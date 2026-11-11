হতে চাননি দশরথ, পরিচালকের কোন কথায় রাজি হয়েছিলেন রাম অরুণ গোভিল?
যখন নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত রামায়ণ ছবির কথা ঘোষণা করা হয়েছিল তখন অনেকেই ভেবেছিলেন যে এই ছবির তুলনা অবশ্যই করা হবে আশির দশকের রামানন্দ সাগরের তৈরি টিভি সিরিয়াল রামায়ণের সঙ্গে।
যখন নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত ‘রামায়ণ’ ছবির কথা ঘোষণা করা হয়েছিল তখন অনেকেই ভেবেছিলেন যে এই ছবির তুলনা অবশ্যই করা হবে আশির দশকের রামানন্দ সাগরের তৈরি টিভি সিরিয়াল রামায়ণের সঙ্গে। খুব স্বাভাবিকভাবেই সেই ধারাবাহিকটি সর্বকালের সব থেকে বেশি দেখা ভারতীয় টিভি শো রূপে আজও পরিচিত তাই যখনই রামায়ণ তৈরি হয়েছে তখনই এই টিভি ধারাবাহিকের সঙ্গে তুলনা টানা হয়েছে।
তবে নিজের ছবিতে নীতেশ তিওয়ারি এমন কিছু করার কথা ভেবেছিলেন যা হয়তো কখনো কেউ ভাবেননি। রামানন্দ সাগর পরিচালিত রামায়ণ ধারাবাহিকের রাম অর্থাৎ অরুণ গোভিলকে তিনি দশরথ রূপে নিজের ছবিতে রাখার কথা ভেবেছিলেন প্রথম থেকেই। কিন্তু অভিনেতা প্রথমে রাজা দশরথের চরিত্রে অভিনয় করতে রাজি হননি।
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রামায়ণ ছবিতে ভগবান রামের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রণবীর কাপুর এবং তাঁর বাবা, অযোধ্যার রাজা দশরথের চরিত্রে অভিনয় করেছেন অরুণ গোভিল। এই চরিত্রে অভিনয় করা প্রসঙ্গে অভিনেতা ভ্যারাইটি ইন্ডিয়াকে বলেন, ‘যদি আমার মনে হতো এটা ঠিক নয়, তাহলে আমি এটা করতাম না। সত্যি বলতে, প্রথমে আমি এই চরিত্রটি করতে চাইনি। কিন্তু পরিচালক নীতেশ তিওয়ারি খুব নাছোড়বান্দা ছিলেন। তাঁরা আমাদের রামায়ণ এবং এই রামায়ণের মধ্যে একটি যোগসূত্র রাখতে চেয়েছিলেন।’
রণবীর কাপুর সম্পর্কে অরুণ গোভিল
রামায়ণ মাত্র পাঁচ দিনে বিশ্বব্যাপী ৬৬০ কোটির বেশি আয় করেছে , যা একটি ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্য সর্বকালের অন্যতম সেরা সূচনা। রণবীর কাপুরের অভিনয়ের প্রশংসা হলেও, অনেক দর্শক এখনও অরুণ গোভিলের অভিনয়ের সঙ্গে এর নেতিবাচক তুলনা করেছেন। রণবীরের দিকে আসা এই তুলনা এবং সমালোচনার বিষয়ে অভিনেতা বলেন, ‘সম্ভবত এর কারণ এটাও যে, ভগবান রাম হিসেবে আমার অভিনয়ই মানদণ্ড হয়ে উঠেছিল। এটি এখনও মানুষের হৃদয়ে ও মনে জীবন্ত। কেউ আরেকজন রামকে দেখতে চায় না। জানেন, আমার রামায়ণ সব সময় কোথাও না কোথাও চলতেই থাকে। আজও উত্তর ও মধ্য ভারতে, যখনই মেলা বা তামাশা হয় এবং রামের ছবি বিক্রি হয়, সেগুলিতে আমার মুখই থাকে। তাই, আমার কাছে ভগবান রাম হিসেবে একজন অভিনেতার অভিনয় নিয়ে কথা বলাটা ঠিক মনে হয় না'।
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রামায়ণ সম্পর্কে সবকিছু
নমিত মালহোত্রার প্রাইম ফোকাস স্টুডিওস, ডিএনইজি এবং যশের মনস্টার মাইন্ড ক্রিয়েশনসের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত 'রামায়ণ' একটি দ্বি-পর্বের চলচ্চিত্রের প্রথম অংশ। ছবিটিতে ভগবান রামের চরিত্রে রণবীর কাপুর, সীতার চরিত্রে সাই পল্লবী, রাবণের চরিত্রে যশ এবং লক্ষ্মণের চরিত্রে রবি দুবে অভিনয় করেছেন। প্রথম পর্বটি প্রেক্ষাগৃহে চলছে, এবং দ্বিতীয় পর্বটি ২০২৮ সালে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।