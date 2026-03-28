    'অক্সিজেন সিলিন্ডারের থেকেও বেশি দামি...', বাসবদত্তার সেই প্রিয় মানুষটি কে?

    কথাতেই আছে, বন্ধুত্ব বয়স অথবা জাতপাত কিছুই মানে না। যে মানুষটির সঙ্গে মনের মিল হয়, যে মানুষটা দুঃখের সময় পাশে থাকে সেই হয়ে ওঠে বন্ধু। এবার তেমনই অসমবয়সী এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করালেন অভিনেত্রী বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়।

    Mar 28, 2026, 18:26:33 IST
    By Swati Das Banerjee
    বাসবদত্তার সেই প্রিয় মানুষটি কে?
    অভিনেত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনটি ছবি পোস্ট করে লেখেন, ‘বন্ধুত্বের কোনও বয়স হয় না। সুদীপা দি এবং দীপঙ্কর দা দুজনেই আমার থেকে বয়সে অনেকটাই বড়। কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা বিষয়ে ভীষণ মিল আছে সেটা হল মনের মিল। সুদীপাদির বাড়ির আড্ডাটা তাই আমার বরাবর ভীষণ প্রিয়। অনেকদিন পর এই প্রাণখোলা আড্ডা আমার কাছে অক্সিজেন সিলিন্ডারের থেকেও বেশি দামি।’

    ছবিতে সুদীপা বসুর সঙ্গে ছবি পোস্ট করতে দেখা যায় বাসবদত্তাকে। দুই অভিনেত্রীকেই এই দিন ভীষণ সাদামাটা পোশাকে দেখতে পাওয়া যায়। বাড়িতে বন্ধুরা এলে ঠিক যেমনভাবে মানুষ থাকেন, ঠিক সেইভাবেই। দুই বন্ধুর সঙ্গে আড্ডায় সঙ্গ দেন দীপঙ্কর বাবুও।

    এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, ‘বয়েই গেল’ ধারাবাহিকে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন এই দুই অভিনেত্রী। অসমবয়সী এই দুই বন্ধুর বন্ধুত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন অনেকেই। অনেকে আবার এই ছবি দেখে ফিরে যান পুরনো দিনের স্মৃতিতে।

    বাসবদত্তা প্রসঙ্গে

    ‘বয়েই গেল’ ধারাবাহিক থেকে শুরু করে ‘নেতাজি’, বহু ধারাবাহিকের অভিনয় করেছেন বাসবদত্তা। ‘কার কাছে কই মনের কথা’ ধারাবাহিকে অভিনেত্রী অভিনয় বিশেষভাবে নজর কেড়েছিল। এছাড়াও বড় পর্দায় বাসবদত্তার উপস্থিতি আলাদা মাত্রা এনে দেয় যে কোনও চরিত্রের ক্ষেত্রে।

    সুদীপা বসু প্রসঙ্গে

    টলিউড ইন্ডাস্ট্রির বহু পুরনো অভিনেত্রী সুদীপা বসু। ‘এক আকাশের নিচে’ ধারাবাহিক হোক অথবা ‘বিয়ে বিভ্রাট’ ছবি, নিজের চরিত্রে চিরকাল অমলিন সুদীপা বসু। শুধুমাত্র সিরিয়াস চরিত্রে নয়, কমেডি চরিত্রেও তিনি একইভাবে দুর্দান্ত।

