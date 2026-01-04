তৈরি হতে চলেছে শুক্রাদিত্য রাজযোগ, ভাগ্য উজ্জ্বল হবে এই রাশির ব্যক্তিদের
নতুন বছর শুরু হয়েছে শুভ যোগের মাধ্যমে। বছরের প্রথম মাসে অর্থাৎ জানুয়ারি মাসেতেই দুটি প্রধান গ্রহের সংযোগ হতে চলেছে। এই মাসেই শুক্র এবং সূর্য মকর রাশিতে গোসল করবে এবং গঠন করবে শুক্রাদিত্য রাজযোগ, যা জ্যোতিষ শাস্ত্রে অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়।
সূর্য আত্মবিশ্বাস এবং সম্মানের ধারক হলেও শুক্র গ্রহ সুখ সমৃদ্ধ এবং আর্থিক সম্পদের প্রতিনিধিত্ব করে। এমন পরিস্থিতিতে এই দুটি গ্রহের সংযোগ খুব স্বাভাবিকভাবেই নিয়ে আসবে কিছু জাতক জাতিকাদের জীবনে ভালো সময়।
তুলা রাশি: তুলা রাশির জাতক-জাতিকারা এই সময়ে কর্মক্ষেত্রে অত্যন্ত লাভবান সময় কাটাবেন। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরি হবে এবং পদোন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার নতুন বাড়ি কেনার ইচ্ছা পূরণ হবে। যে কোনও সিদ্ধান্ত আপনার পরিবারকে খুশি করবে। বিনিয়োগ থেকে ভালো আর্থিক লাভ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেম পরিনতি পাবে। ক্যারিয়ারের দিক থেকেও লাভবান হবেন আপনি।
ধনু রাশি: প্রেম জীবনে নতুন মোড় আসবে এই রাশির জাতক-জাতিকাদের। সামাজিক সম্মান আসবে। বিদেশে ভ্রমণ করতে পারবেন। সমস্ত থমকে যাওয়া কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। ধৈর্য এবং বোঝাপড়ার মাধ্যমে আপনার সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। অবিবাহিত ব্যক্তিদের বিয়ের সময় অনুকূল। জমি অথবা সোনায় বিনিয়োগ করতে পারেন।
মীন রাশি: সোনায় বিনিয়োগ করলে লাভবান হবেন আপনি। নতুন দক্ষতা আপনার আয় বৃদ্ধি করবে। অংশীদারত্বে করা কাজ লাভজনক প্রমাণিত হবে। নতুন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করতে পারবেন। এই সময় চাকরিজীবীরা ইতিবাচক ফলাফল পাবেন। বাজারে আপনার প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। একাধিক কাজ পাবেন এবং সবেতেই আপনার উন্নতি হবে।
( প্রতিবেদনটি এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
