Aryan Khan: কেন হাসেন না আরিয়ান? বাস্তবে শাহরুখ-পুত্র কেমন, খোলসা করলেন কাছের বন্ধু

Aryan Khan: কেন হাসেন না আরিয়ান? বাস্তবে শাহরুখ-পুত্র কেমন, খোলসা করলেন কাছের বন্ধু
আরিয়ান খানকে জনসমক্ষে খুব কমই হাসতে দেখা যায়। বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই নানা জল্পনা চলছে। এবার শারুখ খানের ছেলে সম্পর্কে মুখ খুললেন অভিনেতা রাঘব জুয়াল। তিনি জানালেন, ক্যামেরার সামনে হাসতে আরিয়ান অস্বস্তি বোধ করেন, তবে ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একেবারেই অন্যরকম।
একসময় ডান্সার হিসেবে পরিচিতি পাওয়া রাঘব জুয়াল এখন অভিনয়েও নিজের জায়গা পাকা করেছেন। শারুখ খান-পুত্র আরিয়ান খানের ওয়েব সিরিজ ‘দ্য ব্যাডঅ্যাস অব বলিউড’-এ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছেন তিনি। অল্প সময়েই আরিয়ানের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন রাঘব। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে আরিয়ানকে নিয়ে একাধিক অজানা তথ্য তুলে ধরেছেন তিনি।
'ও দেখনদারি করতে চায় না'
পিঙ্কভিলাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাঘব বলেন, ‘ও দেখনদারি করতে চায় না। আমার মনে হয় না, ও নিজেকে অন্যভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করে। ও যেমন, ঠিক তেমনই থাকতে চায়। ও খুবই সৃজনশীল, সহজ-সরল এবং দয়ালু মানুষ। এটাই ওর স্বভাব।’
এরপর রাঘবকে প্রশ্ন করা হয়, আরিয়ান কি শুধু জনসমক্ষে গম্ভীর থাকেন, নাকি ব্যক্তিগত জীবনেও একই রকম? উত্তরে তিনি জানান, ব্যক্তিগত জীবনে আরিয়ান সম্পূর্ণ আলাদা।
বন্ধুদের সঙ্গে একেবারেই অন্যরকম আরিয়ান
রাঘবের কথায়, ‘ও যদি হাসতে না চায়, সেটা পুরোপুরি ওর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। কিন্তু বাড়িতে ও হাসে, মজা করে, দারুণ সময় কাটায়। বন্ধুদের সঙ্গে ও একেবারেই অন্যরকম।’
ক্যামেরার সামনে হাসতে ভয় পান
রাঘব আরও বলেন, ‘ক্যামেরার সামনে হাসতে ওর একটা ভয় কাজ করে। ক্যামেরার সামনে ও প্রায় হাসেই না। বরং একটু অ্যাটিটিউড নিয়ে থাকতে পছন্দ করে। তবে আমাদের সঙ্গে থাকলে ওর আচরণ একেবারেই বদলে যায়। ওর মধ্যে এখনও শিশুদের মতো সারল্য রয়েছে।’
প্রসঙ্গত, সম্প্রতি রাঘব জুয়াল নিজের জন্মদিন উপলক্ষে একটি জমকালো ব্যক্তিগত পার্টির আয়োজন করেছিলেন। সেখানে আমন্ত্রিত ছিলেন আরিয়ান খান, অভিনেতা ববি দেওল এবং রাঘবের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধু।
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