়ে টেলারিং শিখতে চান অপারশক্তি! কেন এমন সিদ্ধান্ত অভিনেতার?
অভিনেতা অপারশক্তি খুরানা সম্প্রতি তাঁর কর্মজীবনের এক অধ্যায় নিয়ে মুখ খুলেছেন। তিনি মুম্বই চলে আসার পর একজন স্টাইলিস্ট হিসেবে কাজ করতেন। নেহা ধুপিয়া এবং অঙ্গদ বেদীর শো 'ডাবল ডেট'-এ অভিনেতা জানান যে, তিনি আগামী ১০-১২ বছরের মধ্যে অভিনয় থেকে সরে এসে একেবারে গোড়া থেকে দর্জির কাজ শিখবেন।
অভিনেতা অপারশক্তি খুরানা সম্প্রতি তাঁর কর্মজীবনের এক অধ্যায় নিয়ে মুখ খুলেছেন। তিনি মুম্বই চলে আসার পর একজন স্টাইলিস্ট হিসেবে কাজ করতেন। নেহা ধুপিয়া এবং অঙ্গদ বেদীর শো 'ডাবল ডেট'-এ অভিনেতা জানান যে, তিনি আগামী ১০-১২ বছরের মধ্যে অভিনয় থেকে সরে এসে একেবারে গোড়া থেকে দর্জির কাজ শিখবেন।
অঙ্গদ অপারশক্তির ফ্যাশন সেন্সের প্রশংসা করেন, তখন অভিনেতা বলেন, ‘একটা সময় ছিল যখন আমি ভাবতাম বোম্বেতে চলে যাওয়ার একটা উপায় কী হতে পারে। তো, একটা সময় ছিল যখন আমি মুম্বইতে স্টাইলিস্ট হিসেবে কাজ করতাম। আমি একটি খুব বিখ্যাত টিভি চ্যানেলে বলিউড শো সঞ্চালনা করা কিছু উপস্থাপকের স্টাইল করে দিতাম। আমি সত্যিই চাই যে, ধীরে ধীরে আমি এখন যা করছি তা থেকে সরে যাবো। আমার খুব মন চাইছে, ১০-১২ বছর পর, দর্জির কাজ শিখতে। কাপড় কীভাবে কাটতে হয়, কীভাবে সেলাই করতে হয়, সেটা শিখতে চাই।’
তিনি আরও বলেন, আকৃতি আহুজাকে বিয়ে করার পর কীভাবে বিনোদন জগতে তাঁর কাছে সুযোগ আসতে শুরু করে। তিনি বলেন, ‘বিয়ের আগে যখন আমি রেডিয়োতে, বা দিল্লি হাইকোর্টে কাজ করতাম, বা যে ছোটখাটো কাজগুলো করতাম, তখন আমি পরিচালক, কাস্টিং ডিরেক্টর, প্রোডাকশন হাউস বা টিভি চ্যানেলগুলোকে টেক্সট বা ইমেল করতাম। কেউই একবারও উত্তর দেয়নি। যেদিন আমার বিয়ে হল, সেদিনই আমি তিন বছর আগের মেসেজের উত্তর পেলাম, যেখানে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আমি ওঁদের সঙ্গে যোগ দিতে পারব কিনা, কারণ ওঁরা একজন উপস্থাপক খুঁজছিলেন। আমি ভাগ্যে একেবারেই বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু তারপর আমি বুঝতে পারলাম, এমনও তো হতে পারে।’
অপারশক্তি ব্লকবাস্টার ‘দঙ্গল’ দিয়ে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন। নিতেশ তিওয়ারি পরিচালিত ছবিটি বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে ২,০০০ কোটি টাকারও বেশি আয় করে । পরবর্তীতে তিনি ‘বদ্রিনাথ কী দুলহানিয়া’-র মতো ছবিতে অভিনয় করেন এবং ‘স্ত্রী’ ও ‘লুকা চুপ্পি’ ছবিতে তার অভিনয়ের জন্য ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। বিক্রমাদিত্য মোটওয়ানে ও সৌমিক সেন পরিচালিত পিরিয়ড ড্রামা ‘জুবিলি’-তে তার ভূমিকার জন্যও এই অভিনেতা সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করেন।
তাকে সর্বশেষ ২০২৬ সালের 'জব খুলি কিতাব' ছবিতে দেখা গিয়েছিল। ছবিটি পঙ্কজ কাপুর এবং ডিম্পল কাপাডিয়া অভিনীত এক বয়স্ক দম্পতির গল্প বলে, যারা ৫০ বছরের দাম্পত্য জীবনের পর বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেন। এটি ZEE5-এ এটি দেখা যাবে। এই অভিনেতাকে এরপর এস. সূর্যপ্রতাপ পরিচালিত 'রুট' ছবিতে দেখা যাবে, যার মাধ্যমে অপারশক্তির তামিল চলচ্চিত্রে অভিষেক করতে চলেছেন।
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