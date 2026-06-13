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    ‘ভারত ভাগ্য বিধাতা’ বদলাতে পারল না কঙ্গনার ভাগ্য, প্রথম দিনের আয় হল ১ কোটিরও কম! হার দিলজিতের ‘ম্যায় ওয়াপস আউঙ্গা’র কাছে

    কঙ্গনা রানাওয়াতের 'ভারত ভাগ্য বিধাতা', দিলজিৎ দোসাঞ্জের 'ম্যায় ওয়াপস আউঙ্গা' এবং মনোজ বাজপেয়ীর 'গভর্নর' শুক্রবার বক্স অফিসে মুক্তি পেয়েছে একইসঙ্গে। কেমন ফল করল ছবি তিনটি প্রথমদিনে?

    Jun 13, 2026, 09:13:26 IST
    By Tulika Samadder
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    এই শুক্রবার বলিউডের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় ছিল, কারণ একই দিনে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় তিনটি ভিন্ন ঘরানার ছবি। কঙ্গনা রানাওয়াত অভিনীত 'ভারত ভাগ্য বিধাতা', দিলজিৎ দোসাঞ্জের 'ম্যায় ওয়াপস আউঙ্গা' এবং বর্ষীয়ান অভিনেতা মনোজ বাজপেয়ীর 'গভর্নর' একই দিনে বড় পর্দায় মুক্তি পায়। এবার ছবিগুলোর প্রথম দিনের বক্স অফিস সংগ্রহের পরিসংখ্যানও সামনে এসেছে।

    কঙ্গনার 'ভারত ভাগ্য বিধাতা', দিলজিতের 'ম্যায় ওয়াপস আউঙ্গা' এবং মনোজ বাজপেয়ীর 'গভর্নর'-এর বক্স অফিস রিপোর্ট।
    কঙ্গনার 'ভারত ভাগ্য বিধাতা', দিলজিতের 'ম্যায় ওয়াপস আউঙ্গা' এবং মনোজ বাজপেয়ীর 'গভর্নর'-এর বক্স অফিস রিপোর্ট।

    বক্স অফিস রিপোর্ট

    ওপেনিং ডে-র আয় দেখে কিছুটা অবাক হয়েছেন ট্রেড বিশ্লেষকরা। কারণ বক্স অফিসে কোনও ছবিই দুর্দান্ত বা বিস্ফোরক সূচনা করতে পারেনি। আরও আশ্চর্যের বিষয়, শক্তিশালী তারকাবহুল কাস্ট থাকা সত্ত্বেও তিনটি ছবির একটিও প্রথম দিনে ১ কোটি টাকার গণ্ডি স্পর্শ করতে পারেনি।

    'ম্যায় ওয়াপস আউঙ্গা'

    প্রথম দিনের সংগ্রহ: ০.৯১ কোটি টাকা

    অভিনয়ে: দিলজিৎ দোসাঞ্জ, বেদাং রায়না, নাসিরুদ্দিন শাহ এবং শর্বরী ওয়াঘ।

    খ্যাতনামা পরিচালক ইমতিয়াজ আলি-র পরিচালনায় নির্মিত 'ম্যায় ওয়াপস আউঙ্গা' একটি পিরিয়ড লাভ স্টোরি। আজ মুক্তিপ্রাপ্ত তিনটি ছবির মধ্যে দর্শকদের সবচেয়ে বেশি সমর্থন এবং ভালোবাসা পেয়েছে এই ছবিটিই। ছবিতে দিলজিৎ দোসাঞ্জ এবং শর্বরী ওয়াঘের অন-স্ক্রিন রসায়ন দর্শকদের বেশ পছন্দ হয়েছে। পাশাপাশি নাসিরুদ্দিন শাহ এবং বেদাং রায়নার অভিনয়ও ছবিটিকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে। দুর্দান্ত গান এবং ইমতিয়াজ আলির স্বতন্ত্র রোম্যান্টিক গল্প বলার ভঙ্গির জোরে ছবিটি মুক্তির প্রথম দিনেই ০.৯১ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে।

    'ভারত ভাগ্য বিধাতা'

    প্রথম দিনের সংগ্রহ: ০.৭৬ কোটি টাকা

    অভিনয়ে: কঙ্গনা রানাওয়াত, গিরিজা ওক এবং স্মিতা তাম্বে।

    'ভারত ভাগ্য বিধাতা' ছবিটি ২৬/১১ মুম্বই জঙ্গি হামলার এক হৃদয়বিদারক এবং রোমহর্ষক সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি। ছবির কাহিনিতে তুলে ধরা হয়েছে কামা হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের অসাধারণ সাহসিকতার গল্প, যারা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রোগীদের রক্ষা করেছিলেন। এই ছবিতে কঙ্গনা রানাওয়াত একজন নার্সের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। বিষয়বস্তু অত্যন্ত শক্তিশালী এবং আবেগঘন হওয়া সত্ত্বেও ছবিটি মুক্তির প্রথম দিনে প্রত্যাশিত দর্শক টানতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে প্রথম দিনের আয় ০.৭৬ কোটি টাকাতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে।

    'গভর্নর'

    প্রথম দিনের সংগ্রহ: ০.৬৯ কোটি টাকা

    অভিনয়ে: মনোজ বাজপেয়ী, আদা শর্মা এবং নৌসাদ মহম্মদ কুঞ্জু।

    গম্ভীর এবং ভাবনাপ্রবণ সিনেমা পছন্দ করেন এমন দর্শকদের জন্য পরিচালক চিন্ময় মন্দলেকর নিয়ে এসেছেন 'গভর্নর'। এটি একটি রাজনৈতিক নাটকধর্মী ছবি, যার পটভূমি ১৯৯১ সালের ভারতের ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক সংকট। গুরুত্বপূর্ণ এবং গভীর বিষয়বস্তু নিয়ে তৈরি হলেও ছবিটি মূলত একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির দর্শকের জন্য নির্মিত। সেই কারণেই মুক্তির প্রথম দিনে ছবিটির বক্স অফিস যাত্রা খুব একটা জোরালো হয়নি। প্রথম দিনে 'গভর্নর' মাত্র ০.৬৯ কোটি টাকার ব্যবসা করতে সক্ষম হয়েছে।

    তিনটি ছবির মধ্যেই বিষয়বস্তুর দিক থেকে বৈচিত্র্য থাকলেও বক্স অফিসে কোনও ছবিই এখনও বড় সাফল্যের ইঙ্গিত দিতে পারেনি। তবে সপ্তাহান্তে দর্শকসংখ্যা বাড়লে ছবিগুলোর আয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসতে পারে বলেই মনে করছেন ট্রেড বিশেষজ্ঞরা। এখন দেখার বিষয়, উইকএন্ডে কোন ছবি দর্শকদের সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করতে পারে এবং বক্স অফিসের লড়াইয়ে এগিয়ে যেতে পারে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/‘ভারত ভাগ্য বিধাতা’ বদলাতে পারল না কঙ্গনার ভাগ্য, প্রথম দিনের আয় হল ১ কোটিরও কম! হার দিলজিতের ‘ম্যায় ওয়াপস আউঙ্গা’র কাছে
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