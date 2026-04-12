আশা ভোঁসলের এই গান নিষিদ্ধ করা হয়েছিল দূরদর্শনে! পরে এর জন্য ফিল্মফেয়ার জিতেছিলেন তিনি
৯২ বছর বয়সে মুম্বইয়ে প্রয়াত হলেন আশা ভোঁসলে। ভারতীয় সঙ্গীত জগতে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর কর্মজীবনে অসংখ্য গান গেয়েছেন, যেগুলোর মধ্যে কয়েকটি কাল্ট ফেভারিট হয়ে ওঠে। তবে একটা সময় দূরদর্শনে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তাঁর গান? পরে সেই গানের জন্যই জিতে ছিলেন ফিল্মফেয়ার।
৯২ বছর বয়সে মুম্বইয়ে প্রয়াত হলেন আশা ভোঁসলে। ভারতীয় সঙ্গীত জগতে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর কর্মজীবনে অসংখ্য গান গেয়েছেন, যেগুলোর মধ্যে কয়েকটি কাল্ট ফেভারিট হয়ে ওঠে। তবে একটা সময় দূরদর্শনে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তাঁর গান? পরে সেই গানের জন্যই জিতে ছিলেন ফিল্মফেয়ার।
যে গানটির কথা বলা হচ্ছে তার নাম ‘দম মারো দম’। এই গানটি ‘হরে রাম হরে কৃষ্ণ’ ছবির ছিল। আজও এটি একটি জনপ্রিয় গান। এই গানটি জিনাত আমানকে রাতারাতি তারকা বানিয়ে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই গানটি আশা ভোঁসলের অন্যতম সেরা কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু আপনি কি জানতেন যে এই গানটি অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল?
আশা ভোঁসলে তাঁর ইউটিউব সিরিজ 'মোমেন্টস ইন টাইম'-এর একটি পর্বে জানিয়েছিলেন যে তাঁর এই গানটি সারা ভারতে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। প্রতিবেদন অনুসারে, আশা ভোঁসলের এই গানটি অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো এবং দূরদর্শনে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। গানটিতে মাদকের ব্যবহার দেখানো হয়েছিল। এর কথাগুলো নিয়েও আপত্তি উঠেছিল। সরকার গানটিকে ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী আখ্যা দিয়ে নিষিদ্ধ করেছিল।
সরকার কর্তৃক রেডিয়ো ও টেলিভিশনে নিষিদ্ধ হওয়া গানটির জন্য পরে আবার আশা ভোঁসলে ফিল্মফেয়ার পুরস্কারও অর্জন করেন। এই গানটির সঙ্গে আরও একটি গল্প জড়িত আছে। দেব আনন্দ ছিলেন ‘হরে রাম হরে কৃষ্ণ’ ছবির পরিচালক। তিনি ছবিটি থেকে গানটি বাদ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আশা ভোঁসলে গানটি এতটাই পছন্দ করেছিলেন যে তিনি দেব আনন্দকে এটি না সরানোর জন্য অনুরোধ করেন, এবং গানটি ছবিতে থেকে যায়। গানটি লিখেছেন আনন্দ বক্সী, সুর করেছেন আর ডি বর্মন এবং গেয়েছেন আশা ভোঁসলে।
