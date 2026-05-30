    Babli Sundori: বিনায়কের বাড়িতে এন্ট্রি বাবলি সুন্দরীর, তবে কি শুরু ভালবাসার গল্প?

    Babli Sundori: ‘বাবলি সুন্দরী’, এমন একজন মেয়ের নাম যে সবসময় সবাইকে হাসাতে পারে। নিজের কর্মকাণ্ড এবং কমেডির দ্বারা সব সময় সকলের মন জয় করে রাখতে পারে সে। কিন্তু এই বাবলি কি পারবে বিনায়কের মন জয় করতে? সেই প্রশ্নই দর্শকদের দিকে ছুঁড়ে দিল বাবলি সুন্দরীর নতুন প্রোমো।

    May 30, 2026, 18:41:06 IST
    By Swati Das Banerjee
    বিনায়কের বাড়িতে এন্ট্রি বাবলি সুন্দরীর
    প্রমো প্রসঙ্গে

    বাবলি সুন্দরীর নতুন প্রোমোয় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, বাবলির আর বিনায়কের ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় যেখানে দেখতে পাওয়া যায় বাবলির জুতো ক্যাচ করে নিয়েছে বিনায়ক। তবে এই রিল দেখে রেগে না গিয়ে বিনায়ক হেসে ফেলে।

    বিনায়কের মুখে এই হাসি দেখে বিনায়কের বাবার মনে হয় যে এই মেয়েটি একমাত্র পারবে তার ছেলের হারিয়ে যাওয়া হাসি ফিরিয়ে দিতে। যেমন ভাবা তেমন কাজ, বিনায়কের ছোট মেয়ের ন্যানি হয়ে বাবলি এন্ট্রি নেয় বিনায়কের বাড়িতে।

    বাবলিকে দেখেই বিনায়কের বাড়ির সকলে হাঁ হয়ে যায়। বাবলির রূপ নিয়ে চলতে থাকে কাঁটাছেড়া। যদিও তাতে বাবলির কিছুই এসে যায় না, সে ভীষণভাবে অভ্যস্ত এতে আর তাই সকলের কটাক্ষের জবাব দেয় সে।

    কথা বলতে বলতেই বাবলির পা পিছলে যায় আর ঠিক সেখানেই এন্ট্রি নেয় বিনায়ক। বাবলি পড়ে যাওয়ার আগেই বিনায়ক তাকে ধরে নেয়। সে অবাক হয়ে যায় বাবলিকে নিজের বাড়িতে দেখে। তাহলে কি এই ভাবেই শুরু হবে দুজনের পথ চলা? বাড়ির লোক কতটা মেনে নেবে বাবলিকে?

    বাবলি সুন্দরীর এই মজাদার এপিসোড দেখার জন্য আগামী ১ থেকে ৪ জুন পর্যন্ত আপনাকে চোখ রাখতে হবে স্টার জলসার পর্দায়। ঠিক সন্ধে ছটায় আপনাকে হাসাতে টিভির পর্দায় হাজির হবে বাবলি সুন্দরী।

    প্রসঙ্গত, এই ধারাবাহিকের হাত ধরে বহুদিন বাদে ছোট পর্দায় দেখতে পাওয়া গেল পুষ্পিতা মুখোপাধ্যায়কে। হানির মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন বিয়াস। ছোট মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাচ্ছে শ্রীনিকা ঘোষালকে। হানির প্রথম স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন অমৃতা দেবনাথ। বাবলি সুন্দরী অর্থাৎ নাম ভূমিকায় অভিনয় করছেন স্নেহা গুড়িয়া।

